Асен Василев: Всеки българин ще плати по 400 евро за бюджет с необяснени разходи

Всеки български гражданин ще плати по около 400 евро до края на годината заради заложения бюджетен дефицит от 5,7% от БВП, като за приблизително 300 евро от тази сума не е ясно за какво ще бъдат използвани.
Това заяви председателят на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев в неделя пред бТВ.
Той отхвърли твърденията, че високият дефицит е резултат от наследени задължения, и заяви, че бюджетите за 2022, 2023 и 2024 г., изготвени от неговия екип, са приключили с дефицити от 3%, 2% и 3%, потвърдени от Евростат.
Според Василев планираният за 2026 г. дефицит от 5,7% е довел до започване на европейска процедура за свръхдефицит срещу България. По думите му в бюджета липсва обяснение за разходи в размер на около 1,7 млрд. евро.
"От тези 400 евро за около 300 евро не е ясно за какво ще бъдат използвани, защото не са описани в бюджета", каза той и настоя управляващите да дадат публично обяснение за средствата.
Бившият финансов министър определи като "абсолютна лъжа" твърденията, че увеличените разходи са необходими за покриване на стари задължения, тъй като в бюджета не е посочена разбивка на подобни плащания.
Василев изчисли, че общото увеличение на разходите спрямо предходната година е около 9 млрд. евро, от които приблизително 3,5 млрд. евро са необходими за пенсии, здравеопазване, образование и други социални плащания.
Председателят на ПП разкритикува замразяването на майчинските и детските надбавки, както и липсата на конкретно финансиране за Националната детска болница. Той изрази опасения и от новия механизъм за финансиране на общинските проекти, според който ресорният министър ще решава кои общини да получат средства.
По думите му настоящото правителство планира да поеме повече нов дълг само за една година, отколкото е бил натрупан през трите години, в които той е бил финансов министър.
Василев защити увеличението на възнагражденията в държавната администрация, като подчерта, че големите ръстове са концентрирани основно в системата на МВР и службите за сигурност. Той отбеляза, че предложението на ПП заплатите на ръководителите в администрацията и държавните предприятия да не надвишават тези на министрите е било отхвърлено.
Бившият финансов министър разкритикува и премахването на механизма за автоматично определяне на минималната работна заплата, като предупреди, че тя може да остане замразена до 2027 г.
По повод решението за предоставяне на военната база "Безмер" за подкрепа на американски операции в Близкия изток Василев заяви, че България поема риск, тъй като за първи път няма буфер между страната и военен конфликт. Той определи решението като "абсолютно непремерен ход".
Василев призова гражданите да подкрепят петицията за президентско вето върху бюджета, която по думите му вече е събрала около 28 000 подписа.
По повод предстоящите президентски избори и евентуална кандидатура на бившия служебен министър-председател Андрей Гюров той коментира, че евентуален кандидат трябва да бъде напълно убеден, че може да понесе отговорността на поста.
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41 коментара
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Така, така, поровете се още малко и ще "стигнете" накрая до това, че А. Василев е внесъл законопроект за вдигане на заплатите на милиционерите с 50%, убедил е от трибуната мнозинството на Шайката да го приеме и даже го е записал в Конституцията, така че сега зелените потници да не могат да направят нищо по въпроса, въпреки че много искат. Търсете го:)
Протокол от заседанието на парламента, 20.03.2025 г.
Цитат от изказването на Мартин Димитров (ПП-ДБ):
Втори въпрос, който изисква особено внимание. Предупреждавахме правителството, че като вдигнеш с 50% заплатите в Министерството на вътрешните работи, това предизвиква дисбаланс. Затова има протести. Вижте, отвън има протести днес. Трябваше по-балансиран подход и трябваше да бъдат подредени нещата по следния начин: ако най-големият приоритет е отбраната заради международната ситуация, войната, …
която се води, необходимостта България да се модернизира, да има силни отбранителни способности – логично е. Това го подкрепихме. И там увеличението е 30%. Следващите увеличения трябваше да следват и да бъдат по-ниски от този основен приоритет. Затова в проекта на бюджет сме предложили увеличението на заплатите в МВР да бъде 19%. Ако подкрепите нашето предложение, ще се случи по този начин.
Цитат от изказването на Георги Кръстев (ГЕРБ-СДС):
И тук поздравявам финансовата министърка за това, че не бяха изобщо орязани обещанията за вдигане на заплатите на служителите на МВР и службите, освен това много други разходи, които не бяха орязани.
