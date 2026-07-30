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Защо от Пентагона са препоръчали да се поддържат МиГ-29 и какви са другите опции?

Никола Лалов 25 коментара
Изтребители F-16, сн. БГНЕС
"Имам писмо от Пентагона, което ясно казва: "Поддържайте си самолетите МиГ-29". Това каза военният министър Димитър Стоянов в опит да излезе от поредната вихрушка, завъртяна около бойната авиация. 
 
Интересът към нея е напълно разбираем поради символното ѝ значение за България, все по-важната ѝ роля предвид руската военна агресия срещу Украйна, високата ѝ цена и, не на последно място, заради факта, че премиерът на държавата все още в някои среди е по-известен като пилот отколкото като политик. 
 

МиГ-29 са най-добрата опция за следващите две години 

 
Искането на военното министерство да придобие части от последните полски изтребители МиГ 29, от които се нуждае и Украйна, предизвика лек летен скандал, който обаче по-скоро се дължи на лоша комуникация от страна на силовото ведомство, липсата на доверие към него и разделението в българското общество. 
 
МО първо отрече да преговаря за изтребители, след това обясни, че е питало само за резервни части, а накрая се включи и полският военен министър, който директно обяви, че страната ни е искала да купи всичките им изтребители. 
 
България обаче има достатъчно изтребители МиГ-29 и няма никаква нужда от повече, проблемът е в поддръжката им. Те са единствените машини, с които ВВС пазят въздушното ни пространство, а след началото на войната в Украйна, тя стана почти невъзможна.
 
За нея през последните години се разчита на Полша и не е никаква изненада, че военното министерство отново е опряло до този вариант. 
 

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"Съветската любов ръжда не хваща към съветската техника в случая. Сега за търсене на резервни части, ние реално проблем с резервните части нямаме. Тъй като в продължение на 10 години ремонтираме изцяло самолетите си в Полша", коментира Христо Гаджев от ГЕРБ.
 
Другата опция е да се използват възможностите на Украйна да поддържа тези самолети, но правителството ни има резерви към него.
 
Разминаването между София и Варшава е лесно обяснимо. Полша не може да се разбере с Украйна, която се нуждае от МиГ-овете, но явно не е склонна да изпълни исканията ѝ и да предостави технологии за дронове. 
 
Варшава явно ползва българския интерес като лост за влияние в преговорите и страната ни, не без своя вина, се оказа в неудобно положение. 
 
Опозицията силно критикува МО заради искането му да продължи да поддържа МиГ-овете и дори "Демократична България" организира пърформанс, докарвайки стар "Москвич" пред сградата на МО. 
 
Към момента обаче поддържането на МиГ-овете следващите две години изглежда единствения вариант, ако България иска да продължи да охранява въздушното си пространство сама. 
 
Дотогава Военновъздушните ни сили трябва вече да са усвоили новозакупените от САЩ и "Локхийд Мартин" F-16 Block 70 и да започнат да дават дежурства с тях.
 
Въпросът със свалянето на МиГ-овете е още по-чувствителен, тъй като около тяхната експлоатация са ангажирани пилоти и техници, които ще трябва да продължат професионалния си път по друг начин. Отдавна във ВВС тлее напрежение по този въпрос и то е напълно разбираемо. 
 

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Поне няколко правителства обаче не успяха да направят този преход по-безболезнен. 
 
България действително можеше да използва и възможностите да помогне на Украйна с МиГ-овете и да се възползва от т.нар. триъгълни сделки. Имаше и конкретна възможност за F-16 втора ръка, която бе изпусната.
 
Нито едно правителство обаче не пое политическа отговорност, за да се помогне на Украйна с МиГ-овете, което щеше да означава временно охраната на страната ни да бъде поета от НАТО. В това всъщност няма нищо толкова страшно и не е изключено и сега да се наложи, ако България не успее да осигури изправни МиГ-ове. 
 
Какви са другите възможности?
 
Военният министър Димитър Стоянов каза, че е изпратил писма и до Пентагона и до Швеция за F-16 втора ръка и "Gripen" втора ръка.
 
"Не очаквам, че ще има такива самолети", посочи той.
 
Според източници на Mediapool съвсем не е изключено все пак да се намерят употребявани изтребители "Gripen" втора ръка, на които е отдавнашен фен премиерът Румен Радев. 
 
