Съпругата на Песков поиска от ЕС да отмени санкциите срещу нея и да ѝ плати над 2 милиона евро обезщетение

Олимпийската шампионка по фигурно пързаляне и съпруга на прессекретаря на президента на Русия Дмитрий Песков – Татяна Навка, е поискала от Съда на Европейския съюз да отмени наложените ѝ санкции и да ѝ присъди обезщетение в размер на над 2 милиона евро, съобщава The Moscow Times. Това става ясно от информация за съдържанието на нейния иск, публикувана в Официалния вестник на ЕС.

Санкциите срещу Навка бяха наложени след началото на пълномащабната война в Украйна през 2022 г. заради връзката ѝ с лице, което подкрепя действия, застрашаващи териториалната цялост на Украйна. Допълнително основание, според ЕС, е било, че Навка е съсобственик на компании и недвижими имоти в анексирания Крим.

В исковата си молба фигуристката твърди, че Съветът на ЕС не е разполагал с достатъчно основания да я включи в санкционния списък. Според документа ограниченията нарушават правото ѝ на човешко достойнство, както и правото на зачитане на семейния живот както по отношение на нея, така и на нейните деца.

Като обезщетение за материални вреди Навка претендира почти 135 хил. евро, а за неимуществени (морални) вреди – над 1,9 млн. евро.

Искът на Навка е постъпил в Съда на ЕС в края на май заедно с подобни искови молби, подадени от милиардера Роман Троценко и певицата Полина Гагарина. Заедно с тях санкциите си е решила да оспори и жена с фамилия Игнатова, за която се предполага, че е съпруга или доведена дъщеря на ръководителя на държавната корпорация "Ростех“ Сергей Чемезов.

И двете са под санкции на Европейския съюз от 2022 г. и притежават значителни активи. Според последната публично достъпна декларация годишният доход на съпругата на Чемезов е възлизал на около 24 млн. щатски долара. Доведената му дъщеря Анастасия Игнатова, чрез офшорни структури, контролира активи за стотици милиони долари, включително 85-метровата яхта Valerie, оценявана на около 140 млн. долара.

Песков и Навка се запознават през 2010 г., а през 2014 г. им се ражда дъщеря Надежда. През 2015 г. двамата сключват брак в луксозен хотел в Сочи. Списание Forbes ги определя като едно от най-богатите семейства в Кремъл и руското правителство. Разходите на семейството многократно са били обект на разследвания от Фонда за борба с корупцията, основан от Алексей Навални. Песков обяснява покупките на скъпи имоти и разходите за почивки с високите доходи на съпругата си.