Цитат от изказването на Божидар Божанов (ПП-ДБ):
Ние направихме няколко предложения – отлагането на одитния файл с година, намаляване на увеличението на заплатите в МВР от 50 на 20%, ограничаване на бонусите на колегиалните органи, в това число ВСС, които някои от тях прекаляват, вдигането на таксите за хазарта и нещо, което ще Ви помоля да подкрепите, поради което и ще поискам и разделно гласуване за него (...)
Цитат от изказването на Теменужка Петкова, министър на финанците (ГЕРБ-СДС):
По отношение на заплатите за Министерството на вътрешните работи. Както вече за всички стана известно, те са определени на база на действащото законодателство, така че няма нищо нередно в начина, по който тези средства за работни заплати са формирани.
21.03.2025 г.
Увеличение на заплатите в сектор "Сигурност" с 50%, създаване на държавна верига за хранителни стоки и още: след дълго заседание парламентът прие държавния бюджет за 2025. Ето какво бе решено:
С над три месеца закъснение българският парламент прие държавния бюджет за 2025 година. Заседанието започна в четвъртък, 20 март, и приключи в ранните часове на петък, 21 март. Проектът бе одобрен със 138 гласа "за", 78 "против" и 2 "въздържал се".
В …
гласуването управляващото мнозинство получи подкрепа от "ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски, като за прокарването на част от текстовете гласовете на партията бяха решаващи, защото не бяха подкрепени от групата на Доган.
По време на дебатите проектът за бюджет бе остро критикуван от ПП-ДБ. А партиите, подкрепящи правителството на Росен Желязков, признаха, че законът не е идеален, но такова било положението. Депутатите от "Възраждане" бяха най-активни и направиха всичко възможно, за да удължат максимално дискусията, която продължи през цялата нощ.
Хайде сега да кажеш много здраве на изкуствения ти интелект и да си легнеш да спинкаш.
Ето и подписа на Калин Стоянов за по-високите заплати в МВР...........,,....https://mvr.bg/29 Април 2024
Министър Калин Стоянов подписа заповеди за увеличаване със 100 лева на размера на порциона в МВР
Считано от 1 януари досегашните 200 лева нарастват до 300 лева
Министърът на вътрешните работи Калин Стоянов подписа днес две заповеди за повишаване на месечните възнаграждения и парите за храна на различните категории служители в МВР.
Единият документ определя увеличаване със 100 лева на порциона …
за държавните служители по Закона за МВР и за лицата, работещи по трудово правоотношение. Считано от 01.01.2024 г. от 200 той нараства на 300 лева.
С друга заповед вътрешният министър определи нови размери на индивидуалните основни месечни заплати на държавните служители по Закона за държавния служител. Те се увеличават с конкретна сума за съответното ниво на основна месечна заплата.
Натрупаното от 1 януари т.г. увеличение на порциона и на месечните възнаграждения ще бъде изплатено със заплатите за месец май.
Сега се порови още малко докато осъзнаеш, че до 5 Март 2024г. министър председател е Денков. А ако се поровиш и още, може да стигнеш и до фактът, че на 21 Март 2025 година правителството на Желязков, с гласовете на депутатите от: ГЕРБ-СДС, ДПС, БСП и ИТН приемат бюджета за 2025г с увеличение на заплатите на служителите ма МВР с 50% спрямо предходната година и в разрез с методологията, цитирана от теб.
Аха, след това се върна Боко спасителя и вдигна заплатите в МВР с 50%! А сега и Рундьо спасителя си записа за издръжка 1.5 милиарда евро повече от миналата година. И не ми обяснявай как всичко е по 2, че ще получиш един задвратник.
Ето какво казва за заплатите в полицията изкуственият интелект-Заплатите в МВР бяха обвързани със средната работна заплата и увеличени с единодушните гласове на народните представители от ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС, „Възраждане“, БСП и „Има такъв народ“ през февруари 2024 г............заплатите в мвр бяха вдигнати с гласовете на(в Гугъл)
Поразрових се в “сайта на Парламента” и стигнах до стенограмата и гласуванията на законопроектите от 22.02.2024. Ето линк: ( https://www.parliament.bg/pub/StenD/20240222162815_gv220224.pdf ) Не съм чел целия законопроект и не зная кой е точният параграф, но така или иначе не виждам ппдб да са гласували изобщо ПРОТИВ на което и да е било от гласуванията. Черно на бяло да си видите сглобката. Все пак, чувствайте се свободни да подкрепяте каквото поискате, но в никакъв случай не е редно да заблуждавате хората и да твърдите невярни неща.
Питаш защото не знаеш ли? Ето тук е обяснено какво точно става с китайската икономика и защо инфлацията е на толкова ниски нива. Прочети го внимателно и ако имаш въпроси по анализа, не се притеснявай да питаш. https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2026/044/002.2026.issue-044-en.xml