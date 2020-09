Хибриден благотворителен бал за пръв път в България

Първото хибридно благотворително събитие в България - There is no place like home, за набиране на средства за лишени от родителска грижа над 100 деца и младежи с тежки увреждания ще се състои на 30 септември. Организаторите от фондация "Сийдър" са приготвили за гостите си възможност да даряват по напълно нови за страната ни методи, които са базирани на дигиталните технологии. Това ще позволи гостите, които се очаква да присъстват както реално, така и виртуално, да даряват от целия свят, независимо от местонаходжението си.

Станалият традиционен през последните 15 години за организацията голям есенен бал тази година изправя екипа на фондация "Сийдър" пред предизвикателството да набира средства за децата и младжите в риск в условията на социална изолация. Принудителното затваряне по домовете, което бе наложено заради е вдъхновило новия формат, с акцент върху дома - какво означава той за едно дете, лишено от родителска грижа.

Тържеството ще се проведе на живо в хотел Хилтън с ограничен брой гости, като ще е достъпно виртуално и излъчвано в реално време в социалните мрежи. Във виртуалния формат гостите ще могат да споделят вечерта от дома си, дарявайки за каузата през специално създадена за целта онлайн платформа. За тях е подготвено и интересно дигитално предизвикателство.

Всички гости в залата и виртуално могат да участват в благотворителна томбола. Тя вече е отворена и позволява закупуването на билети за конкретна награда. Печелившите ще бъдат изтеглени от софтуер по време на събитието. Наградите по традиция са предоставени безвъзмездно от партньорите на организацията. Сред тях са уикенд за двама в хотел "Гела", разположен в сърцето на Родопите, ваучер за пътуване с електрически автомобили Спарк, ваучер за Икеа, полет с балон за двама от Аероакт, риза по поръчка от Sircrow, кошница с деликатеси от Дар от Боговете, селекция специално подбрани кафета от Dabov Specialty Coffee и обучение по Еспресология, посещение в биоферма "Розино" с дегустация на занаятчийски сладолед от Gelato&Latte, бавнооборотна сокоизтисквачка за доказано по-здравословни сокове и смутита, предоставена от Whirlpool и други.

Спонсори и партньори на бала са CMS Sofia, Хилтън София, фондация "Америка за България", фондация "Комунитас", Дънди Прешъс Металс. Средствата, набрани на вечерта, ще бъдат инвестирани директно в осигуряване на семейна грижа и специализирана подкрепа за деца и младежи в неравностойно положение.