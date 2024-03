Хиляди изпратиха Навални въпреки заплахата от репресии: "Теб не те беше страх! И нас не ни е страх! Путин е убиец!"

Въпреки заплахите от репресии хиляди хора изпратиха загиналия руски опозиционер Алексей Навални, който бе погребан в "Борисовското гробище" в Москва.

Опашката с хора, които искаха да се сбогуват с Навални, бе дълга няколко километра.

Информацията за присъстващите е противоречива, като според повечето източници те са били над 10 хиляди. Носеха цветя и скандираха "Навални", "Путин е убиец" и "Русия ще бъде свободна".

Така дори след смъртта си Навални остава най-яркият противник на руския президент Владимир Путин, който се очаква да бъде преизбран за нов мандат на изборите по-късно този месец.

"Теб не те беше страх! И нас не ни е страх!“

Oпелото се проведе в църквата, посветена на иконата на Божията Майка "Утоли моята печал", в московската община Марино.

То приключи бързо, като от екипа на Навални разпространиха снимки въпреки забраната.

На тях се вижда, че ковчегът му е отворен, тялото му е покрито с червени и бели цветя, а майка му Людмила седи близо до него със запалена свещ в ръка. До него е и баща му Анатолий.

????The first picture of Alexey Navalny’s funeral from inside the church.



????: Navalny’s team pic.twitter.com/OIadTHKUR0 — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) March 1, 2024

Хиляди опечалени хора, носещи цветя, се събраха около металните прегради, за да се сбогуват с опозиционния лидер.

Те поздравиха близките на Навални и благодариха за подвига му.

Майката на Навални Людмила бе посрещната с прегръдки от хората край църквата, които бяха чути да ѝ казват: Благодарим ти за твоя син" и "прости ни".

People are chanting "Freedom for political prisoners," as they they make their way from the church in Maryino, where Alexei Navalny's funeral service was held, to the Borisovskoye cemetery



Video: Mediazona pic.twitter.com/WS4WQOs2H4 — Mediazona English (@mediazona_en) March 1, 2024

След опелото, под звука на църковна камбана, катафалката с ковчега на Навални се отправи към гробищата.

Тълпата от хора обсипа автомобила с карамфили и червени рози.

???? The queue at Navalny's funeral stretched for several kilometers pic.twitter.com/fUR4j6uF88 — InsidersHut (@InsidersHut) March 1, 2024

При появата на ковчега, в който бяха положени тленните останки на Алексей Навални, хората започнаха да аплодират.

Те скандираха "Теб не те беше страх! И нас не ни е страх!“ и "Никога няма да забравим“ .

Смъртта на Навални беше "убийство на смел, на честен човек, който искаше велико бъдеще за нашата страна", коментира присъстващ на погребението мъж причините, поради които е отишъл.

Друг заяви, че "сега не е време да бъдеш страхливец в Русия".

"Ние сме само печални хора с цветя и това е всичко, а те се страхуват от нас", допълва трети относно опасността за арести заради страха на руското правителство от сподвижниците на Навални.

Ковчегът с тялото на Навални беше положен под звуците на песента "Мy way" на Франк Синатра и музиката от филма "Терминатор", който според Навални е "най-великият филм на всички времена и народи".

Вдовицата: Благодаря ти за 26-те години абсолютно щастие

"Благодаря ти за 26 години абсолютно щастие. Да, даже за последните три години щастие. За любовта, за това, че винаги си ме подкрепял, за това, че се шегуваше дори в затвора, за това, че винаги мислеше за мен", написа вдовицата на Навални - Юлия, в социалните мрежи.

Лёша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Да, даже за три последних года счастья. За любовь, за то, что всегда поддерживал, за то, что смешил даже из тюрьмы, за то что ты обо мне всегда думал.



Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху,… pic.twitter.com/ybF31AuD47 — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) March 1, 2024

Съпругата на Навални Юлия и двете им деца, които живеят в чужбина, са решили да не участват в погребението, заради опасността да бъдат подложени на репресии от страна на Путин.

По-малкият брат на Алексей - Олег Навални, който е обявен за издирване от руското вътрешно министерство по неясни обвинения, също не присъстваше.

"Не знам как ще живея без теб, но ще се опитам да го направя, за може там горе да си щастлив и горд с мен. Определено ще се срещнем някой ден. Имам за теб толкова неразказани истории, толкова запазени за теб песни в телефона – глупави и смешни, въобще – честно казано, ужасни песни. Но те са за нас и толкова исках да ги чуем заедно. И толкова исках да гледам как ги слушат, смееш се и след това ме прегръщаш", написа Юлия.

