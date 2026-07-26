Фермери блокираха пътя за "Маказа" заради евтиния внос

Фермери блокираха пътя за граничен пункт "Маказа". Производителите се обявяват срещу нерегламентирания внос от Турция и Северна Македония, съобщи БТВ.

С искане за спиране на нерегламентирания внос на пътя за "Маказа" излязоха десетки производители от Хасковско.

Златко Латунов се занимава със земеделие вече 20 години. Сега отглежда четири декара краставици сорт "корнишон" в село Конуш.

Средно по 700 килограма е добивът на ден, бере вече 10-и ден.

"Първото качество е 6-9 см стандарт. Това е първото, това е екстра, а вече второто е до 12 см, за което няма пазар. Никой не го иска и сме принудени да го даваме на животните или да го хвърляме в канавките", казва Златко Латунов, земеделец от село Конуш.

Така всеки ден Златко Латунов изхвърля поне 200 килограма. А цената, на която продава останалото, не покрива разходите му, оплаква се производителят.

"Изкупната цена е между 50 и 60 евроцента на килограм. Това е унищожителна цена за нас. Субсидията ни е 100 евро на декар. Значи за 4 декара вземам 400 евро, което нищо не покрива", казва Златко Латунов.

В същото време вносът от Турция и Северна Македония подбива цената.

"Вносът срива всичко българско. Внася се и готова продукция в буркани – чувам, че 72 цента идва готов буркан с корнишон, и отделно само първо качество корнишон", посочва Златко Латунов.

Блокадата спря трафика към гръцкото море. И за кратко образува километрична колона от коли.

Като извинение протестиращите подариха на шофьорите част от продукцията, заради която излязоха на пътя.