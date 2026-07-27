Цените на петрола се сринаха с 6% след спирането на взаимните удари между САЩ и Иран

Цените на петрола спаднаха с над 6% в понеделник, след като САЩ и Иран прекратиха взаимните си удари през уикенда след две седмици на военни атаки.

Тази сутрин фючърсите на сорта Brent поевтиняха с 6,48% до 90,51 долара за барел, а контрактите за американския сорт WTI се понижиха с 6,25% до 83,73 долара за барел.

Постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц заяви в ефира на Fox News Sunday и пред други американски медии, че президентът Доналд Тръмп е решил да преустанови американските удари, за да даде повече време на дипломатическите усилия.

"Цените на петрола рязко се понижиха в сутрешната търговия, тъй като САЩ и Иран се въздържаха от по-нататъшни военни действия. Това е първият осезаем признак за възможно намаляване на напрежението", пишат анализаторите на ING. "Движението на цените тази сутрин ясно показва колко силно пазарът очаква положителни новини."

Въпреки паузата във военните действия, през уикенда през Ормузкия проток дневно са преминавали по-малко от 10 търговски кораба, отбелязва Reuters, позовавайки се на данни на Kpler.

Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) спряха шест плавателни съда в Ормузкия проток, след като те се опитаха да преминат по маршрут, който не е разрешен от иранските власти, съобщи иранската държавна телевизия, цитирана от Франс прес.

"Миналата нощ шест плавателни съда, които се опитаха да преминат през маршрут, различен от одобрения, бяха спрени от военноморските сили на КГИР с предупредителни оръдейни изстрели и бяха принудени да обърнат курса си", предаде кореспондент на държавната телевизия.

По-рано телевизията съобщи само за инцидент с кораб, без да предостави повече подробности.

В събота КГИР обяви, че е възпрепятствал четири плавателни съда, които са се опитали да преминат през южната част на Ормузкия проток.

Иранските въоръжени сили неколкократно попречиха на кораби да преминат през стратегическия проток, като произвеждаха предупредителни изстрели.

Освен това корабоплаването през протока Баб ел-Мандеб е намаляло в неделя, след като йеменските хуси атакуваха саудитски петролни съоръжения по крайбрежието на Червено море, въпреки че трети китайски супертанкер все пак е преминал през пролива.