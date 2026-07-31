Министърът на образованието отсрани дългогодишния началник на РУО в Благоевград

Министърът на образованието Георги Вълчев е освободил от длъжност дългогодишния началник на Регионалното управление по образование (РУО) в Благоевград Ивайло Златанов, предаде БНР.

Информацията е потвърдена от Златанов пред радиото. Заповедта за освобождаването му е връчена от министър Вълчев в сряда, като в нея не са посочени мотиви за отстраняването му.

Преди заповедта за освобождаване, РУО Благоевград беше подложено на щателна проверка от инспектората към министерството. Резултатите от нея не са официално обявени, но според БНР експертите в Благоевград съобщават, че не са констатирани сериозни нарушения и пропуски.

Слухове за уволнението на Златанов се появиха преди седмица, след което директори и преподаватели инициираха подписка в негова защита. В нея те изтъкваха професионалните и личните му качества, както и умението му да постига консенсус по конфликтни теми.

Ивайло Златанов беше начело на регионалното образователно управление в продължение на17 години, като два пъти е печелил конкурс за поста. Преди това дълги години е бил директор на 5. СОУ "Георги Измирлиев" в града.

През 2001 г. е кандидат за депутат от ГЕРБ. Структурата на партията в Благоевград обяви решението на Вълчев като политическа чистка. Това е първата смяна на директор в регионално управление на образованието след встъпването в длъжност на новото правителство.