Тя завършва трогателната си почит с "Обичам те завинаги! Почивай в мир!".

Emotional scenes in Moscow as Navalny’s mother is hugged by mourners at her son’s funeral.



“Forgive us,” they tell her, and “Your son is a martyr.” pic.twitter.com/nPYBQyL33f — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) March 1, 2024

Траурната церемония протече като цяло спокойно, но в социалните медии бяха публикувани кадри от арест на един от присъстващите. Церемонията бе уважена и от посланиците на Германия, Франция и Съединените щати. Навални почина на 47-годишна възраст. На 16 февруари руската Федерална служба по изпълнение на наказанията съобщи за смъртта му в арктическата наказателна колония "Полярен вълк", в близост до град Салехард зад Северния полярен кръг.

People in Moscow chanting “Putin is a murderer!” at Navalny’s funeral.



Some will later pay a price: Police will find them, with help from surveillance cameras. Trials will begin. We’ve seen this countless times. pic.twitter.com/iR3tdfwl4M — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) March 1, 2024

It's just like old times at the #Navalny rallies as OMON riot police start to round up mourners at his funeral. pic.twitter.com/g1H0a42c5I — Jason Corcoran (@jason_corcoran) March 1, 2024

Кремъл обяви, че неразрешените събирания на хора за опелото на покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални са в нарушение на закона, предаде Ройтерс.

Така всички присъстващи рискуваха да бъдат задържани, тъй като след смъртта на Навални стотици бяха арестувани при опитите си да положат цветя в памет на опозиционера.

В разговор с репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да даде оценка на Навални като политическа фигура и каза, че няма какво да каже на семейството му.

Приятели на Навални призоваха хората в Русия и в чужбина да изразят подкрепата си днес.

"Елате и придружете Алексей Навални в последното му пътуване, ако сте в Москва. Всички тези, които не могат да бъдат тук по най-различни причини, ще ви благодарят", написа в "Телеграм" опозиционният активист Леонид Волков.

Волков живее в изгнание и бе близък довереник на Навални.

Emotional scenes in Moscow as Navalny’s mother is hugged by mourners at her son’s funeral.



“Forgive us,” they tell her, and “Your son is a martyr.” pic.twitter.com/nPYBQyL33f — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) March 1, 2024

Драконовски мерки за сигурност

Десетки автомобили на специалните служби и униформени служители бяха заели позиции от рано сутринта.

Полицията също така постави метални огради около обширна зона преди началото на церемонията.

Полицаи проверяваха документите и личните принадлежности на минувачите и се появиха съобщения, че мобилните интернет услуги в района са изключени.

Появиха се и съобщения, че в църквата е била поставена бележка с молба хората да не снимат и да не фотографират.

Екипът на Навални вчера призова хората да присъстват на опелото и на погребението въпреки очакваното полицейско присъствие. Говорителката му каза, че трябва да присъстват всички хора, за които политическата работа на Навални е била от значение.

През последните дни полицията арестува стотици хора, положили цветя в памет на Навални на места в цялата страна.

Засилените мерки за сигурност показват, че дори след смъртта си Навални, който бе основният съперник на президента Владимир Путин през последните години, остава значителен източник на тревога за властите, коментира ДПА.

Поддръжниците на Навални обвиняват Путин за смъртта му

Поддръжници на Навални, роднини и защитници на човешките права обвиняват Путин, че е наредил убийството на опозиционния лидер. Кремъл отрича тези обвинения и продължава да се подготвя за изборите от 15 до 17 март, на които се очаква Путин да бъде избран за пети мандат.

Навални почина на 16 февруари в наказателната колония, където излежаваше присъда.

Властите твърдят, че смъртта му е била естествена.

През последните години върху Навални бе оказван неимоверен натиск от режима на Владимир Путин. През 2020 г. опозиционерът бе отровен, вероятно с "Новичок".

Той бе спасен в клиника в Германия, а след това успя да разкрие заговора за убийството, извършен от правителствени агенти.

Навални се завърна в Русия след като се възстанови от отравянето и веднага бе хвърлен в затвора.

До смъртта си той не бе освободен.

Ден преди траурната церемония от екипа му съобщиха, че властите продължават да създават пречки. Прессекретарят му Кира Ямиш заяви, че първо не са им позволявали да наемат погребална зала. След това им е обяснено, че нито една катафалка не иска да превози тялото заради заплахи.

Трупът на Навални бе предаден на майка му със забавяне. Това засили подозренията, че той е бил убит.

Съпругата на Навални - Юлия, предупреди, че се очакват нови репресии срещу критиците на Кремъл.