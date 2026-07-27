Десетки шпиони са разкрити у нас. ДАНС засякла хибридни опити за промяна на външната политика

Десетки шпиони са били разкрити през миналата година у нас, като руските служби продължават хибридните операции. Това става ясно от годишния доклад на ДАНС за миналата година, който е подписан от вече бившия ѝ шеф Деньо Денев.

В доклада на контраразузнаването липсва конкретна информация, тъй като е засекретена.

Този път в него обаче са посочени мерки срещу 44-ма души при противодействието на чуждите специални служби.

Сред тях са експулсиран руснак заради действия срещу българската национална сигурност, друг руснак е експулсиран заради съпричастност към руските специални служби.

На друг руснак пък е отнето правото за пребиваване у нас и му е забранено да влиза в ЕС.

На двама чужди граждани е отнет статутът за пребиваване у нас заради подпомагане на руската военна индустрия с доставки на авиационни компоненти и друга продукция.

Шестима чужди граждани са експулсирани заради действия, представляващи опасност за икономическата и финансовата сигурност на България.

Засечен е и българин, който се е присъединил към руските въоръжени сили в Украйна.

На 25 чужди граждани не е позволено да придобият българско гражданство заради данни за обвързаност с чужди специални служби.

Не е съобщена националността на всички чужди граждани, липсват имена и подробности за случаите.

ДАНС традиционно отчита сериозна дейност, която обаче е трудно проследима заради засекретената информация.

Нарастват и рисковете с използването на изкуствен интелект за провеждане на кибератаки и дезинформационни кампании.

“Активността на чужди специални служби у нас се запазва на устойчиво високи нива. Интерес за чуждите специални служби представляват българските външнополитически позиции, в т.ч. ангажименти на страната ни, произтичащи от членството в НАТО и Европейския съюз, отношенията ни с конкретни страни, вътрешнополитическата динамика, процесите във военната, икономическата, социалната, образователната и културната сфера, развитията сред определени землячески общности на наша територия и при българските общности зад граница“, посочват от ДАНС.

Влияние върху външната политика

В доклада се отчита, че продължават хибридните операции, насочени срещу България.

Целта им е “влияние върху външнополитически позиции и процеса на вземане на решения, намаляване на кохезията в обществото и подмяна идентичността на групи от населението, манипулиране на обществени нагласи и възприятия, създаване и поддържане на зависимости в различни сфери и др“.

Хибридните атаки традиционно се свързват с дейността на руските служби.

“През 2025 г. целите на Руската федерация остават подобряване на позициите ѝ в преговорите за мир с Украйна, редуциране на западната подкрепа за Киев, намаляване на негативите от увеличаващите се санкции, използване на наличните и създаване на нови съюзи за стратегически баланс. За реализирането им продължава да се използва разгърнат хибриден инструментариум, включващ дипломация, заплахи от използване на ядрено оръжие, военно сътрудничество и паравоенни структури, икономически и енергийни зависимости, разузнавателни операции, информационни кампании, вектори от спектъра на “меката сила“ и др. Нараства интензивността на опитите за действия с подривен и саботажен характер, както и на деструктивните кибератаки, операциите на “сенчестия“ флот и навлизанията на летателни средства във въздушното пространство на европейски държави и над зони на стратегически обекти“, посочват още от ДАНС.

Разузнаването предупреждава и за рискове от саботажи и кибероперации срещу обекти от критичната инфраструктура в енергетиката, транспорта и здравеопазването и водоснабдяването.

Санкциите срещу "Лукойл" и други рискове в енергетиката

ДАНС отбелязва и необходимостта за осигуряване на дейността на стратегически производства и на енергийната сигурност в контекста на нарушени вериги за доставки и санкции срещу "Лукойл“, засягащи активи у нас.

Според контраразузнаването има затруднения при балансирането на електроенергийната система предвид трайната тенденция за повишено ползване на възобновяеми източници и за ограничено функциониране на хидроенергийни и топлоелектрически централи.