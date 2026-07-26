Борисов: Единствено обединена дясна кандидатура може да победи Йотова

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че кандидатурата на Илияна Йотова за предстоящите президентски избори ще обедини цялото ляво пространство. Борисов подчерта, че подобен кандидат може да бъде победен само от кандидат, който обединява център-дясното пространство.

Изявлението си той направи пред симпатизанти във Варна, предаде БГНЕС.

Борисов каза, че ГЕРБ ще обяви своята кандидат-президентска двойка през септември.

Той посочи, че настоящият държавен глава Илиана Йотова е "изключително силен кандидат и изключително опитен политик“. Неговите очаквания са, че тя ще получи подкрепата и на "Прогресивна България“, защото липсата на такава би била нещо "грозно“.

"При наличие на такава подкрепа вече ще имаме в център-лявото пространство един изключително силен кандидат. Той може да бъде победен само с подобна конструкция: инициативен комитет и силна кандидат-президентска двойка. Независимо какво мислим партиите една за друга в център-дясното пространство, само това е шансът да се отиде на балотаж и да се постигне успех“, посочи Борисов.

Той уточни, че всеки, който казва нещо различно, продължава "да играе в отбора на Радев“.

Борисов изтъкна още, че откакто Илиана Йотова е президент, "тази институция се държи по съвсем различен начин, отколкото през деветте години с Радев, и тя действа със замаха на президент“.

По отношение на правителството на Румен Радев, Борисов каза, че то няма да падне с вот на недоверие,

"Улицата ще го свали, защото във всяка сфера те правят груби грешки. Излъгаха огромни маси хора. Ние дадохме толеранс като системна партия“, каза още лидерът на ГЕРБ.

Бюджетът е противоконституционен и ГЕРБ ще сезира съда, заяви лидерът на партията. Той изтъкна, че приетата държавна план-сметка нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който трябва да е 3 процента.

В приетия от парламента бюджет заложеният дефицит е 5,7 на сто. Има три хипотези за допускане на дефицит над 3 процента, сред които са война и епидемия, допълни Борисов. По думите му нито една от тях не е налице и поради тази причина ГЕРБ ще внесе жалба пред Конституционния съд.

Парламентът прие в петък окончателно държавния бюджет за 2026 г. С него се залага дефицит от 5,7% от Брутния вътрешен продукт (БВП), замразява се минималната работна заплата на 620,20 евро, дава се възможност за нов дълг до 10,1 млрд.евро.

Сто дни толеранс дадохме на правителството и, за съжаление, няма нито една сфера, в която да можем да го подкрепим – да е направило нещо добро, каза още Борисов. Той бе особено критичен към политиките в сферата на туризма, които според него са пълен провал. "Няма министър, няма и туристи – това е фактът“, посочи лидерът на ГЕРБ.

По думите му с приетия бюджет се орязват много неща, включително в социалната сфера. Борисов допълни, че се наказват работодателите с максималния осигурителен доход, с промени в средата на годината, без достатъчно политики и без предвидимост за бизнеса. По думите му наказани са и вероизповеданията, тъй като средствата за тях са орязани с 25 процента. За пръв път от 2022 г. в план-сметката напълно отсъства Детската болница, подчерта още Борисов.

"Правителството се бори с българските олигарси, докато толерира руските. Те се оправдават с нашия стар бюджет, но сега имат мнозинство, за да направят каквото поискат“, каза Борисов.

Той обвини сегашните управляващи, че са обещавали всичко на всички и сега много хора са излъгани.