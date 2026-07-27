Одит на Сметната палата откри системни пропуски при поръчките и наемите в болница "Света Екатерина"



Държавната университетска болница "Св. Екатерина" има системни слабости при провеждането на обществени поръчки и отдаването на държавни имоти под наем. Това показва одит на Сметната палата за периода 2023 – 2024 г.

За година разходите за външни услуги са скочили с 40%

През целия одитиран период разходите на болницата надхвърлят приходите ѝ. През 2024 г. "Св. Екатерина" приключва годината със загуба от 6.739 млн. лв. – почти без промяна спрямо 2023 г., когато отрицателният финансов резултат е 6.759 млн. лв. Според Сметната палата финансовото състояние се влияе както от вътрешни, така и от външни фактори. Одиторите посочват, че държавната болница работи в условията на все по-силна конкуренция от нови частни кардиологични и кардиохирургични лечебни заведения, които постепенно ограничават пазарния ѝ дял.

Одитът показва, че разходите за външни услуги през 2024 г. нарастват с 38% спрямо предходната година. В тях влизат поддръжката на медицинската техника, ремонти, обработката на опасни болнични отпадъци, медицински услуги от външни изпълнители, софтуерна поддръжка, охрана, транспорт на пациенти и лабораторен контрол. Това от една страна може да се обясни с въвеждането в експлоатация на новия хирургичен блок Б и нова апаратура, което води до повече договори за сервизно и абонаментно обслужване, но въпреки това разходите за външни услуги скачат почти четири пъти по-бързо от останалите. За сравнение разходите за суровини и материали се увеличават – с 10.2%, основно заради по-високите разходи за лекарства, медицински изделия, кръвни продукти, медицински газове и енергия. Разходите за персонал нарастват с 11.1%, въпреки че броят на служителите леко намалява – от 448 на 443 души. Увеличението се дължи основно на по-високите възнаграждения, а не на разширяване на персонала.

Болницата е отдавала помещения без търг и при слаб последващ контрол

Одитът установява сериозни слабости и при управлението на болничното имущество.

Особено показателен за слабия контрол е търгът за отдаване под наем на заведение за хранене (кетъринг) с площ 175.7 кв. м в сградата на стационара на болницата. Одиторите установяват поредица от нарушения още при подготовката и провеждането на процедурата.

Според проверката в решението за откриване на търга липсва част от задължителната информация за начина на получаване на тръжната документация. Въпреки че болницата твърди, че документите са били достъпни безплатно онлайн, това не е било отразено в решението съобразно нормативните изисквания.

Одиторите установяват още, че комисията е назначена без предвидените по закон резервни членове, а в документацията липсват част от документите, които трябва да осигурят пълна проследимост на процедурата.

Една от най-сериозните констатации е свързана със самия договор. Спечелилият участник е предложил месечен наем от 3200 лв. с ДДС, но договорът е подписан при наемна цена от 3840 лв. с ДДС, която не съответства на офертата му. Одиторите отбелязват още, че комисията неправилно е отчела ценовите предложения като суми без ДДС, въпреки че образецът на офертата изрично е предвиждал цените да бъдат посочвани с включен ДДС. "Допуснато е от страна на комисията грешно посочване в протокола, че предложените от участниците ценови предложения са без ДДС, което е довело до грешното им обявяване и в решението за определяне на участника, спечелил конкурса; сключване на договора при наемна цена, несъответстваща на предложението на спечелилия търга участник", се посочва в одита.

Проверката установява и липса на документиран предварителен контрол за законосъобразност преди подписването на договора, както и че част от консумативните разходи са били заплатени със значително закъснение от наемателя.

Друга констатация е свързана с предоставянето през август 2024 г. на две помещения с обща площ 55.8 кв. м в новия хирургичен блок Б на дружеството "Клинека" ЕАД. Болницата има сключен договор с дружеството за организиране и администриране на клинични изпитвания на лекарствени продукти, като именно за изпълнението на тази дейност му предоставя помещенията срещу месечен наем от 1119.91 лв. без ДДС.

Според ръководството, тъй като помещенията са необходими за изпълнение на дейностите по договора за клинични проучвания, не е било необходимо да се провежда търг. Сметната палата обаче не приема тази аргументация. Одиторите подчертават, че независимо от съществуващия договор за клинични проучвания и предназначението на помещенията, те представляват държавно имущество и отдаването им под наем е трябвало да стане след търг или конкурс, каквото изисква правилникът за прилагане на Закона за публичните предприятия. Освен това липсват доказателства за извършен задължителен предварителен контрол за законосъобразност преди подписването на споразумението, а първите две наемни вноски са платени със закъснение.

Други констатирани от Сметната палата пропуски са за липса на част от задължителната информация в решенията за откриване на търговете; липса на определени резервни членове на конкурсните комисии; непълна документация, която не осигурява проследимост на всички действия по процедурата; липса на част от задължителните документи, предвидени във вътрешните правила.

По време на одита болницата е приела нови вътрешни правила за управление на имотите, но според Сметната палата това е станало едва след започването на проверката.

Нередности и при обществените поръчки

За периода болницата е открила 62 обществени поръчки с обща прогнозна стойност над 171 млн. лв. без ДДС. Сметната палата е проверила подробно 18 процедури за над 13.2 млн. лв., включително открити процедури, договаряне без предварително обявление и пряко договаряне.

Одиторите установяват системни нарушения на почти всички етапи от процедурите – от подготовката им до изпълнението и публичното оповестяване на договорите.

Одиторите констатират, че при шест обществени поръчки възложителят е поставил необосновано ограничителни условия към кандидатите. При доставки на медицинска апаратура и сервизно обслужване болницата е изисквала декларации по европейския санкционен регламент срещу Русия, въпреки че той не е приложим за обществени поръчки с такава стойност. Според Сметната палата това необосновано е стеснило кръга на потенциалните участници.

При част от процедурите липсват задължителни изисквания към участниците, не са описани минималните критерии за подбор или не са посочени документите, с които кандидатите трябва да доказват, че ги изпълняват. В други случаи липсва информация за гаранциите по договорите или за начина, по който ще бъдат оценявани офертите.

Одиторите установяват случаи, при които офертите са отворени на дата, различна от предварително обявената; документацията по процедура не е била надлежно одобрена; при определяне на изпълнител не е посочен подизпълнителят и делът от дейността, който ще изпълнява; преди подписването на договор не са представени всички задължителни документи.

При част от обществените поръчки гаранциите за изпълнение не отговарят на изискванията на възложителя по отношение на срока им на валидност, което отслабва защитата на интересите на болницата при изпълнението на договорите.

Част от договорите и приложенията към тях не са публикувани в регистъра на обществените поръчки или са публикувани със закъснение. За някои процедури липсват обявления за приключване на договорите, а при други те са изпратени след законовия срок. Закъснения са констатирани и при публикуването на изменения по договори.

Окончателното заключение на Сметната палата е, че макар част от установените слабости да са били отстранени още в хода на одита, системите за финансово управление и контрол в областта на обществените поръчки и управлението на държавното имущество не са функционирали достатъчно ефективно, за да гарантират законосъобразното и прозрачно разходване на публичните средства.