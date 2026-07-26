Заподозреният за нападението на прайда в Берлин е застрелян от полицията

Заподозреният за атаката на парада Берлин Прайд е застрелян по време на полицейска операция в градински комплекс в берлинското предградие Шпандау, съобщи днес телевизия РББ, цитирана от Ройтерс.

Полицията в Берлин до момента не е потвърдила тази информация.

Разследващите разглеждат вчерашния фатален инцидент на Берлинския Прайд като като ислямистка терористична атака, заяви по-рано германският министър на вътрешните работи Александър Добринт, като отбеляза, че всички доказателства сочат към това заключение, предаде ДПА.

Смята се, че роденият в Германия заподозрян е бил радикализиран и се е присъединил към ислямистки кръгове, посочи Добринт.

Първоначално мъжът се е врязал с микробус в участници в парада, като на място загива една жена и 29 души биват ранени. Някои от пострадалите са в тежко състояние. След това заподозреният е слязъл от превозното срество и е започнал да напада хората наоколо с мачете, добави вътрешният министър.

Мъжът вече е бил условно осъждан на една година и десет месеца. Той е роден в Германия през 2005 г. и е от ливански произход. Майка му е получила германско гражданство през 2002 г.

Нападател се вряза с автомобил в гейпарада в Берлин (Берлин Прайд) около 22 ч. снощи с бял микробус в парка "Тиргартен", което е принудило организаторите да отменят по-нататъшните прояви от събитието.

Автомобилът след това се е ударил в дърво, а водачът е избягал в неизвестна посока, казаха от полицията.

Берлинската полиция разпространи снимка на вероятния извършител. Властите започнаха хайка в града за залавянето на 21-годишния заподозрян на име Абдул Б..

Полицейският говорител Флориан Нат заяви, че лицето е известно на властите и се предполага, че е част от ислямистките среди в Берлин. По информация на ДПА, съвсем наскоро през май той е бил освободен от център за задържане на непълнолетни и малолетни престъпници.

Тази сутрин берлинската прокуратура и Областната криминална служба излязоха с предупреждение към обществеността всеки, който го види, своевременно да подаде сигнал. Заподозреният е описан като слаб и висок около 190 см.

"Не го доближавайте, може да е въоръжен и опасен!", се допълва в съобщението.

Не е ясно и дали заподозреният е шофирал превозното средство. Празният автомобил, който по думите на Нат е бил със сериозни щети по него, е иззет от местопрестъплението.

Органите на реда предприеха няколко операции във връзка с разследването, включително претърсване на жилище в берлинския квартал "Шонеберг".

Няма арестувани, тъй като на адреса не е открит никой, каза Нат пред ДПА.

Според говорител на пожарната трима от ранени са с животозастрашаващи наранявания, а осем са с тежки. Тежките случаи са откарани в болница.

Органите на реда отбелязаха, че има противоречиви данни за това дали е имало един или повече извършители. Затова, посочи Нат, разследващите възприемат по-широкообхватен подход към разследването, но отказа да навлезе в конкретика.

Берлинският кмет Кай Вегнер определи случилото се като "атака срещу нашето свободно и отворено общество".

"След мирния и цветен "Ден на Кристофър Стрийт" (ежегодния гейпарад в Берлин – бел. ред) това събитие за толерантен и мирен Берлин беше нападнато по най-брутален начин", посочи той.

Германският канцлер Фридрих Мерц реагира на кървавото нападение срещу Берлинския Прайд и нарече случая "атака срещу цялото общество", предаде ДПА.

"Що за отвратително престъпление в Берлин", написа германският лидер в Екс.

"Стотици хиляди хора от целия свят празнуваха мирно Деня на "Кристофър Стрийт" (ежегодния гейпарад в Берлин)", посочи Мерц. "Те искаха да се отнасяме един с друг толерантно и почтително."

"Ние сме отворено (общество) и обичаме свободата – и ще съхраним и защитаваме това", продължи канцлерът. "Това деяние ще бъде разследвано и преследвано най-строго. Мисля за жертвите и техните семейства. Желая на ранените бързо възстановяване и благодаря на всички служители от спешните служби."

Правителствен говорител съобщи, че Мерц е в тясна връзка с вътрешния министър Александър Добринт и поястоянно е държан в течение от службите за сигурност.

"Напълно съм разтърсен от това коварно и отвратително нападение срещу хора, празнуващи мирно", посочи Добринт. "Мисля за жертвите и близките им и за всеки, който е трябвало да стане свидетел на това деяние."

Вчера за ежегодния Прайд в германската столица се събраха стотици хиляди хора. Организаторите казаха, че шествието има за цел да изпрати послание за демокрация, толерантност и многообразие.

Берлинският Прайд, известен като "Кристофър Стрийт Дей", е едно от най-големите събития на ЛГБТ+ общността в Европа.

Германия през последните години е преживяла няколко насилствени нападения на обществени места, включително прободно нападение през февруари 2025 г. при мемориала на Холокоста в Берлин, разположен в непосредствена близост до мястото на съботния инцидент. За това нападение, при което е тежко бе ранена испанска туристка, 20-годишен сирийски гражданин, посочен само с името Уасим Ал М., беше осъден през март на 13 години затвор.

Миналия месец 51-годишният саудитски психиатър Талеб Джауад ал-Абдулмохсен беше осъден на доживотен затвор за убийството на шестима души и раняването на над 300 при атака с нает високопроходим автомобил на коледен пазар в източногерманския град Магдебург през 2024 г. Абдулмохсен, определян като антиислямски активист, е давал показания по време на процеса, които понякога са били несвързани и са съдържали конспиративни теории.

Най-смъртоносното подобно нападение през последните години остава атаката с камион на коледен пазар в Берлин през декември 2016 г., при която загинаха 12 души.