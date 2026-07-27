Автобус скъса мантинела на "Цариградско шосе", водещата версия е повреда

Автобус от градския транспорт на София катастрофира на бул. "Цариградско шосе". По първоначална информация рейсът се е движел под номер 204 в посока "Младост". При навлизане на моста над кръговото движение на Четвърти километър е започнал да криволичи. След това се е завъртял скъсал е мантинелата между двете платна и се е ударил в бетонните ограждения в обратната посока.

Пострадали са петима. Те са откарани в болница. Не е имало удар с други коли.

Автобусът е препречил движението. Трафикът през моста беше спрян за часове и се пренасочваше през кръговото движение. Движението беше пуснато след 17 часа.

В социалните мрежи бившият екоминистър Борислав Сандов написа, че минути преди катастрофата е слязъл от автобус 204. Според него рейсът е имал повреда.

Че е имало техническа неизправност е казал и шофьорът, заяви шефът на столичната полиция Николай Пелтеков. Същото са казали и свидетели. За техническото състояние на автобуса е назначена експертиза. Шофьорът е тестван за алкохол и наркотици, пробите му са отрицателни. Той е с дълъг опит като в миналото е имал три леки произшествия и е глобяван за превишена скорост четири пъти.

По данни на "Столичен автотранспорт", цитирани от общината, водачът е бил последователно в отпуск и седмична почивка от 22 до 26 юли и днес е била първата му смяна.

Рейсът е минал технически преглед само преди седмица. Бил е пуснат без проблем. На 25 юни 2026 г. му е извършено техническо обслужване. Шефът на СДВР коментира, че тази документация ще бъде изискана. Ако се окаже, че по документи автобусът е бил изправен, но експертизата покаже, че е има повреда, ще се търси отговорност за изготвяне на документ с невярно съдържание.

"Видимо на камерите се вижда, че задната част на автобуса започва да поднася и да криволичи по пътното платно. След което автобусът се завърта. Заради инерцията и скоростта къса мантинетала и навлиза в насрещното", обясни Пелтеков.

"Предстои да бъдат прегледани записите от видеонаблюдението (в автобуса - бел. ред.). Към момента те не могат да бъдат изтеглени от автобуса поради установен теч на гориво", обясниха от общината. От там твърдят, че инцидентът е станал, докато автобусът се е движел към центъра, а шофьорът е "загубил управление".

Тази катастрофа за пореден път повдига въпроси за качеството на мантинелите както по магистралите, така и в градска среда. През последните седмици имаше няколко инцидента, при които тирове разкъсаха ограждания и преминаха в насрещното. При един от тях на магистрала "Тракия" загинаха две деца.

По правило мантинелите в градовете са отговорност на общините, а по магистралите и другите извънградски пътища - на АПИ.

Не по-малко важен е въпросът за поддръжката на автобусите. За нея в София отговаря общинското дружество "Столичен автотранспорт", което от години има финансови проблеми, не може да осигури достатъчно нови машини, нито пък екипи за адекватна поддръжка и ремонти.

От Столичната община обявиха, че ще искат общинското дружество "Столичен автотранспорт" да провери причините за катастрофата. От превозвача обясниха, че ще дадат информация "след приключване на детайлната техническа експертиза".