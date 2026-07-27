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Няма пряка опасност за сигурността. Радев събра силовите министри и службите

19 коментара
Кадър от срещата в Министерския съвет, сн. Правителствена пресслужба
Няма пряка заплаха за сигурността на България, но са предприети мерки за засилена охрана на летище "Безмер", на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите, съобщиха от правителствената пресслужба.
 
Премиерът Румен Радев събра в понеделник на среща в Министерския съвет силовите министри Димитър Стоянов и Иван Демерджиев, както и шефовете на специалните служби.
 
От Министерския съвет съобщиха, че се поддържа непрекъснат контакт с партньорите от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и в Украйна. 
 
По-късно тази седмица се очаква във военното летище "Безмер" да бъдат базирани до 8 американски самолети-цистерни и до 250 души, които да подпомагат операциите на САЩ в Близкия изток.
 
Според шефовете на службите няма пряка заплаха за България.
 
 
В същото време Иран за втори път предупреди България заради приемането на американските самолети.
 

Ключови думи

Украйна Иран Радев служби
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19 коментара

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  1. F16
    #19

    Като искате да се биете с Иран, бийте се, никой не ви е спрял, ако смятате че имате военно-технолгично предимство, използвайте го. Обикновено простите хора са прости за цял живот, а тази щета е непоправима

  2. just user
    #18

    Над Турция бяха свалени две ирански ракети с испански системи "Пейтриът". Така че явно НАТО намира начин да пази членовете си от удари на Иран.

  3. just user
    #17

    Радев даде ултиматум на Тръмп за същите самолети на летището в София, да се махнат. Можели да останат само ако паднели визите за българи... Сега визите не са паднали, но Радев дава картбланш. Интересно какво точно се промени, че Радев сега си промени мнението?

  4. Кая
    #16
    Отговор на коментар #11

    Ама ти наистина трепериш от страх зад клавиатурата! До вчера кълнеше и обиждаше Запада, а днес сам се успокояваш как точно НАТО ще те спаси. Спокойно, дишай дълбоко, Алиансът ще те пази, въпреки че не го заслужаваш.

  5. DG
    #15
    Отговор на коментар #11

    Нато не могат да прихванат задника си с двете си ръце в ярко осветена стая.

  6. DG
    #14

    Предателство след предателство след предателство.

  7. кривак
    #13

    Фекалчо16 станал евроатлантик, всичко му е ясно аз вече съм спокоен.

  8. Bлaдo
    #12

    става въпрос за ОБЩАТА несигурност, която лъха от радевото управление - обща и генерална несигурност - водене на държавата България към бедност, фалит, нарушаване на догорите ни за членство, несвобода и надупеност на цялата държава накъм към любимите лични гАспАдарЪЙ на радев. . . Ми - да! - бая несигурност е това. . .

  9. F16
    #11

    НАТО могат да прихванат ракетите още над Черно или Средиземно море, още преди да са над територията на България

  10. Кая
    #10
    Отговор на коментар #7

    Гърците си прибраха „Пейтриът“-а още преди два месеца. Останахме си с шепата С-300, за които нямаме нито ракети, нито части благодарение на същата тази „матушка“, която толкова ревностно браниш.Много е забавно как плашите хората с Иран по руска команда, но когато ви притиснат фактите, веднага тичате да се криете под натовския чадър.

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