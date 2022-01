Говорителят на НАП влезе в ръководството на концесионера на летище "София"

Концесионерът на летище "София" - дружеството "СОФ Кънект" съобщи, че е попълнил управленския си екип и е готов за действие.

От страна на мажоритарния собственик на "Соф Кънект" - международният фонд "Меридиам" (Meridiam) са направени 9 назначения на ръководни позиции.

Дългогодишният говорител на Националната агенция за приходите Росен Бъчваров е назначен за ръководител на връзките с институциите и медиите. Той ще покрива всички аспекти на корпоративните комуникации, включително разработването на съответната стратегия и нейното последващо изпълнение. Негова отговорност ще са общественият облик на компанията и нейните вътрешни и външни корпоративни връзки.

Анелия Димова заема позицията директор "Човешки ресурси". Дългогодишният ѝ опит в областта ѝ помага при изпълнение на сегашните ѝ отговорности по преструктуриране и разработване на политики, свързани с персонала, както и тяхното прилагане.

За технически директор е назначен Лионел Можие. Това е ключовата фигура за изпълнение на Генералния план за развитие на летището. Французинът е натоварен с отговорността по въвеждането на всички технически аспекти на проекта и поддръжката му, включително оценката на капиталовите разходи и прилагането на летищни технологии. Той ще управлява цялостното разпределение на пространството на аеропорта и въпросите, свързани със сградния фонд.

Димитър Биков става ръководител на отдел "Маркетинг и бизнес развитие" на летище "София". Работата на неговия екип има за цел да доразвие мрежата от въздушни маршрути на столичното летище и да въведе нови стратегически бизнес възможности.

Павлин Коджахристов заема позицията специалист "Корпоративна сигурност". С 27 години опит на различни позиции в системата на МВР, завършени обучения в United States Department of State Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, както и в школите на китайската и на иранската национални полиции и др., Коджахристов е предпочитан избор в областта на корпоративната сигурност за много компании. Доктор по криминология, главен асистент в Русенския университет и хоноруван преподавател в други български университети. B "СОФ Кънект" той ще отговаря за идентифициране, оценка и превенция на рисковете с цел осигуряване на стабилността на компанията и гарантиране непрекъсваемост на бизнеса.

Новоназначенията се вписват в един добре функциониращ международен екип от признати професионалисти, в който лидерската позиция е за Хесус Кабайеро - изпълнителен директор на летище "София", се казва в съобщението. Той има богат опит в летищното управление. Бил е начело на летищата в Мелила и Севиля. По време на неговия управленски мандат летище Севиля получава две различни награди в последователни години - "Най-добро регионално летище в Европа" и "Най-добро регионално летище в света".

Жозеф Бу Надер е главният стратегически директор на "СОФ Кънект". Той е с над 11-годишен професионален опит в областта на финансите, транспорта и инфраструктурните инвестиции. Заемал е различни ръководни позиции във VINCI Airports - първият частен летищен оператор в световен мащаб, където е отговарял за придобивания на 5 летища от 4 държави, разположени на 3 континента.

Жозеф Бе Надер е познат от 7-месечния си мандат като заместник-изпълнителен директор на летище "София" - от април до октомври 2021 г. Настоящите му задължения включват ръководене на мултифункционални проекти, разработване на бизнес стратегии, изграждане и прилагане на план за създаване на добавена стойност, съчетано с консултиране на изпълнителния директор в ежедневните му стратегически и оперативни решения.

Сегашният заместник-изпълнителен директор на летище "София" е Емил Стефанов, който неотдавна пое поста от Жозеф Бу Надер. Емил Стефанов е човек с визия и широк спектър от професионални интереси и компетенции, обхващащи повече от 25 години опит на мениджърски позиции в световни марки за търговия на дребно и едро. Негова страст са стратегическото планиране и развитието на бизнеса за осигуряване на значителни приходи. Професионалният му опит е свързан с изграждането на високоефективни и мотивирани екипи.

Илия Кардашлиев в качеството си на главен финансов директор на летище "София" и член на Управителния съвет на "СОФ Кънект", е успешен професионалист и сертифициран финансов анализатор (CFA) с 15-годишен опит в международно признати компании за данъчни, одиторски и финансово-консултантски услуги. Работил е и в Европейската банка за възстановяване и развитие.

В управлението на летището "Меридиам" ползват опита на единственото 5-звездно европейско летище в Мюнхен - Munich International Airport. Четири са ключовите лица, които пренасят немското ноу-хау на българска авиационна почва.

Доктор Хеннинг Фистерер е главен оперативен директор на летище "София" и член на Управителния съвет на "СОФ Кънект" АД. Заемал е висши ръководни позиции в областта на летищните операции и притежава повече от 25 години международен опит в големите разпределителни летища. Изпълнявал е консултантски функции в множество други летища в Европа, Азия, Близкия изток и Африка. Професионалните компетенции и отговорности на Хеннинг се простират от управлението на летателното поле, спазването на изискванията за безопасност, преминава през планирането на извънредни ситуации и управлението на кризи и достига до лидерството и управлението на хора в мултикултурна среда.

Кристиян Стошек заема позицията на главен директор "Трансформация" и изпълнителен директор "Наземно обслужване". Той е свързващият елемент между вече започналия процес на бизнес развитие на летище "София" и хората като основен актив на компанията.

Кристиян Стошек има доказан опит в областта на аеронавигационното обслужване, експлоатацията на авиокомпании и летища, летищната сигурност, наземното обслужване, управлението на процеси и проекти, лидерството и мениджмънта на различни позиции. Като член на управителния съвет на летище "Мюнхен" той успешно управлява програмата "5 звезди" при сертифицирането му.

Маркус Шпан е главен търговски директор на "СОФ Кънект". Със своя опит в прилагането на търговски програми и значително увеличаване на приходите на летищата при мащабни търговски трансформации, той си е спечелил репутацията на човек, който подобрява както приходите на летищата, така и удовлетвореността на пътниците.

Редицата от мениджъри на летището в Мюнхен завършва с Михалис Сенис - директор "Дигитална трансформация" на "СОФ Кънект". Той има 23-годишен корпоративен опит в изпълнението на многомилионни международни съвременни технологични програми. В момента отговаря за дигиталната трансформация на летище "София" в съответствие с проекта за развитие на столичното летище като един от основните международни входове към страната.