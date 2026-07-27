Уволняват учителката, удряла и влачила деца в столична ясла

Възпитателката, удряла и влачила деца по пода на столичната детска ясла "Проф. д-р Иван Митев", ще бъде дисциплинарно уволнена, обяви директорът на яслата Елена Атанасова пред Нова телевизия в понеделник.
Преди дни районният кмет на "Изгрев" Делян Георгиев обяви, че е сезирал прокуратурата и МВР заради насилие над деца в откритата преди една година ясла в квартал "Изток".
По думите му след сигнал на родители е направена проверка, която установява, че на камери от яслата се вижда как една от учителките удря, влачи по пода и дърпа ушите на няколко деца.
Впоследствие Георгиев поиска и директорката да отстрани въпросната възпитателка. В понеделник директорът на яслата потвърди, че служителят ще бъде дисциплинарно уволнен.
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Проявилата насилие учителка работи в яслата от нейното откриване преди година, а преди това е била учител по йога.
"Такъв служител няма място сред нас. Това се случва в отсъствието на други колеги. Поискано е обяснение от целия персонал в групата и никой не е видял, но записите от камерите показват какво се е случило. Не съм очаквала подобно нещо от нея, защото тя е преподавател по йога, ерудиран човек. Потресена съм от случая”, каза пред Нова телевизия директорът на яслата Елена Атанасова.
По думите ѝ тя е прекратила отпуската си, за да разследва случая, а възпитателката е излязла в болничен, като в свое писмено обяснение по електронен път посочва, че няма физически контакт с детето, чиято майка подава оплакване.
Според районния кмет става въпрос за инцидент в един работен ден, който засяга няколко деца. В момента тече и проверка на прокуратурата и очакват компетентните органи да се произнесат.
"Щом прокуратурата е сезирана по случая, очевидно не става въпрос само за едно подръпване на ухо. Дори и да ставаше дума само за такова действие, аз лично считам, че това е абсолютно недопустимо поведение в детска ясла. За периода, в който съм кмет на района, нито веднъж не съм получавал подобен сигнал. Затова съм изключително притеснен и разочарован от ситуацията", заяви Георгиев.
Психологът на яслата Ирена Василева е категорична, че става въпрос за изолиран случай, а децата идват с желание и се чувстват обичани в детското заведение.
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6 коментара
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Погледнете отношението към децата, възрастните, животните, хората с увреждания, околната среда и градската среда. Садизъм, неуважение към закона, живота, достойнството, правото... Това е българската нация. Всички в България са или извършители или съучастници в тази гнусотия. Всички други заминаха и ще продължат да заминават.
Българите (живеещи в България) масово са садисти и неуважаващи живота дегенерати. Тази са я заснели, но тя не е изолиран случай, а напротив.
Сега да подаде жалба съда може да я въстанови на работа и да и изплати заплатите. гнус. то на някаква държавна или общинска служба да си ставаш цар
E, ако прокурватурата отново си завре главата в задника, да не се учудваме ако тази гад осъмне смляна в някоя канавка. На мястото на родителите на битите и влачени деца не бих я бавил много.
Тя е преподавател по йога за да си контролира нервите вероятно! Неподходяща за работа с деца.
Прокуратурата вече била сезирана. Хайде да видим дали изродът ще бъде просто уволнен, или с ефективна, както правят навсякъде в Цивилизацията.