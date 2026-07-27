Отново се търси главен архитект на София

За втори път в този кметски мандат Столичната община пусна конкурс за главен архитект на София. Постът е вакантен от началото на годината, когато избраният с конкурс титуляр арх. Богдана Панайотова се оттегли. Няколко месеца преди това кметът Васил Терзиев поиска оставката ѝ. В последните почти осем месеца бяха назначени двама временно изпълняващи длъжността.

Сега Столичната община обяви нов конкурс за титуляр. Кандидатите имат 14 дни, за да подадат документи за участие.

Тест и интервю

Желаещите, които отговарят на минималните изисквания за участие, ще бъдат допуснати до тест, а след това и до интервю.

Минималните изисквания са за образование по архитектура и поне 5 години професионален опит, наличие на пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването ѝ. Кандидатите трябва да имат разрешение за достъп до класифицирана информация или да отговарят на изискванията за такова.

Освен това трябва да притежават компютърна грамотност и да познават нормативните документи в областта.

За разлика от първия опит, този път общината не е направила специален сайт за конкурса. Информацията за хода му ще се публикува на официалната страница www.sofia.bg.

Предишният опит: предизвестен победител, а после скандал

Предишният конкурс за главен архитект на София беше обявен в края на февруари 2025 г., след като от лятото на 2024 г. на поста имаше временно изпълняващи. Първо това беше посочената от Васил Терзиев арх. Богдана Панайотова. След като изтече 6-месечният законов срок, в който тя можеше да е временен главен архитект, Панайотова обяви, че ще участва в конкурса за титуляр.

И очаквано го спечели въпреки критиките от всички политически партньори на Васил Терзиев към онзи момент. Те бяха предизвикани от поредица разрешителни по спорни строителни проекти, започнали по времето на ГЕРБ, както и от миналото ѝ като собственик на фирма за строителен надзор.

Последваха обещания за реформи, борба с презастрояването и промяна на начина на работа на направлението "Архитектура и градоустройство", което към онзи момент се ръководеше от главния архитект.

В края на 2025 г. обаче кметът Васил Терзиев изненадващо поиска оставката на Богдана Панайотова заради разногласия по обявената още преди изборите реформа в градоустройството. Главният архитект отказа да се оттегли, а кметът отне голяма част от правомощията ѝ и смени екипа в направлението.

В крайна сметка реформата беше прокарана, главният архитект официално остана с орязани функции, а ръководител на администрацията, отговаряща за градоустройството и строителния процес стана новият зам.-кмет Любо Георгиев.

В край на 2026 г. Богдана Панайотова напусна поста на главен архитект с мотива, че не може да работи. Първоначално Васил Терзиев се колебаеше дали до края на мандата да бъде обявен нов конкурс за титуляр. Вариантът беше на всеки 6 месеца временно изпълняващият длъжността да се сменя. В крайна сметка общината пусна нова процедура за избор на главен архитект.