Андрей Гюров: Решението дали да се кандидатирам за президент не трябва да се взема припряно

"Предстоящите президентски избори са първата стъпка от това как ще се развива държавата в следващите години, затова решението дали ще се кандидатирам трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно, и когато има какво да кажа, ще го кажа"
Това заяви в предаването пред БНР в неделя бившият служебен премиер Андрей Гюров. Той уточни, че среща "очаквания у хората, които се опитват да го мотивират да влезе в тази надпревара".
Гюров коментира обвиненията от управляващите към "наследството" от служебното правителство, чийто министър-председател беше той:
"Най-големите нападки към служебното правителство впоследствие бяха оправдани от самия редовен кабинет, който направи нещата, срещу които говореше. ... Тази тема за наследството винаги е интересна, защото всяко правителство се оправдава с това какво е наследило. Нямам притеснения от каквито и да било обвинения. В предизборната кампания не се чуха обвинения към нас, сега звучат като оправдания някои подхвърляния".
Най-голямата философия на Бюджет 2026 е липсата на философия, смята той:
"Българските граждани не протестираха срещу бюджета на правителство "Желязков" и не избраха ново управление с пълно мнозинство, за да получат още от същото".
Гюров съобщи, че служебното правителство е имало готовност да предложи бюджет с 3% дефицит, ако след изборите се е стигнало до забавяне за съставяне на редовен кабинет.
Страната ни изпраща разнопосочни сигнали във външната политика, изтъкна той и определи това като обида към гражданите:
"Ако не правим нищо, светът ще продължи напред, а ние ще останем там, където сме. Това е много рисково".
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24 коментара
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Андрей Гюров е единствената личност, която може да измие поне отчасти грозното, жалко и мръсно лице на България пред света в момента - ако изобщо се кандидатира. Президентските избори ще бъдат тест за интелектуалния потенциал на народонаселението.
Бре, да не повярваш, милиционер е чел мемоарите на Георги Димитров за лайпцигския процес. Браво, ти да видиш....
Сган!
Йорданчо, защо Бойко Велики трябва да говори на английски? Бойко Велики, когато е имал език и азбука - англичаните са били под викингско робство! ;)
От мънкането става ясно, че няма какво да каже. Разбирам го като намек, че иска да го насилят.
Най-добре е ДБ и ПП задължително да издигнат Домакин Гюрчо за Президент . Тогава даже техния техния най-добър приятел Борисов нема да го подкрепи , Гюрчо ще получи 10 - 12 % на първи тур и кой откъде е .
Ха-ха-ха! Йотова е избора на всички празноглави, путинославни същества! А историята от Съединението до днес е доказала, че няма по-големи продажници от русофилската безродна и_з_мет!
Поредния "умно-красив" продажник, или обективно казано - неразумен и юрод. Дори Йотова ще е по-подходяща от този мазен продажник шарлатан.
Спа мотиката щяло да става президент. Да се смее ли човек, да плаче ли...