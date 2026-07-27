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Десетки шпиони са разкрити у нас. ДАНС засякла хибридни опити за промяна на външната политика

Никола Лалов 30 коментара
Чужди служби продължават да имат сериозен интерес в България, снимката е илюстративна
Десетки шпиони са били разкрити през миналата година у нас, като руските служби продължават хибридните операции. Това става ясно от годишния доклад на ДАНС за миналата година, който е подписан от вече бившия ѝ шеф Деньо Денев. 
 
В доклада на контраразузнаването липсва конкретна информация, тъй като е засекретена.
 
Този път в него обаче са посочени мерки срещу 44-ма души при противодействието на чуждите специални служби.
 
Сред тях са експулсиран руснак заради действия срещу българската национална сигурност, друг руснак е експулсиран заради съпричастност към руските специални служби.
 
На друг руснак пък е отнето правото за пребиваване у нас и му е забранено да влиза в ЕС.
 
На двама чужди граждани е отнет статутът за пребиваване у нас заради подпомагане на руската военна индустрия с доставки на авиационни компоненти и друга продукция. 
 
Шестима чужди граждани са експулсирани заради действия, представляващи опасност за икономическата и финансовата сигурност на България.
 
Засечен е и българин, който се е присъединил към руските въоръжени сили в Украйна.
 
На 25 чужди граждани не е позволено да придобият българско гражданство заради данни за обвързаност с чужди специални служби.
 
Не е съобщена националността на всички чужди граждани, липсват имена и подробности за случаите.
 
ДАНС традиционно отчита сериозна дейност, която обаче е трудно проследима заради засекретената информация.
 
Нарастват и рисковете с използването на изкуствен интелект за провеждане на кибератаки и дезинформационни кампании.
 
“Активността на чужди специални служби у нас се запазва на устойчиво високи нива. Интерес за чуждите специални служби представляват българските външнополитически позиции, в т.ч. ангажименти на страната ни, произтичащи от членството в НАТО и Европейския съюз, отношенията ни с конкретни страни, вътрешнополитическата динамика, процесите във военната, икономическата, социалната, образователната и културната сфера, развитията сред определени землячески общности на наша територия и при българските общности зад граница“, посочват от ДАНС.
 

Влияние върху външната политика

 
В доклада се отчита, че продължават хибридните операции, насочени срещу България.
Целта им е “влияние върху външнополитически позиции и процеса на вземане на решения, намаляване на кохезията в обществото и подмяна идентичността на групи от населението, манипулиране на обществени нагласи и възприятия, създаване и поддържане на зависимости в различни сфери и др“.
 
Хибридните атаки традиционно се свързват с дейността на руските служби.
 
“През 2025 г. целите на Руската федерация остават  подобряване на позициите ѝ в преговорите за мир с Украйна, редуциране на западната подкрепа за Киев, намаляване на негативите от увеличаващите се санкции, използване на наличните и създаване на нови съюзи за стратегически баланс. За реализирането им продължава да се използва разгърнат хибриден инструментариум, включващ дипломация, заплахи от използване на ядрено оръжие, военно сътрудничество и паравоенни структури, икономически и енергийни зависимости, разузнавателни операции, информационни кампании, вектори от спектъра на “меката сила“ и др. Нараства интензивността на опитите за действия с подривен и саботажен характер, както и на деструктивните кибератаки, операциите на  “сенчестия“ флот и навлизанията на летателни средства във въздушното пространство на европейски държави и над зони на стратегически обекти“, посочват още от ДАНС.  
 
Разузнаването предупреждава и за рискове от саботажи и кибероперации срещу обекти от критичната инфраструктура в енергетиката, транспорта и здравеопазването и водоснабдяването.
 

Санкциите срещу "Лукойл" и други рискове в енергетиката

 
ДАНС отбелязва и необходимостта за осигуряване на дейността на стратегически производства и на енергийната сигурност в контекста на нарушени вериги за доставки и санкции срещу "Лукойл“, засягащи активи у нас.
 
Според контраразузнаването има затруднения при балансирането на електроенергийната система предвид трайната тенденция за повишено ползване на възобновяеми източници и за ограничено функциониране на хидроенергийни и топлоелектрически централи.

Ключови думи

руски шпиони ДАНС хибридни заплахи
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30 коментара

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  1. 2026
    #30
    Отговор на коментар #29

    Но ще го направим по европейски образец и няма да ви самоубиваме, тровим, бесим и бутаме от прозорци. Ще ви осигурим чиста съдебна зала с плексигласови клетки.

  2. DG
    #29

    Само закон за чуждите агенти може да се справи с тази напаст.

  3. 2026
    #28

    ДАНС, нещо сметката не излиза.. Нали удобно не забравихте да проверите и 116-те "златни паспорта", които Бойко раздаде на все сладури от Раша и им даде ЕВРОПЕЙСКО + БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО?

  4. PeterSRQ
    #27

    ДАНС е карикатура. България е толкова пробита от руските тайни служби, че западните разузнавания от години не споделят поверителна информация със София.

  5. Nirvana
    #26

    Все едно описват и Фатмака в тази статия.Работи срещу интересите на България.Него кога ще го арестуват и експулсират?Мисля че е спешно.

  6. гроздова и антидържавни разговори
    #25

    "ДАНС засякла хибридни опити за промяна на външната политика" Радев се очертава като сериозен хибрид.

  7. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #24
  8. Bлaдo
    #23

    и тва със "секретността" е голема смешка и пълна пародия: 'а край АЕЦ Козлодуй лениво течаха водите на N-ската река... ' (((((-: . . . "Доклада" на данс щеше да е интересен, ако в него пишеше (а може би пише ?? ;-) ) защо на руснака с украински паспорт (алиБаба-нЭвзороф) са му разрешили да се върне обратно и да си пере руски пари в България. . .

  9. Bлaдo
    #22

    e! баш! на това му се вика уж-работа 'в режим на пълна имитация' ;-))) ..., даже и на самоироничния жаргон в кАгЭбЭ му казват 'кровавая халтура за перед начальством' (((-: . . . Най- пък ми хареса това: "Засечен е и българин, който се е присъединил към руските въоръжени сили в Украйна" ;-))). Ама са го засекли и стотиците милиони ползватели на фейсбук - човекът преди години си беше описал в профила как и защо отива да участва в тая война. . . . . . "Засекли" го били. . . - нЭШЧастниКи. . . Тва да не е казачок!, бре, ДАНСьори... ;-) . . . . А долният кафир да не затрупва! ;-)

  10. DJ Mullar
    #21
    Отговор на коментар #17

    Израел! Чрез Лорел(Касичката)! А е и Зависим заради "сексуалната ориентация" за която се шушука от много време.. Така правят Сатанопочитащите Фарисеи, развращават, покварват, корумпират... и после Снимат! Справка "Стил Епстейн", не е ограничен до едни остров!

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