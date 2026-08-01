Хиляди украинци излязоха на шествие в центъра на Киев в петък вечерта срещу решението на украинския президент Володимир Зеленски да освободи министъра на отбраната Михайло Федоров.

Федоров, който пое военното министерство едва през януари, беше уволнен преди няколко седмици. Федоров е възприеман за двигател на военните иновации по време на войната с Русия.

Зеленски беше посочил дисфункционалните отношения между бившия главнокомандващ на украинската армия Олександър Сирски и реформаторски настроения министър като причина за освобождаването на Федоров. Решението предизвика вълна от протести, изискващи той да бъде възстановен, а Сирски - отстранен вместо него.

Впоследствие Зеленски освободи и Сирски, но отказва да върне Федоров в Министерството на отбраната, заявявайки, че на него ще бъде предложена друга позиция в правителството, достойна за талантите му.

Украинските граждани периодично се събират пред президентската канцелария, настоявайки Федоров да бъде възстановен, след като той отказа да приеме друга държавна длъжност.

Наскоро се появи информация, че италианският министър на отбраната Гуидо Крозето е предложил на бившия министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров консултантска позиция в Рим, изтъквайки неговия принос към военните иновации.

Сред украинското общество се има спекулации, че Федоров е бил принуден да си тръгне заради усилията му да се справи с предполагаема корупция в отбранителния сектор. В скорошно интервю Федоров частично подкрепи подобни твърдения, но не даде подробности.

По време на поредното протестно шествие в подкрепа на Федоров бе поставено под въпрос дали войната с Русия може да бъде спечелена без технологична модернизация на постсъветската армия, която Федоров активно подкрепяше и олицетворяваше.

Уволнението му дойде точно когато Украйна демонстрираше сила чрез кампания от далекобойни удари срещу руски военни и енергийни цели и отбелязваше известен успех на фронтовата линия.