Над 325 000 души са евакуирани заради опустошителните пожари във Франция и Испания

Повече от 325 000 души са евакуирани от районите на опустошителните горски пожари във Франция и Испания, докато двете държави продължават борбата с едни от най-тежките огнени бедствия в мирно време, предаде АФП.

Най-големият пожар във Франция, който бушува край Бордо, остава извън контрол. Според вътрешния министър Лоран Нюнес ситуацията е "изключително неблагоприятна“, а пожарът е "изключително интензивен и непредвидим“, като сам генерира силни ветрове и се разпространява хаотично към агломерацията на Бордо.

В Испания премиерът Педро Санчес предупреди, че страната са очакват "трудни часове“, въпреки че властите отчитат известен напредък в овладяването на част от пожарите. По време на посещението си в засегнатата провинция Авила той заяви, че има "положителни признаци“ за ограничаване на огнената стихия.

През уикенда обаче се разрази нов голям пожар край източния град Валенсия, който принуди още 15 000 души да напуснат домовете си.

Други държави от Европейския съюз оказват помощ на Франция и Испания, като изпращат противопожарни самолети, екипи и специализирана техника.

Според учените подобни екстремни климатични явления стават все по-чести и по-интензивни вследствие на климатичните промени.

Пожарите избухнаха в разгара на летния туристически сезон, след поредица от горещи вълни и продължително засушаване от май насам, които превърнаха горските масиви в леснозапалима растителност.

Пожарът във Франция: 42 000 хектара опожарени, 220 000 евакуирани

Пожарът, обхванал района около Аркашонския залив във Франция и вече заплашва покрайнините на агломерацията Бордо, опустоши 42 000 хектара, съобщи днес префектурата на департамента Жиронд. От сряда властите са евакуирали общо 220 000 души, предаде Франс Прес.

"Към 4:00 ч. тази неделя, 26 юли, опожарената площ се оценява на 42 000 хектара", посочи префектурата в съобщение до медиите и уточни, че магистрала А63 между Бордо и Испания е затворена в участък от 60 километра.

Железопътното движение южно от Бордо също е преустановено днес до второ нареждане, съобщи френската национална железопътна компания Ес Ен Се Еф (SNCF).

Пожарът вече е сред най-големите, регистрирани във Франция след Втората световна война.

След евакуацията през нощта на още 55 000 жители от населени места югоизточно от Аркашонския залив или близо до Бордо броят на евакуираните в Жиронд достигна 220 000 души. Това е една от най-мащабните евакуации, организирани някога във Франция заради пожари.

Испания очаква "трудни часове“

В Испания крал Фелипе VI, който посети център за евакуирани край Мадрид, заяви, че пожарите са нанесли "неизчислими“ щети на природното наследство на страната.

Около 75 000 души са евакуирани от районите около Мадрид, Авила, Толедо и източната област Кастельон във Валенсия.

Властите съобщиха, че ветровете засега отклоняват основните пожари южно от испанската столица, но принуждават към нови евакуации на селища по пътя на огъня.

Правителственият представител във Валенсия Пилар Бернабе предупреди, че новият пожар край града е "много интензивен“ и че метеорологичните условия се очаква да се влошат през деня.

"Пожарът надхвърля възможностите ни за гасене, а периметърът му е около 21 километра. Все още е трудно да се определи колко хектара са изгорели“, заяви снощи пред журналисти председателят на правителството на автономна област Валенсия Хуанфран Перес Йорка. "Евакуирахме около 15 000 души“, добави той.

На 25 юли един човек загина при отделен, по-малък пожар край Валенсия. Засега това е единствената цивилна жертва на пожарите в Испания. Във Франция двама пожарникари загинаха край Бордо във вторник.

По време на неделната молитва папа Лъв IV изрази солидарност с всички, засегнати от "опустошителните“ пожари във Франция и Испания, и призова вярващите да се молят за пострадалите и за екипите, които се борят с огнената стихия.

Испанските власти наредиха снощи и евакуацията на осем общини близо до Толедо заради заплахата от пламъците западно от Мадрид, докато министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка изрази тревога заради „сложната обстановка“.