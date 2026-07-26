Зеленски заяви, че Путин подготвя нова мобилизация и очаква 30 000 войници от Северна Корея

Руският президент Владимир Путин възнамерява да обяви нова мобилизация тази есен, заяви украинският президент Володимир Зеленски, позовавайки се на данни от разузнаването.
По думите му от началото на годината руското Министерство на отбраната е привлякло 221 000 военнослужещи по договор, но това се е оказало недостатъчно. За същия период загубите на руската армия са достигнали 225 500 души, от които 131 000 убити.
"Путин подготвя условия за разширяване на мобилизацията... Той се готви просто да изпрати нови руски граждани на война. Прикрива това с други думи и сигнали, но подготовката вече върви“, заяви Зеленски. Той призова международните партньори да засилят натиска върху Русия, за да я принудят да прекрати войната.
Зеленски също така заяви, че Путин разчита да получи от севернокорейския лидер Ким Чен Ун още 30 000 севернокорейски военнослужещи. По негови думи от юни насам във Воронежка област се извършва подготовка за тяхното настаняване. Освен това украинският президент твърди, че Северна Корея възнамерява да достави на Русия нови пускови установки за балистични ракети.
По-рано американският Институт за изследване на войната (ISW) съобщи, че Кремъл създава правна основа за ново набиране на войници за фронта. Анализаторите обръщат внимание на актуализираните от Росгвардия правила за гражданска отбрана, съобразени с условията на мобилизация и военно положение, както и на приетите от Държавната дума изменения, които разширяват кръга на лицата с криминални присъди, на които се разрешава да сключват договори с Министерството на отбраната.
Руското военно ведомство вече е започнало подготовката на учебни полигони за новобранците. Проруски Z-канали посочват октомври като възможен срок за нова мобилизация и оценяват нейния мащаб на около 1,2 милиона души.
Източници на Reuters, близки до Кремъл, също потвърждават, че Путин се подготвя за по-нататъшна ескалация на войната. Според оценките на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) към средата на 2026 г. общите загуби на руската армия са достигнали около 1,4 милиона души, включително 450 000 убити.
Някои европейски представители допускат, че Путин може да обяви нова мобилизация след изборите за Държавната дума, ако проблемът с попълването на личния състав не бъде решен.
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53 коментара
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Храбростта в битка и великодушието към победените са добро нещо. Но за хора, не за блатни павиаани. Па и казват, че по 200 армейски колана на голо преди всяка помощ с храна и консерви се отразявали добре на путлЭрастките мозъчета. Стимул на мисълта. Може да има и командировки на булгарски путлерастчета за същата терапия. Почваме от рундю БОТАША и шайка, вкл. малкуту халадильник:) И карбовский.
Ще се пренаторят нивите д азотен и фосфорен тор и слънчогледа и пшеницата ще стават много едри. Но е добре да има, ще са нужни за товари за гладуваща Русия. Но на всеки чувал да пише, че е от Украйна. Храброст в битката и великодушие към победените, нали така?
Не бойте се русофилистици, нашият фатмак Рундьо ще подкрепи Русия с найлонови чували за трупове!
Няма се прая на разбирач, ама и зеленски и путин се оказаха едни посредствени фигури. Сигурен съм, че американците бая са се хилили и черпили, че евтиният им номер мина. Време е светът да се заеме с америка. Един кротък бойкот е достатъчен. тръмп нека си налага хиляди проценти мита. Време е да освободят Германия, Италия и Япония. Тогава и ингилизите ще станат сговорчиви и ще се завърнат. Да си пазят там лирата и краля, щом толкоз ги любят.
Такаааа, нещо секнаха рублите май. Като гледам остана един с три-четири профила, което си личи и по отрицателните полюции които прави завалията. Сигурно е впрегнал родата си тук та го докарват до четирима. Ама толкова е повреден в главата, че не осъзнава, че вече само май той и любимият му фашист Путин още вярват в победа.
При това вече ще видим масово в действие как хуманоидни роботи ще отстрелват пушечно руско и северно корейско месо.
Ей фатмак забавен, ти след като натовците еваха майката на БА :D !!! ,да не си завършил НАТФИЗ, профил стенд ъп комедиант? :D
Тази война ще продължава до последния руснак! Който ще е Путлер! ;)
Учат се от тебе ама ти си по-оборотна- царицата на околовръстното.
Само че Янукович самоволно напусна поста си и позорно избяга в Раша,преставайки да бъде легитимен президент.