Трима бивши министри работят върху AI проект с партньори от САЩ

България може да привлече едни от най-големите инвестиции в AI инфраструктура и да се превърне в енергиен хъб в Централна и Югоизточна Европа чрез системите за съхранение на енергия. Това коментира Делян Добрев в първото си интервю, след като парламентът прекрати пълномощията му като народен представител на ГЕРБ.

По думите му, заедно с още двама бивши министри на енергетиката работят по два стратегически проекта - за мащабна система за съхранение на електроенергия и за висококапацитетен дейта център, в партньорство с водещи американски технологични компании.

"Стартираме проекти в България в партньорство с някой от най-големите американски компании в сферата на информационните технологии, системите за съхранение на енергия, центрове за съхранение и обработка на данни и т.н. Ако проектите бъдат реализирани, вярвам, че това би променило съществено икономическото развитие на страната ни", заяви Добрев пред "24 часа".

Двамата бивши министри, които участват в разработването на проектите и обединяват експертиза от различни управления и политически формации са Румен Радев (министър на енергиката в кабинета "Денков") и Николай Павлов, който заемаше същата длъжност в служебното правителство на Огнян Герджиков и беше изпълнителен директор на "Булгаргаз".

"Всъщност, това вероятно е единственият случай, в който трима бивши енергийни министри и то от различни правителства и различни партии, работят заедно. Явно в частния сектор е много по-лесно да намерим общ език, общи цели, общи пресечни точки, отколкото в политиката", каза Делян Добрев.

Той обърна внимане, че през последната година България направи сериозна крачка към по-голяма енергийна независимост, като се превърна в световен лидер по дял на батерийните системи за съхранение на електроенергия, които вече променят ролята на страната на регионалния енергиен пазар. През часовете с интензивно производство на слънчева енергия България внася евтина електроенергия от съседни държави като Румъния и Гърция, съхранява я в батерии и я връща обратно към пазара вечер, когато търсенето и цените са значително по-високи. По този начин се реализира висока добавена стойност, а печалбите остават в българската икономика.

По думите му "от една страна от това печелят енергийните компании, собственици на тези паркове, но от друга печели бизнесът и хората, защото огромните инвестиции в системи за съхранение водят до по-ниска средно дневна цена на електроенергията".

"Нещо повече, благодарение на батериите соларите в България също работят на пълна мощност. Тази енергия обаче не се изнася на безценица през деня, а се съхранява и се изнася вечер на цени над 100 евро на МВч. През последния 1 месец изнасяме енергия средно за около 3 млн. евро на ден. Това е над 1 милиард евро износ с много висока добавена стойност на година. Такива проекти и тази политика в енергетиката пълнят бюджета. Това целят да постигнат и нашите проекти", поясни Добрев.