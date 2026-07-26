Иран е спрял ударите срещу съседите си, защото САЩ са прекратили бомбардировките

Иран е спрял преди два дни да нанася удари по съседните държави от Персийския залив, тъй като САЩ са прекратили бомбардировките срещу иранска територия, заяви днес иранската армия, като подчерта, че стратегията на Техеран се основава на "ответни действия", съобщи АФП.
"През последните две нощи американците прекратиха нападенията си. Тъй като стратегията ни се основава предимно на ответни действия, ние също преустановихме операциите си", заяви говорителят Мохамад Акраминя в интервю за държавната телевизия.
Тази сутрин призори не бе съобщено за никакви американски бомбардировки в Иран. Това беше втората поредна нощ на прекъсване на военните действия, докато американски медии съобщават за възможен недостиг на боеприпаси след близо пет месеца война. В столицата Техеран, която не е засегната от бомбардировките, животът протича нормално сред обичайните задръствания и горещата вълна, съобщи намиращият се на терен екип на АФП.
Въпреки че в петък президентът Доналд Тръмп заяви, че не изключва още по-мащабни бомбардировки, затишието е забележително след две седмици на удари с безпрецедентна интензивност след примирието през април.
Иран от своя страна не е поел отговорност за никакви нападения срещу съседните държави от Персийския залив, които са съюзници на Вашингтон, а те не съобщиха за въздушни тревоги през нощта.
Според в. "Ню Йорк Таймс", който се позовава на два източника, запознати с въпроса, американското правителство е обезпокоено от намаляването на запасите от прехващачи за системите за противоракетна отбрана "Пейтриът" и от друго отбранително оборудване, защитаващо регионалните съюзници на САЩ, които Иран атакува в отговор на американските удари. Телевизия Си Ен Ен, позовавайки се на източник от Министерството на отбраната, също заяви, че военните операции срещу Иран са "поставени на пауза", като посочи същите причини.
Тръмп заяви, че иранските лидери стават все по-сериозни в дискусиите
Снощи президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иранските лидери стават все по-сериозни в дискусиите, за да се сложи край на конфликта, предаде Франс прес.
"Мисля, че те стават все по-сериозни с течение на дните, може би по очевидна причина", каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом. Той допълни обаче, че това, че иранските лидери стават все по-сериозни в хода на разговорите, не означава, че Техеран е готов все още за сделка, допълва Ройтерс. "Ще видим какво ще се случи", заключи Тръмп.
Тръмп също така заяви, че все още не е взел решение по въпроса относно разпореждане на мащабни бомбардировки по Иран, предаде Франс прес.
Той каза, че пред Иран има избор дали да сключи споразумение с Вашингтон или да се изправи пред "едно много лошо ниво" на бомбардировки. Т
Войната в Иран, която трябваше да продължи само няколко седмици, скоро ще прехвърли пет месеца. Конфликтът тегне в САЩ върху популярността на Републиканската партия на Тръмп преди парламентарните избори през ноември – един вот, чийто залог е огромен за втората половина от втория мандат на президента, отбелязва Ройтерс
Иран съобщи за нови разговори за Ормузкия проток с Оман
Делегациите на Иран и Оман се срещанаха отново, за да обсъдят бъдещото управление на Ормузкия проток, съобщи днес Техеран, цитиран от Франс Прес.
Според говорителя на иранското Външно министерство Есмаил Багаи в петък и вчера в Техеран се е състояла поредица от продуктивни разговори между заместник-министрите на външните работи на двете страни.
Бреговете както на Иран, така и на Оман се простират покрай стратегическия Ормузки проток, който се превърна в един от основните въпроси във войната в Близкия изток, след като Техеран реши да блокира корабоплаването там в отговор на американско-израелската офанзива в края на февруари.
Преди конфликта през протока преминаваше една пета от световната търговия с въглеводороди. Той беше отворен за кратко след подписването на протокол между Иран и САЩ в средата на юни, но отново беше затворен, когато споразумението бе развалено с възобновяването на сраженията по-малко от месец след това.
Техеран неколкократно заяви, че в бъдеще положението в протока вече няма да бъде същото като преди войната. Сега иска да налага такси за обслужване, докато Оман продължава да не изяснява позицията си, отбеляза АФП.
