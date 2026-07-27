Иран с ново предупреждение към България

Иран за втори път предупреди България, след като парламентът разреши до 8 американски самолети-цистерни да бъдат базирани на военното летище "Безмер" в подкрепа на операциите на САЩ в Близкия изток.

"Лицата, които вземат решения в България трябва да носят отговорност за опасното решение да приемат американски самолети - цистерни", заяви говорителят на Министерството на външните работи на Иран Исмаил Багаи, цитиран от иранската агенция Ирна.

В отговор на въпрос по време на седмичната пресконференция за решението на българския парламент да допусне на територията на страната ни американски самолети - цистерни, Багаи заяви, че Техеран е наясно, че България и преди е дала разрешение летището в София да бъде използвано за войната срещу Ислямската република.

"Това не съответства на фундаменталните принципи на хартата на ООН и на основите на международното право", заяви Исмаил Багаи.

Говорителят на МВнР на Иран добави, че според Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН, това решение може да се тълкува като акт на агресия.

Багаи каза, че е нясно, че народът на България и значителен брой български парламентаристи са против решенията за американските самолети.

Иран вече изпрати официална нота до МВнР, а в отговор българското външно министерство посочи:

"Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток".