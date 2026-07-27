Уволняват учителката, удряла и влачила деца в столична ясла

Възпитателката, удряла и влачила деца по пода на столичната детска ясла "Проф. д-р Иван Митев", ще бъде дисциплинарно уволнена, обяви директорът на яслата Елена Атанасова пред Нова телевизия в понеделник.

Преди дни районният кмет на "Изгрев" Делян Георгиев обяви, че е сезирал прокуратурата и МВР заради насилие над деца в откритата преди една година ясла в квартал "Изток".

По думите му след сигнал на родители е направена проверка, която установява, че на камери от яслата се вижда как една от учителките удря, влачи по пода и дърпа ушите на няколко деца.

Впоследствие Георгиев поиска и директорката да отстрани въпросната възпитателка. В понеделник директорът на яслата потвърди, че служителят ще бъде дисциплинарно уволнен.

Проявилата насилие учителка работи в яслата от нейното откриване преди година, а преди това е била учител по йога.

"Такъв служител няма място сред нас. Това се случва в отсъствието на други колеги. Поискано е обяснение от целия персонал в групата и никой не е видял, но записите от камерите показват какво се е случило. Не съм очаквала подобно нещо от нея, защото тя е преподавател по йога, ерудиран човек. Потресена съм от случая”, каза пред Нова телевизия директорът на яслата Елена Атанасова.

По думите ѝ тя е прекратила отпуската си, за да разследва случая, а възпитателката е излязла в болничен, като в свое писмено обяснение по електронен път посочва, че няма физически контакт с детето, чиято майка подава оплакване.

Според районния кмет става въпрос за инцидент в един работен ден, който засяга няколко деца. В момента тече и проверка на прокуратурата и очакват компетентните органи да се произнесат.

"Щом прокуратурата е сезирана по случая, очевидно не става въпрос само за едно подръпване на ухо. Дори и да ставаше дума само за такова действие, аз лично считам, че това е абсолютно недопустимо поведение в детска ясла. За периода, в който съм кмет на района, нито веднъж не съм получавал подобен сигнал. Затова съм изключително притеснен и разочарован от ситуацията", заяви Георгиев.

Психологът на яслата Ирена Василева е категорична, че става въпрос за изолиран случай, а децата идват с желание и се чувстват обичани в детското заведение.