Ако действително се пристъпи към придобиването на още една платформа обаче, това няма да е никак евтино, а и отново ще изисква време докато бъде усвоена. 
 
Има и още един нюанс. Поддържането на изтребителната авиация е изключително скъпо, а в перспектива България ще има 16 изтребители F-16-Block 70. 
 
Експлоатацията им ще струва значително по-скъпо от тази на МиГ-овете и ще е сериозно изпитание за военния бюджет. Какво остава за още една ескадрила втора ръка F-16 или "Gripen" и още някой MиГ-29. 
 
Показателен e примерът с една от най-скъпите покупки на МО през последните години -  хеликоптерите "Kугър", които поради липсата на средства за поддръжката им са предимно на земята. До подобна ситуация се стига периодично и с транспортните самолети "Спартан". 
 

МО дължи ясни отговори 

 
Заради недалновидната политика през последните най-малко 20 години България остана единствената държава в НАТО, която разчита на съветско въоръжение.
 
Наливането на нови стотици милиони в МиГ-овете едва ли изглежда много разумно и критиките са лесно разбираеми. 
 
Затова МО по-скоро трябва да даде конкретна информация по темата, доколкото е възможно предвид изискванията за секретност. Както за необходимите средства за МиГ-29, така и за процеса по усвояването на новите F-16.
 
Излъчването на противоречиви сигнали ще задълбочи ситуацията и военната авиация ще продължи да е в центъра на политически битки. 

Ключови думи

изтребители Грипен Радев Ф-16 МО ВВС Димитър Стоянов
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25 коментара

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  1. F16
    #25

    Абе вървете си в Русия, бе негодници, какво само се обяснявате и се оплаквате

  2. Bлaдo
    #24
    Отговор на коментар #21

    тайните за дедесилетното саботьорство на тия "наши" сОвецки пЭсионЭри в МО са много специални, но не за НАТО, а за варшаФФския дАгАвОр... ;-)) - там са се клели те във вЭчна вЭрност...

  3. асен
    #23

    защо чугунът червен не покаже писмото? лъже като радев!

  4. Bлaдo
    #22

    ;-) а на #18 от наше (българско) име му отговориха ВСУ със избомбването на гАлЭЭмото пристанище тАман! (най-гАлемото в южна расиъ) ;-) . . . Таман! на място е тоя отговор ;-)))

  5. Препоръка
    #21
    Отговор на коментар #15

    О-о-о, сигурен съм, че на "нашите" отдавна им е отрязан достъпа до чувствителната информация. Обаче никаква специална тайна не е информацията за онези три ли бяха, четири ли хикяди пенсионери в МО. На какви длъжности са, какви функции изпълняавт, какви решения са зависели от тях, какви решения са взели и как са ги взели. Всичко това някъде е документирано. И според мен то е тайна само за армията на Кабо Верде.

  6. Морския
    #20
    Отговор на коментар #18

    Докато в България има русофилска безродна и_з_мет ще се лети на съветски самарьоти. Сигурно Пентагона е препоръчал на Митко Есемеса и шефът му Мунчо да използват кремълски опорни точки е риторика.

  7. Bлaдo
    #19

    апять грешиш, злощастна жертво(16) на неуспешен аборт ;-) - за Ф16-ките платихме . . . колкото борисов-каракачанов платиха на русия-беларус за "рЭмонт" на съветските ни дръндулети - миго-ве, су-та, ми-та . . . (btw - една нова Ф35-ица (що го смени на В2, бе лajнйo? ;-) ) струва 80 милиона долара ;-)), а съседите ни си ги имат или вече са си ги поръчали ;-))

  8. Коментарът е изтрит в 15:16 на 30 юли 2026 от автора.
    #18
  9. Морския
    #17

    Докато руската подметка Мунчо и неговата шайка са на власт България ще бъде нестабилен и непредсказуем член на НАТО и ЕС и ще предизвиква недоверие у съюзниците ни. И докато Мунчо е на власт F-16 няма да застъпят на бойно дежурство а ще се разчита единствено на МиГ 29. Аргументите за подобно безумие ще бъдат представяни с прогресивна логика и опорни точки!

  10. ivailo_trayanov
    #16
    Отговор на коментар #13

    Ако не греша, за цената на 6 F16 можехме да купим един B-2 и да плашим съседите с него…

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