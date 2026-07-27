Украйна и Русия продължават взаимните атаки по пристанища и кораби

През изминалата нощ Украйна удари експортен терминал в Ростовска област в Русия, както и нефтени съоръжения в Ярославска област и в Удмуртската република, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Изпълняваме плана си за налагане на санкции с голям обсег и за намаляване на способностите на Русия да финансира войната", написа Зеленски в социалната мрежа Екс, имайки предвид ударите, нанасяни дълбоко на руска територия.

Ростов на Дон беше подложен на атака с украински безпилотни летателни апарати през нощта на 27 юли. В резултат на нападението са загинали двама души, а други петима са ранени, съобщи губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар.

По негови данни щети са нанесени в три района на града – Железнодорожни, Пролетарски и Ленински. Пожари са избухнали на територията на частно предприятие, складови помещения и няколко частни жилищни имота. Запалили са се и няколко автомобила. Освен това са счупени прозорците на жилищен блок и на социална институция, уточни Слюсар.

Според анализ на видеозаписи, направени от местни жители и публикуван от изданието Astra, цел на нощната атака е било Ростовското морско търговско пристанище. Сутринта над четвъртия товарен район на пристанището се е издигал дим.

Въпреки че се намира на река Дон, пристанището в Ростов се счита за морско и е част от системата на Азово-Черноморския басейн. То обслужва международното корабоплаване, включително извършва граничен контрол за кораби под чужд флаг. От пристанището се осъществяват превози до държави в Черноморския и Средиземноморския басейн.

От своя страна Министерството на отбраната на Русия обяви, че руските сили са нанесли удари по два кораба, пренасящи военен товар в пристанищния град Николаев в Южна Украйна.

Ройтерс отбелязва, че не може да провери тази информация чрез независими източници.

През изминалата нощ Русия нанесе удари по граждански търговски кораби в пристанищата на Николаевска област, съобщи от своя страна на страницата си във Фейсбук администрацията на морските пристанища на Украйна.

"В резултат на атаката един човек загина, а няколко души са ранени", пише администрацията.

Корабите, които са блокирани в украинските пристанища от началото на пълномащабното нахлуване през 2022 г. и не извършват търговски плавания, попаднаха под обстрел, се казва още в съобщението на администрацията.

"Това е поредната умишлена атака от страна на Русия срещу гражданското корабоплаване и пристанищната инфраструктура в Украйна. Атаките срещу кораби, които от години не могат да напуснат блокираните пристанища, за пореден път демонстрират системния характер на терора срещу морската индустрия и представляват пряка заплаха за живота на цивилните моряци", отбелязват в информацията си от администрацията на морските пристанища на Украйна.

През последните няколко седмици Русия и Украйна увеличиха интензивността на бойните действия в района и в акваторията на Черно и Азовско море, като всяка е двете страни предприеха нападения над десетки кораби, в това число петролни танкери и товарни кораби, припомня Ройтерс.