Десетки шпиони са разкрити у нас. ДАНС засякла хибридни опити за промяна на външната политика

Десетки шпиони са били разкрити през миналата година у нас, като руските служби продължават хибридните операции. Това става ясно от годишния доклад на ДАНС за миналата година, който е подписан от вече бившия ѝ шеф Деньо Денев.
В доклада на контраразузнаването липсва конкретна информация, тъй като е засекретена.
Този път в него обаче са посочени мерки срещу 44-ма души при противодействието на чуждите специални служби.
Сред тях са експулсиран руснак заради действия срещу българската национална сигурност, друг руснак е експулсиран заради съпричастност към руските специални служби.
На друг руснак пък е отнето правото за пребиваване у нас и му е забранено да влиза в ЕС.
На двама чужди граждани е отнет статутът за пребиваване у нас заради подпомагане на руската военна индустрия с доставки на авиационни компоненти и друга продукция.
Шестима чужди граждани са експулсирани заради действия, представляващи опасност за икономическата и финансовата сигурност на България.
Засечен е и българин, който се е присъединил към руските въоръжени сили в Украйна.
На 25 чужди граждани не е позволено да придобият българско гражданство заради данни за обвързаност с чужди специални служби.
Не е съобщена националността на всички чужди граждани, липсват имена и подробности за случаите.
ДАНС традиционно отчита сериозна дейност, която обаче е трудно проследима заради засекретената информация.
Нарастват и рисковете с използването на изкуствен интелект за провеждане на кибератаки и дезинформационни кампании.
“Активността на чужди специални служби у нас се запазва на устойчиво високи нива. Интерес за чуждите специални служби представляват българските външнополитически позиции, в т.ч. ангажименти на страната ни, произтичащи от членството в НАТО и Европейския съюз, отношенията ни с конкретни страни, вътрешнополитическата динамика, процесите във военната, икономическата, социалната, образователната и културната сфера, развитията сред определени землячески общности на наша територия и при българските общности зад граница“, посочват от ДАНС.
Влияние върху външната политика
В доклада се отчита, че продължават хибридните операции, насочени срещу България.
Целта им е “влияние върху външнополитически позиции и процеса на вземане на решения, намаляване на кохезията в обществото и подмяна идентичността на групи от населението, манипулиране на обществени нагласи и възприятия, създаване и поддържане на зависимости в различни сфери и др“.
Хибридните атаки традиционно се свързват с дейността на руските служби.
“През 2025 г. целите на Руската федерация остават подобряване на позициите ѝ в преговорите за мир с Украйна, редуциране на западната подкрепа за Киев, намаляване на негативите от увеличаващите се санкции, използване на наличните и създаване на нови съюзи за стратегически баланс. За реализирането им продължава да се използва разгърнат хибриден инструментариум, включващ дипломация, заплахи от използване на ядрено оръжие, военно сътрудничество и паравоенни структури, икономически и енергийни зависимости, разузнавателни операции, информационни кампании, вектори от спектъра на “меката сила“ и др. Нараства интензивността на опитите за действия с подривен и саботажен характер, както и на деструктивните кибератаки, операциите на “сенчестия“ флот и навлизанията на летателни средства във въздушното пространство на европейски държави и над зони на стратегически обекти“, посочват още от ДАНС.
Разузнаването предупреждава и за рискове от саботажи и кибероперации срещу обекти от критичната инфраструктура в енергетиката, транспорта и здравеопазването и водоснабдяването.
Санкциите срещу "Лукойл" и други рискове в енергетиката
ДАНС отбелязва и необходимостта за осигуряване на дейността на стратегически производства и на енергийната сигурност в контекста на нарушени вериги за доставки и санкции срещу "Лукойл“, засягащи активи у нас.
Според контраразузнаването има затруднения при балансирането на електроенергийната система предвид трайната тенденция за повишено ползване на възобновяеми източници и за ограничено функциониране на хидроенергийни и топлоелектрически централи.
Но ще го направим по европейски образец и няма да ви самоубиваме, тровим, бесим и бутаме от прозорци. Ще ви осигурим чиста съдебна зала с плексигласови клетки.
Само закон за чуждите агенти може да се справи с тази напаст.
ДАНС, нещо сметката не излиза.. Нали удобно не забравихте да проверите и 116-те "златни паспорта", които Бойко раздаде на все сладури от Раша и им даде ЕВРОПЕЙСКО + БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО?
ДАНС е карикатура. България е толкова пробита от руските тайни служби, че западните разузнавания от години не споделят поверителна информация със София.
Все едно описват и Фатмака в тази статия.Работи срещу интересите на България.Него кога ще го арестуват и експулсират?Мисля че е спешно.
"ДАНС засякла хибридни опити за промяна на външната политика" Радев се очертава като сериозен хибрид.
и тва със "секретността" е голема смешка и пълна пародия: 'а край АЕЦ Козлодуй лениво течаха водите на N-ската река... ' (((((-: . . . "Доклада" на данс щеше да е интересен, ако в него пишеше (а може би пише ?? ;-) ) защо на руснака с украински паспорт (алиБаба-нЭвзороф) са му разрешили да се върне обратно и да си пере руски пари в България. . .
e! баш! на това му се вика уж-работа 'в режим на пълна имитация' ;-))) ..., даже и на самоироничния жаргон в кАгЭбЭ му казват 'кровавая халтура за перед начальством' (((-: . . . Най- пък ми хареса това: "Засечен е и българин, който се е присъединил към руските въоръжени сили в Украйна" ;-))). Ама са го засекли и стотиците милиони ползватели на фейсбук - човекът преди години си беше описал в профила как и защо отива да участва в тая война. . . . . . "Засекли" го били. . . - нЭШЧастниКи. . . Тва да не е казачок!, бре, ДАНСьори... ;-) . . . . А долният кафир да не затрупва! ;-)
Израел! Чрез Лорел(Касичката)! А е и Зависим заради "сексуалната ориентация" за която се шушука от много време.. Така правят Сатанопочитащите Фарисеи, развращават, покварват, корумпират... и после Снимат! Справка "Стил Епстейн", не е ограничен до едни остров!