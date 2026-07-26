Заподозреният за нападението на прайда в Берлин е застрелян от полицията

Заподозреният за атаката на парада Берлин Прайд е застрелян по време на полицейска операция в градински комплекс в берлинското предградие Шпандау, съобщи днес телевизия РББ, цитирана от Ройтерс.
Полицията в Берлин до момента не е потвърдила тази информация.
Разследващите разглеждат вчерашния фатален инцидент на Берлинския Прайд като като ислямистка терористична атака, заяви по-рано германският министър на вътрешните работи Александър Добринт, като отбеляза, че всички доказателства сочат към това заключение, предаде ДПА.
Смята се, че роденият в Германия заподозрян е бил радикализиран и се е присъединил към ислямистки кръгове, посочи Добринт.
Първоначално мъжът се е врязал с микробус в участници в парада, като на място загива една жена и 29 души биват ранени. Някои от пострадалите са в тежко състояние. След това заподозреният е слязъл от превозното срество и е започнал да напада хората наоколо с мачете, добави вътрешният министър.
Мъжът вече е бил условно осъждан на една година и десет месеца. Той е роден в Германия през 2005 г. и е от ливански произход. Майка му е получила германско гражданство през 2002 г.
Нападател се вряза с автомобил в гейпарада в Берлин (Берлин Прайд) около 22 ч. снощи с бял микробус в парка "Тиргартен", което е принудило организаторите да отменят по-нататъшните прояви от събитието.
Автомобилът след това се е ударил в дърво, а водачът е избягал в неизвестна посока, казаха от полицията.
Берлинската полиция разпространи снимка на вероятния извършител. Властите започнаха хайка в града за залавянето на 21-годишния заподозрян на име Абдул Б..
Полицейският говорител Флориан Нат заяви, че лицето е известно на властите и се предполага, че е част от ислямистките среди в Берлин. По информация на ДПА, съвсем наскоро през май той е бил освободен от център за задържане на непълнолетни и малолетни престъпници.
Тази сутрин берлинската прокуратура и Областната криминална служба излязоха с предупреждение към обществеността всеки, който го види, своевременно да подаде сигнал. Заподозреният е описан като слаб и висок около 190 см.
"Не го доближавайте, може да е въоръжен и опасен!", се допълва в съобщението.
Не е ясно и дали заподозреният е шофирал превозното средство. Празният автомобил, който по думите на Нат е бил със сериозни щети по него, е иззет от местопрестъплението.
Органите на реда предприеха няколко операции във връзка с разследването, включително претърсване на жилище в берлинския квартал "Шонеберг".
Няма арестувани, тъй като на адреса не е открит никой, каза Нат пред ДПА.
Според говорител на пожарната трима от ранени са с животозастрашаващи наранявания, а осем са с тежки. Тежките случаи са откарани в болница.
Органите на реда отбелязаха, че има противоречиви данни за това дали е имало един или повече извършители. Затова, посочи Нат, разследващите възприемат по-широкообхватен подход към разследването, но отказа да навлезе в конкретика.
Берлинският кмет Кай Вегнер определи случилото се като "атака срещу нашето свободно и отворено общество".
"След мирния и цветен "Ден на Кристофър Стрийт" (ежегодния гейпарад в Берлин – бел. ред) това събитие за толерантен и мирен Берлин беше нападнато по най-брутален начин", посочи той.
Германският канцлер Фридрих Мерц реагира на кървавото нападение срещу Берлинския Прайд и нарече случая "атака срещу цялото общество", предаде ДПА.
"Що за отвратително престъпление в Берлин", написа германският лидер в Екс.
"Стотици хиляди хора от целия свят празнуваха мирно Деня на "Кристофър Стрийт" (ежегодния гейпарад в Берлин)", посочи Мерц. "Те искаха да се отнасяме един с друг толерантно и почтително."
"Ние сме отворено (общество) и обичаме свободата – и ще съхраним и защитаваме това", продължи канцлерът. "Това деяние ще бъде разследвано и преследвано най-строго. Мисля за жертвите и техните семейства. Желая на ранените бързо възстановяване и благодаря на всички служители от спешните служби."
Правителствен говорител съобщи, че Мерц е в тясна връзка с вътрешния министър Александър Добринт и поястоянно е държан в течение от службите за сигурност.
"Напълно съм разтърсен от това коварно и отвратително нападение срещу хора, празнуващи мирно", посочи Добринт. "Мисля за жертвите и близките им и за всеки, който е трябвало да стане свидетел на това деяние."
Вчера за ежегодния Прайд в германската столица се събраха стотици хиляди хора. Организаторите казаха, че шествието има за цел да изпрати послание за демокрация, толерантност и многообразие.
Берлинският Прайд, известен като "Кристофър Стрийт Дей", е едно от най-големите събития на ЛГБТ+ общността в Европа.
Германия през последните години е преживяла няколко насилствени нападения на обществени места, включително прободно нападение през февруари 2025 г. при мемориала на Холокоста в Берлин, разположен в непосредствена близост до мястото на съботния инцидент. За това нападение, при което е тежко бе ранена испанска туристка, 20-годишен сирийски гражданин, посочен само с името Уасим Ал М., беше осъден през март на 13 години затвор.
Миналия месец 51-годишният саудитски психиатър Талеб Джауад ал-Абдулмохсен беше осъден на доживотен затвор за убийството на шестима души и раняването на над 300 при атака с нает високопроходим автомобил на коледен пазар в източногерманския град Магдебург през 2024 г. Абдулмохсен, определян като антиислямски активист, е давал показания по време на процеса, които понякога са били несвързани и са съдържали конспиративни теории.
Най-смъртоносното подобно нападение през последните години остава атаката с камион на коледен пазар в Берлин през декември 2016 г., при която загинаха 12 души.
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52 коментара
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Другарят ти Адолф се застреля в бункера след като изтреби десетки милиони германски мъже по фронтовете и след като направи така че комунизмът да възтържествува в половин Европа и в една трета от Германия. Благодарение на него Германия трябваше да внася работна сила от Турция за да се възстановява сринатата икономика.
Из дневника на един луд.
„Жизнено пространство." Lebensraum. Знаеш ли чий речник цитираш, или просто повтаряш, без да си правил справка? Последният, който използва тази дума сериозно, завърши в бункер. Ако ще преписваш от някого — прочети му поне края на биографията.
Путин е виновен за всичко. Следователно и за това.
Ама как така бил застрелян само един? Нали пише, че бил се присъединил към ислямистки кръгове? Е, тогава всички под ножа!
Съдбата си знае работата.Същите тези викаха "Refugees welcome",а сега всичко това им се връща.Като бял европеец мога само да се радвам,че едните непотребни изтребват другите непотребни.Европа ще се оправи,когато напълно се отрече от бежанци,комунисти,обратни и друговерци.Който не ми вярва,да погледне населението,растежа на БВП-то и прогреса на Полша и поляците.Путин и неговите дългоухи и големоноси другари искат да обезличат малкото останали бели европейски държави.Войната в Украйна не е за ресурси и за власт,а за освобождаване на жизнено пространство за израелските братя и сестри.
Такива като теб май трябва да ги ликвидират, напоследък много станахте.
А трябваше да застрелят гейовете. ;)
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