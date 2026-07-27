Втори шанс за роклята, останала на витрината: ЕС слага край на унищожаването на непродадени дрехи

Милиони чисто нови дрехи завършват в европейските инсинератори или на сметищата всяка година, без някога да са били носени. С това скоро ще бъде приключено. От 19 юли ЕС забрани унищожаването на непродадени дрехи, принуждавайки търговците на дребно и производителите да търсят по-устойчиви решения.

Тениска, яке или чифт обувки вече не могат просто да бъдат бракувани и изпратени за изхвърляне само защото купувачите не са проявили интерес към тях. Според новите правила от Регламента за екопроектиране на устойчиви продукти (ESPR), на големите модни компании вече не се разрешава рутинно да унищожават непродадени облекла, аксесоари и обувки.

Вместо това те ще трябва да намират начини да дадат втори живот на излишните си наличности: като ги препродават (например с отстъпка), даряват, рециклират или като проучват други начини за употребата им. Целта е да се намалят отпадъците, да се сведе до минимум екологичният отпечатък на индустрията и компаниите да бъдат подтикнати към по-отговорно планиране на производството.

“Европейският съюз изпраща ясен сигнал: ерата на безнаказаност за мащабното унищожаване на продукти идва към своя край“, заяви евродепутатът Иван Веругстрате (Renew/Белгия), който отговаря за въпросите, свързани със защитата на потребителите, и членува в Комисията по околна среда на Европейския парламент, цитиран от EUPerspectives.

Унищожаването ще бъде разрешено единствено след като са били разгледани алтернативни решения като ремонт, дарение или рециклиране. Изключенията ще бъдат ограничени, подчертава Веругстрате.

“Например по причини, свързани със здравето или безопасността, или когато продуктите са непоправимо повредени или не отговарят на европейските стандарти.“

В такива случаи компаниите трябва да пазят доказателства в продължение на пет години, че унищожаването е било обосновано и че повторната употреба е била невъзможна.

Проблемът е много по-голям, отколкото може да изглежда на пръв поглед. По оценки на Европейската комисия, около 4 - 9% от чисто новите текстилни изделия, около 600 000 тона, се унищожават в Европа всяка година.

"Това включва непродадени стоки, върнати от клиенти артикули, които не са върнати отново на пазара, и нови наличности, бракувани по търговски или логистични причини. Това е недопустимо", твърди Веругстрате. Изхвърлянето им генерира приблизително 5.6 милиона тона емисии на въглероден диоксид. Това е цифра, съпоставима с пълните нетни емисии на Швеция за 2021 г.

В основата на проблема лежи самият начин, по който функционира модната индустрия. Бързо сменящите се колекции, натискът за поддържане на ниски цени и необходимостта рафтовете да бъдат винаги пълни допринасят за една проста реалност: произвеждат се дрехи, които никой купувач никога няма да купи.