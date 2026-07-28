Пет мъртви бебета са открити в кутии в жилище във Франция

Пет мъртви новородени бяха открити в картонени кутии в апартамент във френския град Оранж. В жилището живеело семейство, в което тъкмо се било родило бебе в добро здраве, предаде Франс прес, цитирана от БТА във в торник.
На зловещата находка първо се натъкнал бащата, съобщи прокуратурата, която е започнала разследване за убийство на непълнолетни лица.
Мъжът в семейството е разказал пред разпитващите го следователи, че научил много късно, че половинката му очаква бебе. Жена му родила у дома в неделя и после била откарана в местна болница заедно с бебето. Там лекарите констатирали, че новороденото е в добро състояние.
През това време мъжът, както самият той разказал, започнал да претърсва дома и се натъкнал на картонени кутии с тленни останки в напреднал стадий на разложение. Той веднага се обадил в местната болница, която се свързала с полицията и прокуратурата. Намерените тленни останки били предадени за анализ от патоанатом, който констатирал, че те са на пет бебета.
Прокуратурата все още не е разпитала 32-годишната майка, тъй като тя се намира все още в болница.
Семейството имало още две деца – на осем и на девет годинки. Съседи описват семейната двойка като много симпатична и очарователна.
Случаите на повтарящи се убийства на бебета при раждането или малко след раждането им не са рядкост във Франция. Най-сериозният случай в тази насока е този на Доминик Котре, бивша санитарка, която е убила осем родени от нея бебета. Телата им бяха открити през 2010 г. в градината на родителите ѝ и в гаража ѝ. През 2015 г. тя беше осъдена на девет години затвор.
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2 коментара
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Не знам, такива ли ти говорят в главата?
И тези хора ли ще ми казват как да живея и в какво да вярвам?!?