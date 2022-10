Холивудските вампири Джони Деп, Алис Купър и Джо Пери с концерт в София

Супергрупата Hollywood Vampires (Холивудски вампири) начело с кинозвездата Джони Деп, музикалните легенди Алис Купър и Джо Пери от "Аеросмит", подкрепени от китариста на Алис Купър - Томи Хенриксен, пристига в България на 12 юни 2023 г., съобщиха организаторите от 8pm. Шоуто ще е столичната "Арена София", където бандата ще забие едни от най-големите рок хитове на всички времена. София е част от европейското турне на групата, която се завръща на сцената с огромно желание за истински рок след 3-годишна пауза.

"Вече изминаха три години, от както бяхме на турне с "Вампирите". Нямам търпение да се съберем отново с момчетата, обичам това, че съм част от групата! Моята банда е страхотна, но това да пея с Hollywood Vampires е напълно различно изживяване!", посочва Алис Купър.

Той, Джо Пери и Джони Деп създават Hollywood Vampires през 2015 г. в памет на рок звездите, починали през 70-те години. Като традиция техният сетлист включва едни от най-големите хитове на легенди като The Who, Led Zeppelin, David Bowie и Motörhead. Пред феновете си супергрупата ще изпълни и собствен репертоар от последния им студиен албум “Rise” (2019), който включва синглите "Heroes", "The Boogieman Surprise" и "Who’s Laughing Now”.

Сепургрупата носи името на небезизвестния клуб на знаменитости, създаден от Алис Купър през 70-те години. В него членуват рок величия като Джон Ленън от "Бийтълс", Кийт Мун от "Дъ Ху" и Мики Доленц от "Дъ Мънки". Hollywood Vampires имат издадени два студийни албума с участието на гост музиканти от ранга на Пол Макартни ("Бийтълс"), Слаш от "Гънс енд роузис" и Байън Джонсън от "Ай Си Ди Си".

Билетите влизат в продажба на 4 ноември (петък) в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи.

От 2 ноември в продажба влизат и ексклузивни ВИП пакети за концерта, които отново ще бъдат налични в мрежата на Eventim.