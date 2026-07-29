Хижа "Петрохан" е превърната в сметище

Хижа "Петрохан", в която през февруари загинаха трима души от групата на Ивайло Калушев, изглежда като сметище след шестмесечна охрана. В сградата и наоколо са разхвърляни боклуци, а разследващите са иззели почти всички вещи, дори такива, които на пръв поглед нямат стойност за делото – например няколко китари. Това съобщи сайтът Offnews.

Хижата остана затворена в продължение на половин година с оправданието, че там се извършват процесуално-следствени действия. Преди няколко дни близките на загиналите, които са и техни наследници, за първи път бяха допуснати в имота. На заснетите от Offnews кадри се вижда, че части от постройката са силно пострадали от огъня. Има обаче и стаи, които не са били засегнати от пламъците. В някои от тях може да се види какво са правили загиналите в последните си дни – боядисване на стените в едно от помещенията и подготовка за ремонт в друго.

В хижата бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Версията на разследващите е, че те са се самоубили след като преди това са подпалили сградата.

Седмица по-късно бяха намерени труповете и на другите трима от групата – Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев. Те бяха в кемпер в подножието на връх Околчица. Разследващите смятат, че Калушев е убил другите двама, а след това сам е сложил край на живота си.

Разследването на трагедията се води от Софийската окръжна прокуратура и от месеци няма никаква информация за хода на делото. На няколко пъти през последните месеци вътрешният министър Иван Демерджиев споменава, че има нови факти по делото без да уточни какви. Той на няколко пъти е казвал, че информация ще бъде изнесена, но досега това не е направено.

За последно прокуратурата даде брифинг по темата в началото на март. Тогава бе съобщено, че са назначени допълнителни експертизи и се чакат резултати от тях. Разследващите отказаха да отговарят на въпроси.