Шофьори в Гърция карат по пропаднал след буря мост, защото било по-бързо

Шофьори в Гърция преминават по пропадналия мост "Палеопиргос", за да избегнат обходен път, който би добавил още 30 километра към пътуването им, съобщава гръцката медия Skai.

Мостът "Палеопиргос" се намира над река Пиниос и свързва селата Палеопиргос и Александрини в област Лариса, но поддава и се деформира от около три години в резултат на последствията от бурята "Даниел".

Бетонното платно, което поема тежестта на трафика, се е ерозирало вследствие на наводненията и все още не е подменено.

Шофьорите продължават да използват моста, въпреки че той официално е изведен от експлоатация. Оправданието им е, че алтернативните маршрути са ограничени и неудобни.

Съоръжението е от жизненоважно значение за местните земеделци, които се опитват да стигнат до нивите си от другата страна на реката.

"Какво да направим? Да обикаляме целия път ли?", пита местен жител пред Skai.

"Накъде да тръгнем? Нищо не може да се направи. Всеки ден си играем със смъртта.", добавя той.

Янис Берицас, кмет на село Палеопиргос, заяви, че мостът е прекъснал директните пътища към Кисавос, което кара шофьорите да правят обход от до 30 километра по националната магистрала.

Политиците призовават правителството за бързи действия поради опасения, че селото може да бъде наводнено, ако мостът продължи да се деформира.

"Съществува реален риск при нова буря от типа на "Даниел", когато река Пиниос отново прелее, мостът да действа като стена за водата, движеща се към морето, което да доведе до преливане от коритото и наводняване на селото", посочва депутатът Кириакос Велопулос в писмо до министъра на инфраструктурата и транспорта.

През септември 2023 г. бурята "Даниел" връхлетя редица гръцки села с 750 милиметра дъжд само за един ден, причинявайки щети за около 2.14 милиарда долара. В Гърция 17 души загубиха живота си в резултат на бедствието.

Според информациите плановете за нов и модернизиран мост вече са одобрени, но строителните дейности все още не са започнали.

"Целият трафик е изложен на риск. Нека не се събуждаме отново, когато вече е твърде късно”, предупреди Танос Хадзизогидис, председател на земеделската кооперация в Палеопиргос.