Испания задържа в Майорка яхтата "Лейди Анастасия" на руския олигарх Михеев

Испанските власти задържаха във вторник яхтата "Лейди Анастасия", собственост на руския олигарх Александър Михеев, който е под ударите на санкциите на ЕС към Русия заради войната в Украйна, предаде "Ройтерс", позовавайки се на свои източници.

Яхтата не може да напуска пристанището на Майорка, където в момента е закотвена, съобщиха източници от полицията и от транспортното министерство, потвърждавайки по-ранна информация на специализираното списание "Gaceta Nautica".

Дългата 48 метра яхта плава под флага на Сейнт Винсент и Гренадини, посочи испанското министерство на транспорта, без да посочва собственика ѝ.

Испанските власти изпълняват решението на ЕК да блокират активи, собственост на редица богати руснаци, свързани с президента Владимир Путин, в отговор на руската инвазия в Русия.

Михеев, който оглавява руската група за износ на оръжие "Рособороноекспорт", е в списъка.със санкции на ЕС.

A Ukrainian was arrested by the Guardia Civil, for sinking the Russian $7 Mill euro yacht, Lady Anastasia, owned by Alexander Mijeev, CEO of Rosoboronexpor (weapons company)



According to HTC, the ship has been sunk#Ukraine #Russia pic.twitter.com/K5aEmctMR0