Автобус скъса мантинела на "Цариградско шосе", водещата версия е повреда

Автобус от градския транспорт на София катастрофира на бул. "Цариградско шосе". По първоначална информация рейсът се е движел под номер 204 в посока "Младост". При навлизане на моста над кръговото движение на Четвърти километър е започнал да криволичи. След това се е завъртял скъсал е мантинелата между двете платна и се е ударил в бетонните ограждения в обратната посока.
Пострадали са петима. Те са откарани в болница. Не е имало удар с други коли.
Автобусът е препречил движението. Трафикът през моста беше спрян за часове и се пренасочваше през кръговото движение. Движението беше пуснато след 17 часа.
В социалните мрежи бившият екоминистър Борислав Сандов написа, че минути преди катастрофата е слязъл от автобус 204. Според него рейсът е имал повреда.
Че е имало техническа неизправност е казал и шофьорът, заяви шефът на столичната полиция Николай Пелтеков. Същото са казали и свидетели. За техническото състояние на автобуса е назначена експертиза. Шофьорът е тестван за алкохол и наркотици, пробите му са отрицателни. Той е с дълъг опит като в миналото е имал три леки произшествия и е глобяван за превишена скорост четири пъти.
По данни на "Столичен автотранспорт", цитирани от общината, водачът е бил последователно в отпуск и седмична почивка от 22 до 26 юли и днес е била първата му смяна.
Рейсът е минал технически преглед само преди седмица. Бил е пуснат без проблем. На 25 юни 2026 г. му е извършено техническо обслужване. Шефът на СДВР коментира, че тази документация ще бъде изискана. Ако се окаже, че по документи автобусът е бил изправен, но експертизата покаже, че е има повреда, ще се търси отговорност за изготвяне на документ с невярно съдържание.
"Видимо на камерите се вижда, че задната част на автобуса започва да поднася и да криволичи по пътното платно. След което автобусът се завърта. Заради инерцията и скоростта къса мантинетала и навлиза в насрещното", обясни Пелтеков.
"Предстои да бъдат прегледани записите от видеонаблюдението (в автобуса - бел. ред.). Към момента те не могат да бъдат изтеглени от автобуса поради установен теч на гориво", обясниха от общината. От там твърдят, че инцидентът е станал, докато автобусът се е движел към центъра, а шофьорът е "загубил управление".
Тази катастрофа за пореден път повдига въпроси за качеството на мантинелите както по магистралите, така и в градска среда. През последните седмици имаше няколко инцидента, при които тирове разкъсаха ограждания и преминаха в насрещното. При един от тях на магистрала "Тракия" загинаха две деца.
По правило мантинелите в градовете са отговорност на общините, а по магистралите и другите извънградски пътища - на АПИ.
Не по-малко важен е въпросът за поддръжката на автобусите. За нея в София отговаря общинското дружество "Столичен автотранспорт", което от години има финансови проблеми, не може да осигури достатъчно нови машини, нито пък екипи за адекватна поддръжка и ремонти.
От Столичната община обявиха, че ще искат общинското дружество "Столичен автотранспорт" да провери причините за катастрофата. От превозвача обясниха, че ще дадат информация "след приключване на детайлната техническа експертиза".
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45 коментара
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Мантинелите са с изтекъл срок на експлоатация и е трябвало да бъдат подменени ама от толкова врътки да се даде сметопочистването на двойна цена на една и съща фирма за цяла София просто не е останало време (и пари) да се подменят някакви мантинели там... Нали седят и се виждат, значи има - ако се издънят еми друг ги е слагал. За тоя дето трябва да се подменят нито дума... Тишина!!!
В случая проектанта е за ěбанe защото дори и мантинелите се проектират.
Поне на Цариградско шосе можеха да направят бетонни бариери между платната. Но анархията е пълна. И по-евтино щеше да излезе и по-здраво
проверено! - от фъндъково време са баш тия солет-мантинели (и двата! реда..., което е още по-тревожен знак - толкова са зле, че и двойни не задържат това, което би трябвало да удържат дори и единични... Сиреч - ако узнаем калко струва тая герб-ава кражба, всъщност двойно повече пачки са отишли в чекмеджето)
След като загубих средства заради сложна схема за инвестиции в криптовалути, следвах правилните стъпки за докладване на киберпрестъпления и прегледах насоките на ФБР. По време на процеса бях посъветван да се консултирам с независим експерт по възстановяване на средства с опит в случаи на финансови измами. Така попаднах на г-н Браун, който беше описан като умел в хакерството и възстановяването на средства. В началото бях скептичен, но прегледът на случая, техническите обяснения и структурираният процес …
звучаха професионално. Ситуацията ми беше разрешена след неговата намеса. Ако смятате, че сте били измамени, можете да се свържете с него, за да провери дали случаят ви отговаря на условията за възстановяване, чрез trustwave.cyberdefense(at)gmail(dot)com..
Не им е лесно на някои знам... Ако можеха поне да четат и да смятат на ниво 2 клас щеше да бъде ехееее... https://www.mediapool.bg/chisteneto-na-sofiya-dogodina-shte-struva-285-mln-leva-news353657.html https://www.mediapool.bg/vasil-terziev-sofiya-shte-spesti-220-mln-evro-ot-dogovorite-za-bokluka-news385601.html 650/285=2.28 пъти по-скъпо ще е почистването или 130% увеличение в рамките на 2 години... За по-елементарно няма да мога да се справя сам, имам позната възпитателка в детска градина, мога да я попитам там някак с ябълки и круши да го обясня...
По протокол , когато възникне проблем , анализа винаги започва от най-възможната причина . В случая това е човешкия фактор . Некой да се запитал кой , какъв и с какво досие е шофьора ...
Кое килийно школо си завършил, бе момко?! В Подгумер или Горно Порово?! Я прати една телеграма на другарката по аритметика колко процента е увеличението , ако през 2024 г си консумирал 450 грама пърцуца, а тази година си достигнал 600 грама, герберски гащник!
Законите трябва да се спазват и прилагат , това е достатъчно. Как се бори мафията, знаят италианците, американците , те са водили такива борби
Както казах вече, разбирам че не ти е лесно! Сиренето е поскъпнало с 8%, общата инфлация е 12% спрямо 2024, а сметопосчистването е поскъпнало със 130%. Общата инфлация от 2021 до днес е 46% и няма нито един фактор, който да обуславя подобно поскъпване освен един - премахването на мафията! Очакваме премахването на мафията и от други места, което неминуемо ще доведе до покачването на цените в пъти и разбира се качеството ще става все по-трагично! Всичкото това се случва и ще се случва под радостните …
погледи и ръкопляскането на бавноравиващи се ретарди, които "борят мафията и корупцията". Същите едва са изкласили по математика, функционално неграмотни са, професионални хейтъри и като цяло чеп за зеле не става от тях. Изключително тъжна картинка, при това вече публично видима не само от роднините, а и от всички останали...