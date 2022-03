Корейски консорциум влиза в наддаването за Челси

Консорциум от Република Корея се присъедини към надпреварата за закупуване на английския футболен клуб Челси. Новият кандидат обединява корейските компании Hana Financial Investment Company Limited и C&P Sports Limited.

Клубът от Висшата лига Челси първоначално беше обявен за продажба от собственика Роман Абрамович след нахлуването на Русия в Украйна, преди британското правителство да наложи санкции на руския олигарх, което на практика им даде контрол върху клуба.

"Ние сме в процес на подаване на офертата си за ФК Челси", каза изпълнителният директор на C&P Каталина Ким в изявление за Ройтерс.

Въпреки силната корейска икономика, досега никога не е имало инвестиции от Република Корея във футболни клубове от Висшата лига.

"Сега е време за промяна и сме готови да започнем нова глава с Челси", каза още Каталина Ким.

Hana Financial Investment Company Limited е член на корейския банков гигант Hana Financial Group - южнокорейска инвестиционна банка и компания за финансови услуги със седалище в Сеул, Корея. Hana Financial Group е главен спонсор на Корейската футболна лига и националния отбор по футбол.

C&P Sports Limited е водеща компания за спортни консултации, базирана в Лондон и Сеул.

Корейският консорциум е изправен пред жестока конкуренция за поемане на властта в Челси, като много други компании и бизнесмени планират да подадат оферти преди изтичането на крайния срок.

Някои известни лица са сред кандидатите за Челси. Британският строителен предприемач Ник Кенди, привърженик на Челси, заяви, че се интересува от оферта и към него се присъедини бившият играч и мениджър Джанлука Виали.

Президентът на Световната атлетика Себастиан Коу се включи в консорциум, включващ бившия председател на Ливърпул Мартин Бротън, който се надява да купи Челси.