Хижа "Петрохан" е превърната в сметище

Хижа "Петрохан", в която през февруари загинаха трима души от групата на Ивайло Калушев, изглежда като сметище след шестмесечна охрана. В сградата и наоколо са разхвърляни боклуци, а разследващите са иззели почти всички вещи, дори такива, които на пръв поглед нямат стойност за делото – например няколко китари. Това съобщи сайтът Offnews.
Хижата остана затворена в продължение на половин година с оправданието, че там се извършват процесуално-следствени действия. Преди няколко дни близките на загиналите, които са и техни наследници, за първи път бяха допуснати в имота. На заснетите от Offnews кадри се вижда, че части от постройката са силно пострадали от огъня. Има обаче и стаи, които не са били засегнати от пламъците. В някои от тях може да се види какво са правили загиналите в последните си дни – боядисване на стените в едно от помещенията и подготовка за ремонт в друго.
В хижата бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Версията на разследващите е, че те са се самоубили след като преди това са подпалили сградата.
Седмица по-късно бяха намерени труповете и на другите трима от групата – Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев. Те бяха в кемпер в подножието на връх Околчица. Разследващите смятат, че Калушев е убил другите двама, а след това сам е сложил край на живота си.
Разследването на трагедията се води от Софийската окръжна прокуратура и от месеци няма никаква информация за хода на делото. На няколко пъти през последните месеци вътрешният министър Иван Демерджиев споменава, че има нови факти по делото без да уточни какви. Той на няколко пъти е казвал, че информация ще бъде изнесена, но досега това не е направено.
За последно прокуратурата даде брифинг по темата в началото на март. Тогава бе съобщено, че са назначени допълнителни експертизи и се чакат резултати от тях. Разследващите отказаха да отговарят на въпроси.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
7 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
За какво точно рИвете, когато украйна ИМА НУЖДА ОТ ВАС НА ФРОНТА?
Петроханци пeдoфuли умнокрасиви.
"Загинаха"? Интересна интерпретация. То изкуството няма граници.
Йончев /Offnews/ е доста ангажиран с Петрохан... На сайта има вече три видеа от хижата - публикуваното тук е първото /горе/... Районът не е оставал и 1 час без охрана от МВР-то на Дебелите... Другите две видеа са от вътрешността на хижата - тотален погром от "разследващите", ТОТАЛЕН!... Изкъртени врати, фасове, кенчета, опаковки от закуски, празни кутии от цигари, откраднати китари (в кадрите на сарафите един тарикат от "следствието" закачливо подрънкваше на струните), откраднати картини...тотален погром... Това замитане на улики от "криминалисти" не е некадърност и не е самоинициатива - поръчка е отгоре, "най-отгоре"...
Kaкво очаквате, държавата ли да разчисти хижата след пожара. Хижата е частна и има собственици, те да я чистят.
Човек, който ще се самоубива, ще боядисва стаи и ще подхотвя други... Версията на "разследващите" алабалисти не просто издиша, тя е съчинена за балъците, гласуващи за рублерастка бълхария.
бетер като при (не)екстрадирането на нЭвZоров - данс "не помни" какво са правили из тая хижа, кого са вербували, кого са ликвидирали, какви доказателства са унищожили. . . ;-)