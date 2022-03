Кадиров кани "нежната Илона" на подготовка в Грозни за дуела с Путин

Чеченският лидер Рамзан Кадиров призова американския милиардер Илон Мъск да не мери с руския президент Владимир Путин, когото Мъск преди дни покани на дуел със залог Украйна, защото са твърде различни категории. Кадиров покани предприемача на обучение в Грозни, за да се превърне от "нежната Илона" в "брутален Илон", на което Мъск отговори с чувство за хумор като се прекръсти в Туитър на Илона и отказа тренировките, защото ще му дадат голямо предимство пред Путин.

В поста си в Телеграм Кадиров се обръща към Мъск на "ти" и го пита как си представя дуела. "Ти в червения ъгъл на ринга – бизнесмен и туитърен блогър, Путин в синия – световен политик, стратег, заплаха за Запада и САЩ. Няма да изглежда спортменско Владимир Владимирочев когато бие далеч по-слаб противник", пише чеченският лидер. Според него Мъск "трябва да се подсили" и му предлага няколко възможности да тренира, за да издържа физически и морално, както и да придобие стоманени нерви.

"Ще се върнеш от Чеченската република съвсем различен човек, Илона, т.е. Илон", завършва поста си Кадиров

"Благодаря за предложението", отвърна му Мъск, като като препубликува поста на Кадиров. "Но такава отлична подготовка би ми дала твърде много предимство. Ако той (Путин) се притеснява да се бие, ще приема да използвам само лявата си ръка. А дори не съм левичар", написа Мъск и смени името си на Илона.

