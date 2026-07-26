Андрей Гюров: Решението дали да се кандидатирам за президент не трябва да се взема припряно

"Предстоящите президентски избори са първата стъпка от това как ще се развива държавата в следващите години, затова решението дали ще се кандидатирам трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно, и когато има какво да кажа, ще го кажа"

Това заяви в предаването пред БНР в неделя бившият служебен премиер Андрей Гюров. Той уточни, че среща "очаквания у хората, които се опитват да го мотивират да влезе в тази надпревара".

Гюров коментира обвиненията от управляващите към "наследството" от служебното правителство, чийто министър-председател беше той:

"Най-големите нападки към служебното правителство впоследствие бяха оправдани от самия редовен кабинет, който направи нещата, срещу които говореше. ... Тази тема за наследството винаги е интересна, защото всяко правителство се оправдава с това какво е наследило. Нямам притеснения от каквито и да било обвинения. В предизборната кампания не се чуха обвинения към нас, сега звучат като оправдания някои подхвърляния".

Най-голямата философия на Бюджет 2026 е липсата на философия, смята той:

"Българските граждани не протестираха срещу бюджета на правителство "Желязков" и не избраха ново управление с пълно мнозинство, за да получат още от същото".

Гюров съобщи, че служебното правителство е имало готовност да предложи бюджет с 3% дефицит, ако след изборите се е стигнало до забавяне за съставяне на редовен кабинет.

Страната ни изпраща разнопосочни сигнали във външната политика, изтъкна той и определи това като обида към гражданите:

"Ако не правим нищо, светът ще продължи напред, а ние ще останем там, където сме. Това е много рисково".