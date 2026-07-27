Иран с ново предупреждение към България

Иран за втори път предупреди България, след като парламентът разреши до 8 американски самолети-цистерни да бъдат базирани на военното летище "Безмер" в подкрепа на операциите на САЩ в Близкия изток.
"Лицата, които вземат решения в България трябва да носят отговорност за опасното решение да приемат американски самолети - цистерни", заяви говорителят на Министерството на външните работи на Иран Исмаил Багаи, цитиран от иранската агенция Ирна.
В отговор на въпрос по време на седмичната пресконференция за решението на българския парламент да допусне на територията на страната ни американски самолети - цистерни, Багаи заяви, че Техеран е наясно, че България и преди е дала разрешение летището в София да бъде използвано за войната срещу Ислямската република.
"Това не съответства на фундаменталните принципи на хартата на ООН и на основите на международното право", заяви Исмаил Багаи.
Говорителят на МВнР на Иран добави, че според Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН, това решение може да се тълкува като акт на агресия.
Багаи каза, че е нясно, че народът на България и значителен брой български парламентаристи са против решенията за американските самолети.
Иран вече изпрати официална нота до МВнР, а в отговор българското външно министерство посочи:
"Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток".
Истината е, че Радев и назначените от него паляци в МВР и МО са абсолютно безпомощни. Армията ни е на автопилот, ПВО-то е музей на съветската античност, а националната ни сигурност се крепи единствено на късмета, че Техеран е далеч.Ако се наложи прогресивните пандигашковци да ни бранят, "спукана ни е работата".
Трябвало е да отговорят достойно:"Ние сме членове на НАТО, а наш основен, главен и най-верен съюзник и приятел са Съединените щати. Спазваме съюзните и двустранните си задължения.". А не да обещават, че нищо няма да се предприеме от БГ.
Ислямистките брадата чалми се гаврят със Зелен чорап и неговите бримки, хахахаааа. Защо не заплашват Гърция и Румъния, където не само има американски бази, но и изтребители и военни?! Защото много добре виждат, че дезертьорът КРадев е страхлив негодник! Добре са го преценили иранските главорези, само 1.4 млн тъпоъгълници му се довериха и сега блеят жално.
Гарантирането на свободното корабоплаване в международни води е от изключително значение за България. Ние с тревога следим нарастващия брой инциденти с търговски съдове, отговорност за които носи ислямската република и ще продължим да нашите усилия за предотвратявамето им, докато свободното преминаване на кораби под флагове на държави неангажирани във войната не бъде надеждно осигурено.
Това за сведение на радевия сбирщайн, ако се чудят как да отговорят.
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Истината е, че Радев и назначените от него паляци в МВР и МО са абсолютно безпомощни. Армията ни е на автопилот, ПВО-то е музей на съветската античност, а националната ни сигурност се крепи единствено на късмета, че Техеран е далеч.Ако се наложи прогресивните пандигашковци да ни бранят, "спукана ни е работата".
Хмм? Точно религиозните догматици, управляващи Иран ли ще се жалват, че този или онзи не спазва еди-коя-си харта на ООН? :)
Иран предупреждава че картоненият (гей)атолах ще пръ.не.
Всичкото това гъзoлизство няма да свърши добре за нас. Нищо, ние имаме опит с 2 национални катастрофи и доказана невъзможност да учим.
Трябвало е да отговорят достойно:"Ние сме членове на НАТО, а наш основен, главен и най-верен съюзник и приятел са Съединените щати. Спазваме съюзните и двустранните си задължения.". А не да обещават, че нищо няма да се предприеме от БГ.
Ислямистките брадата чалми се гаврят със Зелен чорап и неговите бримки, хахахаааа. Защо не заплашват Гърция и Румъния, където не само има американски бази, но и изтребители и военни?! Защото много добре виждат, че дезертьорът КРадев е страхлив негодник! Добре са го преценили иранските главорези, само 1.4 млн тъпоъгълници му се довериха и сега блеят жално.
Гарантирането на свободното корабоплаване в международни води е от изключително значение за България. Ние с тревога следим нарастващия брой инциденти с търговски съдове, отговорност за които носи ислямската република и ще продължим да нашите усилия за предотвратявамето им, докато свободното преминаване на кораби под флагове на държави неангажирани във войната не бъде надеждно осигурено. Това за сведение на радевия сбирщайн, ако се чудят как да отговорят.
Исмаил Багаи да избягва да говори от името на българския народ!
Брадати чалмо-терористи!