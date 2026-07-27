Няма пряка опасност за сигурността. Радев събра силовите министри и службите

Няма пряка заплаха за сигурността на България, но са предприети мерки за засилена охрана на летище "Безмер", на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите, съобщиха от правителствената пресслужба.

Премиерът Румен Радев събра в понеделник на среща в Министерския съвет силовите министри Димитър Стоянов и Иван Демерджиев, както и шефовете на специалните служби.

От Министерския съвет съобщиха, че се поддържа непрекъснат контакт с партньорите от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и в Украйна.

Според шефовете на службите няма пряка заплаха за България.