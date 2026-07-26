Радан Кънев: Андрей Гюров да е кандидат-президент, който да консолидира алтернатива на Радев

Знаем, че госпожа Йотова ще се кандидатира от много отдавна. Това, че го обяви, нито е новина, нито представлява особен интерес, защото тя просто потвърди, че ще следва политиката на Румен Радев, коментира председателят на "Демократи за силна България“ (ДСБ) Радан Кънев пред БНР в неделя.

Илияна Йотова съобщи в петък, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента в интервю в ефира на предаването "Панорама“ на БНТ. Няма да е на политическа сила, моята кандидатура ще бъде издигната от Инициативен комитет, каза тя.

Ние чухме ясно посланията, съвпадащи на 90–100% с посланията на правителството, посочи Радан Кънев днес. От това, което чух, за мен не остава никакво съмнение, че целта на издигането на тази кандидатура е управлението да няма коректив през следващите близо четири години, добави Кънев.

По думите му задачата на опозицията е да не допусне подобна опасна концентрация на власт. От тази гледна точка нашата задача е по-трудна, допълни лидерът на ДСБ. Той предположи, че управляващите ще имат поне още един или двама резервни кандидати, които да играят суфлираща роля в кампанията на основния кандидат.

Виждам в широк кръг от обществото, далеч надхвърлящ избирателите на "Продължаваме промяната“ и "Демократична България“, било като коалиция, било като отделни политически сили, настоятелно публично очакване господин Андрей Гюров, когото оценяваме като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидатът, който да консолидира алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев, каза Кънев.

Според него тактически въпроси са кога да бъде обявена подобна кандидатура, какъв да бъде инициативният комитет, кой да бъде кандидатът за вицепрезидент и какъв да е моделът за търсене на партийна подкрепа.

"Очакването на хора като мен – в случая говоря повече като гражданин, отколкото като политически лидер – не е за номинация от страна на партии, а за издигане на независим кандидат за президент от граждански инициативен комитет“, каза Радан Кънев. Не мисля, че партиен кандидат може да спечели тези избори, добави той.

Имам очакване за скорошен политически процес, който да доведе до издигането на независим кандидат за президент. Аз бих се радвал, ако кандидатурата е на Андрей Гюров, но това не зависи от мен като партиен лидер, посочи Кънев.

Кабинетът "Радев“ не донесе промяна, а запази лошите практики на предишните управления, отдалечи България от общата европейска политика, започна непрозрачни договорки със САЩ и Турция и увеличи безконтролните публични разходи, заяви още лидерът на ДСБ и евродепут.

Според него най-сериозният провал във външната политика е отсъствието на България от форматите, в които се изграждат европейската сигурност, отбрана и стратегическа автономия. По думите му страната се лишава от участие в европейските решения и от възможностите, свързани с развитието на европейската отбранителна индустрия.

"Когато една европейска държава не участва в общите европейски усилия, тя неизбежно започва да се държи като клиент на някоя голяма глобална или регионална сила“, заяви Кънев.

Той разкритикува управлението заради договора с "Боташ“ и разполагането на американски самолети в авиобаза "Безмер“, като постави въпроса какви ангажименти е поела България в замяна.

"Ако нещо получаваме, ясно е, че нещо даваме. Значи то се крие от нас“, каза лидерът на ДСБ.

Кънев отправи критики и към Бюджет 2026, който според него продължава модела на ГЕРБ и ДПС с повече разходи, повече средства под контрола на Министерския съвет и по-малко публичен контрол. По думите му заложената капиталова програма от 9,3 млрд. евро не може да бъде изпълнена до края на годината, което създава предпоставки бюджетни средства да бъдат разпределяни без достатъчен контрол.