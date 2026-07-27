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Трима души загинаха при стрелба на фермерски фестивал в Сиатъл

2 коментара
Снимката е илюстративна, Canva
Трима души загинаха, а най-малко четирима бяха ранени снощи при стрелба на фермерски фестивал в панаирен комплекс в американския град Сиатъл, щата Вашингтон, предаде Асошиейтед прес, като се позова на говорител на местната противопожарна служба. Две са жертвите на място, а един човек е починал от раните си в болница, уточнява АП.
 
Арестуван е заподозрян, издирва се още един, обяви местната полиция. Следователите смятат, че двамата са стреляли един срещу друг и съответно вече не е налице обществена заплаха.
 
"Все още се опитваме да установим какво точно се е случило", заяви заместник-началникът на сиатълската полиция Тайрън Дейвис, цитиран от АП.
 
Полицията призова населението да избягва района, който се намира на северозапад от центъра. Стрелбата е започнала около 18:00 ч. местно време (04:00 днес сутринта бълг. вр.) в Градския център, където през уикенда се проведе фестивалът "Хапката на Сиатъл", уточниха властите.
 
Говорителката на медицинския център "Харбървю" Сюзан Грег заяви, че болницата е приела четирима пострадали - дете на 2 години, мъж на 23 години и две възрастни жени. Един пациент е в критично състояние, поясни тя.
 
На местопрестъплението бяха мобилизирани много полицаи, които започнаха спешно да евакуират хората от района.
 
Фестивалът на хранителни продукти се провежда всяка година от 1982 г., като привлича средно 350 000 посетители по време на "трите дни на ядене, пиене и обществено веселие", посочва АП.

Ключови думи

стрелба Сиатъл
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2 коментара

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  1. anton nikolov
    #2

    Някой решил да се прави на каубой. Дано детето да се оправи.

  2. DG
    #1

    Нормално евроатлантическо ежедневие.

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