Според Пеканов бюджетът реално е на опозицията, на завареното положение

Философията на бюджета, смятам, че е ясна – тя е философия на пълна прозрачност, на показване на акумулираните през годините неустойчиви тенденции в бюджета на България. Това коментира вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов пред БНР.

Той посочи, че не се режат социални плащания. Всъщност пенсиите бяха увеличени, както трябваше, а други социални плащания бяха частично индексирани, но спираме постоянната индексация на минималната работна заплата, която в крайна сметка води отчасти до тези неустойчиви тенденции, посочи той. По думите му през есента ще бъде представен по-амбициозен бюджет.

Относно петицията на част от опозицията за налагане на вето върху Закона за държавния бюджет за 2026 г. Пеканов коментира, че работата на опозицията е да критикува. По думите му бюджетът реално е на опозицията. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май, заяви Пеканов. Той посочи, че са можели да направят масови съкращения и да замразят пенсиите, за да се вместят в 3% дефицит, но не са го направили. По думите му проблемът на синдикатите всъщност е, че все още не е предложен новият механизъм за определяне на минималната работна заплата, но такъв ще бъде предложен.

Вицепремиерът по европейските средства коментира, че по отношение на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и някои европейски програми има огромно изоставане. Той посочи, че работят за прекратяване на неправомерните практики там, където са били установени.

Пеканов съобщи, че тази седмица е била прекратена една, по думите му, манипулирана корупционна схема в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Той обясни, че става въпрос за процедура на стойност 127 млн. евро, които трябва да бъдат предоставени на малки и средни предприятия във въглищните региони. По думите му 1600 фирми са кандидатствали, след което е имало нагласяне на критериите по времето на кабинета "Желязков“, така че някои фирми да спечелят тези грантове. Пеканов коментира, че много от кандидатствалите фирми са били добросъвестни, така че не могат да бъдат лишени от този ресурс.

Ще започне нова процедура. Това обсъдихме тази седмица с представителите на бизнеса. Тези средства за технологична модернизация във въглищните региони ще бъдат осигурени, макар и в по-малък размер, но по нови правила и критерии, а не по такива, които са били нагласени, заяви вицепремиерът.

Освен това Атанас Пеканов коментира, че тази седмица Върховният касационен съд (ВКС) е решил да не избира член на Антикорупционната комисия, което поставя страната пред сериозен въпрос в отношенията с Брюксел. По думите му Европейската комисия очаква до края на август да има функционираща антикорупционна комисия с петима избрани членове и избран председател. ВКС реши тази седмица, че кандидатът вероятно не е подходящ, но законът казва, че съдът трябваше да избере член на Комисията за противодействие на корупцията, а не го направи. Това в момента рискува да блокира около 400 млн. евро по тази реформа от оставащите 1,7 млрд. евро, каза вицепремиерът.

Той добави, че през следващите пет дни ще води разговори с Европейската комисия в търсене на "вариант, вратичка или някакъв вид условие парите да бъдат дадени“.