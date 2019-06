Григор Димитров с поредна загуба в първи кръг

Най-добрият български тенисист отпадна още в първия кръг на турнира в Лондон "Куинс Клъб", след загуба от канадския талант Феликс Оже-Алиасим с 4-6, 4-6. Това беше първият мач на трева за Димитров този сезон.

Двубоят продължи 1 час и 15 минути, като по един пробив във всяка една от двете части бяха достатъчни на канадския тийнейджър да достигне до успеха.

В следващия кръг Оже-Алиасим ще играе срещу Ник Кирьос.

Григор Димитров записва слаб сезон, като отпадна на няколко турнира още в първия кръг. Играта му се подобри на "Ролан Гарос", но явно му е трудно да задържи ниво.

Той обаче се надява, че ще може да "спаси" сезона с добро участие на "Уимбълдън".

This was a great volley by Auger-Aliassime. Gets down really low. Set up a BP (which he took).@TennisTV#QueensTennis pic.twitter.com/6mBoCRByNs