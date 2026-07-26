САЩ ще предложат на Русия въздушно примирие с Украйна

Съединените щати подготвят нов пакет от предложения за прекратяване на войната между Русия и Украйна, като една от основните точки в него е прекратяване на взаимните въздушни удари. Според източници на Reuters инициативата в момента се обсъжда между Вашингтон и Киев, след което ще бъде представена на Москва.
Във вторник, 28 юли, президентът на Украйна Володимир Зеленски също ще посети САЩ, където ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп.
Източник на агенцията припомня, че Киев и преди е предлагал на руския президент Владимир Путин примирие, но той е отказал. Въпреки това някои западни представители смятат, че сега Кремъл може да прояви готовност за компромис заради нарастващите щети върху руската икономика, причинени от интензивните украински удари по нефтопреработвателни заводи и логистични обекти.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да коментира информацията, заявявайки, че не е ясно "доколко тези новини са достоверни и откъде произхождат“.
По-рано тази седмица Зеленски проведее телефонен разговор със специалните пратеници на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, с които обсъди възможността за възобновяване на мирните преговори с Русия, прекъснати през февруари.
На 22 юли източници на Bloomberg, близки до Кремъл, заявиха, че Путин не възнамерява да влиза в контакт с Украйна, докато Русия не установи пълен контрол над Донбас. Освен това той не смята да връща на Украйна окупираните райони в Сумска и Харковска област, които планира да превърне в буферна зона.
Според същите източници Путин се е отказал от по-ранната идея за териториален "обмен“, след като е решил, че неофициалните договорености, постигнати с Тръмп относно Донбас по време на срещата в Анкъридж през август 2025 г., вече не са в сила. Вашингтон отрича съществуването на подобни договорености.
Публично Путин заяви на 28 юни, че е получавал предложения за прекратяване на ударите във вътрешността на територията и от двете страни, както и за ограничаване на бойните действия до четири региона – т.нар. Донецка народна република (ДНР), Луганска народна република (ЛНР), както и Херсонска и Запорожка област. По думите му Русия не е приела това предложение, тъй като то би позволило на украинските въоръжени сили да прехвърлят сили към други направления.
На 23 юли държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви след срещата си с руския външен министър Сергей Лавров, че за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна ще бъдат необходими "нови идеи“, тъй като вариантите, обсъждани по време на срещите в Аляска, са се провалили.
По думите му тези предложения са били неприемливи за Киев още тогава, а сега – още повече.
В отговор Лавров обвини Тръмп в "непочтено поведение“, а от Кремъл призоваха да не се изпада в "прекомерен оптимизъм“ относно уреждането на конфликта в Украйна, като подчертаха, че "засега не може да се говори за някаква нова динамика“.
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21 коментара
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Той Путлер изключително много познава. Очаквам в близките 100 години лъжепророчествата да му се сбъднат, както онези на болшевиките според които комунизЪмът щеше да победи през 1980 г.
Ха-ха... За да се разбере къде жужето го "стяга чепичето", дори не нужно да се следи ТАСС... Дементният Дядо казва всичко: "НЕБЕТО! Не подлудявайте моя приятел. Той е добър човек, познавам го"... А най-смешното е, че миналата седмица "най-силната армия в света" подписа договор за изграждане на завод в Портланд за производство на украински "птици" - по украинско ноу хау, с украински инженерен състав и 50:50 украинско ръководство...
Щом тръмп предлага, означава че единствено nyтю има полза!
„Китай вижда, че Москва губи войната и се подготвя предварително за евентуалния разпад на „федерацията“. Пекин се нуждае от свои хора във всеки регионален център, във всеки сектор на икономиката. Самият господар на Кремъл вече се превръща в куца патка за Китай“,
А не терзайся друарю :) ако искаха можеха да дадат бърза загуба за русия, но уви няма да стане. Още 5 години ще тъне в Украйна след което ще се доразпадне. Точно както затъна с афганската война:)))
То по твоята логика дай и ние да отидем да "освободим" македонците :) Да не говорим ,че и Турция може да освободи турците в България. В крайна сметка Кърджали е бил по-дълго османски от колкото български. ХХАХАХАХАХАХ
Виж ги бе двуличниците. Ще предложат въздушно примирие,АМА ДО КОГА??? Ще предложат въздушно примирие сега когато Путин ги бие с балистични ракети. През това време ще въоръжават 00крайна и после ще си забравят обещанията. Типично по наглосакси. Да ама Путин не е вчерашен. " Бледоликите ни дадоха много обещания,но изпълниха само едно. Обещаха да ни отнемат земята, и ни я отнеха." Седящия Бик. На наглосакси не бива да се вярва. Русия е единствената свободна от наглосакси държава в света.
Президентът Путин днес заяви че е убеден че Украйна ще загуби тези западни земи и територии, които преди са били част от Полша , Унгария и Румъния. Той каза, че това може да не се случи утре или вдругиден, може да е след година, 5, 10 или 15 години , но в крайна сметка историята ще върне всичко обратно на мястото си. Той допълни, че Русия е била единствената страна, гарантираща териториалната цялост на Украйна, но украинците решили че за тях е по изгодно да обявят Русия за техен враг.
Ало целта ти е да покажеш, каква oтpeпkа си, няма нужда.