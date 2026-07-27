Трима бивши министри работят върху AI проект с партньори от САЩ

България може да привлече едни от най-големите инвестиции в AI инфраструктура и да се превърне в енергиен хъб в Централна и Югоизточна Европа чрез системите за съхранение на енергия. Това коментира Делян Добрев в първото си интервю, след като парламентът прекрати пълномощията му като народен представител на ГЕРБ.
По думите му, заедно с още двама бивши министри на енергетиката работят по два стратегически проекта - за мащабна система за съхранение на електроенергия и за висококапацитетен дейта център, в партньорство с водещи американски технологични компании.
"Стартираме проекти в България в партньорство с някой от най-големите американски компании в сферата на информационните технологии, системите за съхранение на енергия, центрове за съхранение и обработка на данни и т.н. Ако проектите бъдат реализирани, вярвам, че това би променило съществено икономическото развитие на страната ни", заяви Добрев пред "24 часа".
Двамата бивши министри, които участват в разработването на проектите и обединяват експертиза от различни управления и политически формации са Румен Радев (министър на енергиката в кабинета "Денков") и Николай Павлов, който заемаше същата длъжност в служебното правителство на Огнян Герджиков и беше изпълнителен директор на "Булгаргаз".
"Всъщност, това вероятно е единственият случай, в който трима бивши енергийни министри и то от различни правителства и различни партии, работят заедно. Явно в частния сектор е много по-лесно да намерим общ език, общи цели, общи пресечни точки, отколкото в политиката", каза Делян Добрев.
Той обърна внимане, че през последната година България направи сериозна крачка към по-голяма енергийна независимост, като се превърна в световен лидер по дял на батерийните системи за съхранение на електроенергия, които вече променят ролята на страната на регионалния енергиен пазар. През часовете с интензивно производство на слънчева енергия България внася евтина електроенергия от съседни държави като Румъния и Гърция, съхранява я в батерии и я връща обратно към пазара вечер, когато търсенето и цените са значително по-високи. По този начин се реализира висока добавена стойност, а печалбите остават в българската икономика.
По думите му "от една страна от това печелят енергийните компании, собственици на тези паркове, но от друга печели бизнесът и хората, защото огромните инвестиции в системи за съхранение водят до по-ниска средно дневна цена на електроенергията".
"Нещо повече, благодарение на батериите соларите в България също работят на пълна мощност. Тази енергия обаче не се изнася на безценица през деня, а се съхранява и се изнася вечер на цени над 100 евро на МВч. През последния 1 месец изнасяме енергия средно за около 3 млн. евро на ден. Това е над 1 милиард евро износ с много висока добавена стойност на година. Такива проекти и тази политика в енергетиката пълнят бюджета. Това целят да постигнат и нашите проекти", поясни Добрев.
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3 коментара
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Подготвя се нова кражба на държавни средства.
Ама мишока дума не обелва за това че всички тези батерии са нож с две остриета - едно го прокламира широко, но мълчи като риба за: 1.унищожението на пасища и земеделски земи 2. Негативното влияние върху околната среда-най-вече фауната 3. И най-ужасното: ХИЛЯДИ ТОНОВЕ ОТПАДЪЦИ за чиято утилизация, при това доколко и каква степен, едва ли тарикатчета като него ще плащат. Всичко ще е на гърба на населението. Само глупак може да вярва на мантрата за евтин ток от ФЕЦ.Да за такива като него е почти без пари, но такива като него направиха така, че ние да им плащаме високите цени. Нека каже на какви цени има договори за изкупуване. Мръсник.
Естествено от ГЕРБ! ;)