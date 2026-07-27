Съпругата на Песков поиска от ЕС да отмени санкциите срещу нея и да ѝ плати над 2 милиона евро обезщетение

Олимпийската шампионка по фигурно пързаляне и съпруга на прессекретаря на президента на Русия Дмитрий Песков – Татяна Навка, е поискала от Съда на Европейския съюз да отмени наложените ѝ санкции и да ѝ присъди обезщетение в размер на над 2 милиона евро, съобщава The Moscow Times. Това става ясно от информация за съдържанието на нейния иск, публикувана в Официалния вестник на ЕС.
Санкциите срещу Навка бяха наложени след началото на пълномащабната война в Украйна през 2022 г. заради връзката ѝ с лице, което подкрепя действия, застрашаващи териториалната цялост на Украйна. Допълнително основание, според ЕС, е било, че Навка е съсобственик на компании и недвижими имоти в анексирания Крим.
В исковата си молба фигуристката твърди, че Съветът на ЕС не е разполагал с достатъчно основания да я включи в санкционния списък. Според документа ограниченията нарушават правото ѝ на човешко достойнство, както и правото на зачитане на семейния живот както по отношение на нея, така и на нейните деца.
Като обезщетение за материални вреди Навка претендира почти 135 хил. евро, а за неимуществени (морални) вреди – над 1,9 млн. евро.
Искът на Навка е постъпил в Съда на ЕС в края на май заедно с подобни искови молби, подадени от милиардера Роман Троценко и певицата Полина Гагарина. Заедно с тях санкциите си е решила да оспори и жена с фамилия Игнатова, за която се предполага, че е съпруга или доведена дъщеря на ръководителя на държавната корпорация "Ростех“ Сергей Чемезов.
И двете са под санкции на Европейския съюз от 2022 г. и притежават значителни активи. Според последната публично достъпна декларация годишният доход на съпругата на Чемезов е възлизал на около 24 млн. щатски долара. Доведената му дъщеря Анастасия Игнатова, чрез офшорни структури, контролира активи за стотици милиони долари, включително 85-метровата яхта Valerie, оценявана на около 140 млн. долара.
Песков и Навка се запознават през 2010 г., а през 2014 г. им се ражда дъщеря Надежда. През 2015 г. двамата сключват брак в луксозен хотел в Сочи. Списание Forbes ги определя като едно от най-богатите семейства в Кремъл и руското правителство. Разходите на семейството многократно са били обект на разследвания от Фонда за борба с корупцията, основан от Алексей Навални. Песков обяснява покупките на скъпи имоти и разходите за почивки с високите доходи на съпругата си.
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13 коментара
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Пак се гаврят с евротварите.
Това нищо не е. Който се интересува, да потърси как големият син на Песков от предишен брак с внучката на Будьони :) , "служи" на т. нар. "сво"... :) персоналните западните санкции са най-малкото нещо, което трябва да притеснява путлерската клика, метресите и отрочетата им.
Защо съди ЕС? Да осъди Путин, че съсипа държавата им и остави залязващата ѝ кариера на купони за хляб. ЕС ще плати за еднопосочен билет за Сибир на семья пес-кови
Това нищо не е. Русия се канела да иска репарации от Европа заради помощта за Украйна. Нашите прогресисти тука, като са чули, сигурно вече са напълнили...чорапите. Щото това в бюджета не са го предвидили, ама немедлено ще го включат.
Защо ма другаркЕ, искаш да ходиш в прогнилата гейска Европа, а не се отправил в братски Китай, Северна Корея и Техеран ?
Ахахах! Милите naчaвpuнku.
ЕС би могъл и да разгледа просЬбата на фигуристката в следния контекст: може да й бъдат преразгледани санкциите, но само с/у информация (и сътрудничене), които биха довели до арестуването на военнопрестъпния й мУж и началЬника му - обявения за арестуване военнопрестъпник путин ;-)
;-) - https://www.youtube.com/shorts/we4bzEdkAio?feature=share . . . И още веднъж, казано и от виликия Миронов: https://www.youtube.com/shorts/ppFlko_5W6s?feature=share