Руският президент Владимир Путин възнамерява да обяви нова мобилизация тази есен, заяви украинският президент Володимир Зеленски, позовавайки се на данни от разузнаването.

По думите му от началото на годината руското Министерство на отбраната е привлякло 221 000 военнослужещи по договор, но това се е оказало недостатъчно. За същия период загубите на руската армия са достигнали 225 500 души, от които 131 000 убити.

"Путин подготвя условия за разширяване на мобилизацията... Той се готви просто да изпрати нови руски граждани на война. Прикрива това с други думи и сигнали, но подготовката вече върви“, заяви Зеленски. Той призова международните партньори да засилят натиска върху Русия, за да я принудят да прекрати войната.

Зеленски също така заяви, че Путин разчита да получи от севернокорейския лидер Ким Чен Ун още 30 000 севернокорейски военнослужещи. По негови думи от юни насам във Воронежка област се извършва подготовка за тяхното настаняване. Освен това украинският президент твърди, че Северна Корея възнамерява да достави на Русия нови пускови установки за балистични ракети.

По-рано американският Институт за изследване на войната (ISW) съобщи, че Кремъл създава правна основа за ново набиране на войници за фронта. Анализаторите обръщат внимание на актуализираните от Росгвардия правила за гражданска отбрана, съобразени с условията на мобилизация и военно положение, както и на приетите от Държавната дума изменения, които разширяват кръга на лицата с криминални присъди, на които се разрешава да сключват договори с Министерството на отбраната.

Руското военно ведомство вече е започнало подготовката на учебни полигони за новобранците. Проруски Z-канали посочват октомври като възможен срок за нова мобилизация и оценяват нейния мащаб на около 1,2 милиона души.

Източници на Reuters, близки до Кремъл, също потвърждават, че Путин се подготвя за по-нататъшна ескалация на войната. Според оценките на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) към средата на 2026 г. общите загуби на руската армия са достигнали около 1,4 милиона души, включително 450 000 убити.

Някои европейски представители допускат, че Путин може да обяви нова мобилизация след изборите за Държавната дума, ако проблемът с попълването на личния състав не бъде решен.