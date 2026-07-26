Асен Василев: Всеки българин ще плати по 400 евро за бюджет с необяснени разходи

Всеки български гражданин ще плати по около 400 евро до края на годината заради заложения бюджетен дефицит от 5,7% от БВП, като за приблизително 300 евро от тази сума не е ясно за какво ще бъдат използвани.

Това заяви председателят на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев в неделя пред бТВ.

Той отхвърли твърденията, че високият дефицит е резултат от наследени задължения, и заяви, че бюджетите за 2022, 2023 и 2024 г., изготвени от неговия екип, са приключили с дефицити от 3%, 2% и 3%, потвърдени от Евростат.

Според Василев планираният за 2026 г. дефицит от 5,7% е довел до започване на европейска процедура за свръхдефицит срещу България. По думите му в бюджета липсва обяснение за разходи в размер на около 1,7 млрд. евро.

"От тези 400 евро за около 300 евро не е ясно за какво ще бъдат използвани, защото не са описани в бюджета", каза той и настоя управляващите да дадат публично обяснение за средствата.

Бившият финансов министър определи като "абсолютна лъжа" твърденията, че увеличените разходи са необходими за покриване на стари задължения, тъй като в бюджета не е посочена разбивка на подобни плащания.

Василев изчисли, че общото увеличение на разходите спрямо предходната година е около 9 млрд. евро, от които приблизително 3,5 млрд. евро са необходими за пенсии, здравеопазване, образование и други социални плащания.

Председателят на ПП разкритикува замразяването на майчинските и детските надбавки, както и липсата на конкретно финансиране за Националната детска болница. Той изрази опасения и от новия механизъм за финансиране на общинските проекти, според който ресорният министър ще решава кои общини да получат средства.

По думите му настоящото правителство планира да поеме повече нов дълг само за една година, отколкото е бил натрупан през трите години, в които той е бил финансов министър.

Василев защити увеличението на възнагражденията в държавната администрация, като подчерта, че големите ръстове са концентрирани основно в системата на МВР и службите за сигурност. Той отбеляза, че предложението на ПП заплатите на ръководителите в администрацията и държавните предприятия да не надвишават тези на министрите е било отхвърлено.

Бившият финансов министър разкритикува и премахването на механизма за автоматично определяне на минималната работна заплата, като предупреди, че тя може да остане замразена до 2027 г.

По повод решението за предоставяне на военната база "Безмер" за подкрепа на американски операции в Близкия изток Василев заяви, че България поема риск, тъй като за първи път няма буфер между страната и военен конфликт. Той определи решението като "абсолютно непремерен ход".

Василев призова гражданите да подкрепят петицията за президентско вето върху бюджета, която по думите му вече е събрала около 28 000 подписа.

По повод предстоящите президентски избори и евентуална кандидатура на бившия служебен министър-председател Андрей Гюров той коментира, че евентуален кандидат трябва да бъде напълно убеден, че може да понесе отговорността на поста.