На заседание в Лондон в началото на юли Международната морска организация заяви, че държавите трябва да отхвърлят опитите на Иран да упражнява суверенитет над Ормузкия проток, както и едностранното решение на Техеран да създаде орган, който да контролира морския трафик там.
Иран и Оман вече разговаряха по въпроса през последните месеци, но засега не са постигнали конкретни резултати.
Разговорите, определени от Багаи като "полезни", са били посветени на "общи принципи и оперативни механизми за осигуряване на безопасно корабоплаване през протока при зачитане на суверенните права на двете държави" в техните териториални води, посочи министерството.
Иран разрешава преминаването само по един маршрут покрай своите брегове, а създаването на омански маршрут през юни предизвика гнева му и доведе до поредица от нападения.
Според иранската държавна телевизия военноморските сили на страната са спрели през последните 24 часа шест кораба, които са се опитали да преминат през протока без тяхното разрешение.
Войната в Близкия изток "ще се разрасне още повече", ако САЩ възобновят бомбардировките си, които са преустановени от два дни, предупреди днес иранската армия в навечерието на предстоящото посещение на израелския премиер Бенямин Нетаняху във Вашингтон.
"Ако американците отново позволят да бъдат подведени от ционистите или застанат на тяхна страна и настояват войната да продължи, особено чрез въздушни удари, тя ще се разпростре географски", заяви говорител на армията, цитиран от държавната телевизия.
Нетаняху ще пристигне утре във Вашингтон и ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп във вторник.
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11 коментара
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О, колко трогателно и съчувствено от страната на Иран...
Това е заради мен, бе. Щото аз утре прелитам оттам ;-) А представете си само да беше Пеевски - направо щеше да свърши войната. Щеше да прецака и на Тръмп далаверата.
Свършиха боеприпасите и спират.
Откъде изпълзя, буклук?
Чети Дикенс или Балзак да видиш кой смърди. Неизопачените издания, рабира се - отпреди 1950 г.+ И не се прави на луд - знаете вие много добре горе-долу колко ви траят жътвите. Проповедникът го е казал - "Всичко си има време, време има за всяка работа под небето"
Така както вървят нещата май американските самолети няма да идват в Безмер. Ще се опитам да обясня. Самолетите-цистерни зареждат във въздуха други самолети, които не могат да стигнат до назначението си и да се върнат в базите си с едно зареждане. Такъв беше случаят със самолетите-цистерни в Сарафово (покрай които жителите му изкраха пари колкото да построят още едно село), които зареждаха във въздуха на връщане транспортните самолети и тежките бомбардировачи летящи от САЩ до Ирак. Да, ама сега такива …
няма. Ударите по Иран се нанасят от корабите и самолетоносачите в Индийския океан и Средиземно море и от базите на САЩ в района. Защо тогава САЩ искат да разположат самолети-цистерни в България? Ами защото Тръм се изцепи, че ще има още по-силни удари, влючително и наземна операция. В такъв случай ще се наложи тежките бомбардировачи и транспортните самолети да бъдат зареждани във въздуха по пътя им обратно от Иран към САЩ. Да, ама нещата се кротват. А е и мно-о-о-го съмнително Тръмп да направи нещо повече освен да си продължава шоуто защото пък е сигурно, че нито Конгресът, нито съветниците му ще му позволят за свърши същата простотия като Путин. Та затова си мисля, че както идването на самолетите в Безмер се отложи така може и да не се състои. Тогава ни чака наистина голямо шоу у нас кой бил прав и кой бил крив.
Горски, понеже не си излизал от гората не си забелязъл, че краят на еврейската жътва се очаква напразно от вече три хиляди години. Не я дочакаха нито вавилонци, нито римляни, нито араби, нито християни. Ти да си жив и здрав да я дочакаш в следващите три хиляди.
Ходи се изкъпи бе балкански селяк. Смърдиш.
Перспективата за край на жътвата май доста те озлоби. Все пак не трябва да си максималист - от Втората световна война не сте имали такъв богат урожай - убити и осакатени 2 и половина милиона млади мъже - повечето Християни - само по фронтовете на Украйна.
Некъпан булгаристански азиатец. Къде се бутам в клуба на цивилизованите? Плебса да си гледа кравите и външните тоалетни и да не се изказва. Аристокрацията е тази която ви дава подаяния, за да не умрете от глад, така че бъдете благодарни!