Георги Кандев: Политиката е мръсна игра, ще реша дали и кога да се включа

"Политиката е ново поприще и аз, като човек, служил на родината близо 30 години, смятам, че то може да бъде служение на обществото. Но все още обмислям всички аспекти в моите бъдещи начинания. Влизането в политиката ще бъде изцяло нова посока в моя живот. Политиката е мръсна игра. Ще взема решение сам дали и кога да се включа, когато съм готов."
Това каза в ефира на Нова тв бившият и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.
По думите му той е напуснал системата след липса на достатъчно подкрепа.
"Винаги съм бил човек на службата, не се вписвах в картинката за обичайния полицай. Семейството ми си е изпатило от това, не съм им обръщал достатъчно внимание. При новото правителство станах свидетел на кадруване, избиране на колеги по интереси. Не можех да стоя в кабинета си да подписвам писма. Не бях съгласен с някои назначения на заместници на областните директори на МВР. Работех много добре с Демерджиев, но нямах институционална подкрепа. Чувствах се недооценен", обясни Кандев. И допълни, че един месец е чакал да получи указ за назначаване, който така и не е получил, въпреки някои ключови акции, включително тази по залавянето на прокурорския син.
В момента той се е отдал на семейството си, но споделя, че когато е готов да обяви бъдещите си планове, ще го направи публично.
"Г-н Гюров е изключителен човек, работихме много добре с него след като ми гласува доверие като служебен премиер. Имах пълна свобода за действие, знаех какво трябва да направя. Спойката се получи много добра. Народът ще каже дали Гюров ще е добър кандидат за президент", смята Кандев.
Според него системата на МВР е тромава и инертна, с много тежки процеси. "В нея има хора, за които нищоправенето се нарича стабилност, но има и такива, които искат реформи. Още не се виждат такива. Министър Демерджиев се чувства самотен в борбата с престъпността и олигархията", изрази мнение той, като добави, че министърът е морален човек.
Относно познанството си с Юлиян Янков с прякор "Картофа" Георги Кандев уточни, че очаквал да има непрекъснати атаки срещу него и екипа му.
"След изборите получих обаждания, че Картофа ми прави фалшиви обвинения в прокуратурата. Затова подадох сигнал до СГП, за да попитам има ли такова нещо. Този човек е известен с името "Юли с автомивката", не съм знаел прякора му. Познавам го, питал съм за час за миене на колата, от вежливост съм се интересувал от семейството му. Учтивата кореспонденция не е знак за зависимост или нещо нередно. Никога не съм имал служебни отношения с това лице, отхвърлям всички обвинения. Ще бъде образувано дело за клевета и ще се наложи този осъден престъпник да се предаде, а доказателствата, които твърди, че притежава за натиск, ще трябва да докаже в съда. Евентуален запис с нас двамата би бил генериран с изкуствен интелект", коментира Кандев.
Бившият и.д. главен секретар на МВР смята, че е доказал, че държавата може да работи ефективно и затова са започнали атаките срещу него.
Той отказа да коментира кандидат-президентската битка и включването в нея на определени личности.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
4 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Пагонът създава илюзорен свят. Всички под теб са мравки. Трябва да се премахнат пагоните. Тука Морския се хвалеше, че избуял до 186. Туй трябва да се дължи на пагона, нямам друго обяснение.
Този е извънземен! ;)
Не бой се, гюров няма да се кандидатира. Инак само теб чакахме ... да узрееш и решиш.
мемето Кефи!