Kрай на напрежението: Евген Хмара е новият военен министър на Украйна

След седмици напрежение украинският парламент утвърди кандидатурата на Евген Хмара за нов министър на отбраната

312 депутати от 450-членната Върховна рада гласуваха в подкрепа на назначаването на Хмара, който бе номиниран от президента Володимир Зеленски.

Хмара ще замени Михайло Федоров, който оглавяваше Министерството на отбраната на Украйна в продължение на шест месеца – от 14 януари до 16 юли 2026 г.

Зеленски посочи като причина за отстраняването на Федоров разногласията му с главнокомандващия Олександър Сирски.

След уволнението последваха протести в подкрепа на Федоров. Той от своя страна призова Володимир Зеленски да организира избори независимо от военното положение. "Демокрацията не може да бъде заложник на Русия", каза Федоров, който беше един от най-популярните членове на правителството.

Хмара е генерал-майор от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и професионален служител в специалните сили. Повече от 15 години е служил в Център "А“ за специални операции на СБУ, отбелязва Укринформ.

По време на войната той е участвал във военни операции, включително в освобождаването на Киевска област, боевете в Донецка област и операцията по освобождаването на Змийския остров.

През април 2023 г. украинският президент назначи Хмара за ръководител на Центъра за специални операции на СБУ за борба с тероризма, защита на участниците в наказателни производства и служителите на правоприлагащите органи. След реорганизация звеното бе преименувано на Център "А“ за специални операции на СБУ.

През август 2023 г. Хмара бе повишен в чин бригаден генерал, а през юни 2024 г. – в генерал-майор.

През август 2025 г. той пое ръководството на реорганизирания Център „А“ за специални операции на СБУ.

От 5 януари до 17 юли 2026 г. Хмара бе изпълняващ длъжността ръководител на Службата за сигурност на Украйна, като замени Васил Малюк.

През юли 2026 г. той премина в Министерството на отбраната и е назначен за изпълняващ длъжността министър на отбраната.

Сред отличията му са ордените "Богдан Хмелницки“ първа, втора и трета степен, както и президентският "Кръст за военни заслуги“.

На 14 юли Върховната рада одобри оставката на министър-председателката Юлия Свириденко. Заедно с нея автоматично подаде оставка и целият Министерски съвет.

Зеленски възложи на Хмара да изпълнява длъжността министър на отбраната и заяви, че след приключването на необходимите законови процедури ще поиска от Върховната рада да подкрепи назначаването му.

С одобрението на Зеленски правителството днес назначи Хмара и Андрий Сибиха за изпълняващи длъжността министри на отбраната и външните работи.