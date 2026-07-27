Автобус скъса мантинела на "Цариградско шосе"

Автобус от градския транспорт на София катастрофира на бул. "Цариградско шосе". По първоначална информация рейсът се е движел под номер 204 в посока "Младост". При навлизане на моста над кръговото движение на Четвърти километър е започнал да криволичи. След това се е завъртял скъсал е мантинелата между двете платна и се е ударил в бетонните ограждения в обратната посока.
Засега няма официална информация за пострадали. Според неофициални данни леко ранени са двама души. Не е имало удар с други коли.
Автобусът е препречил движението. Едното платно на моста ще остане затворено до изтеглянето на рейса. Движението се пренасочва през кръговото движение.
Към момента няма информация за причините за инцидента.
В социалните мрежи бившият екоминистър Борислав Сандов написа, че минути преди катастрофата е слязъл от автобус 204. Според него ресйсът е имал повреда.
Този инцидент за пореден път повдига въпроси за качеството на мантинелите както по магистралите, така и в градска среда. През последните седмици имаше няколко инцидента, при които тирове разкъсаха ограждания и преминаха в насрещното. При един от тях на магистрала "Тракия" загинаха две деца.
По правило мантинелите в градовете са отговорност на общините, а по магистралите и другите извънградски пътища - на АПИ.
Не по-малко важен е въпросът за поддръжката на автобусите. За нея в София отговаря общинското дружество "Автотранспорт", което от години има финансови проблеми, не може да осигури достатъчно нови машини, нито пък екипи за адекватна поддръжка и ремонти.
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15 коментара
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Ти мал.оумен ли си?
Откакто новият кмет взе властта в София положението е олеле.
В Гърция няма мантинели между платната в градовете. Няма и огради пречещи на гражданите да преминават през булевардите.
То хубаво сте слязъл от него две спирки по-рано от предвиденото, но защо не казахте на водача за звука от "разкачена щанга или нещо подобно", преди това ? Той може и да не го чува отпред.
Возя се редовно в градския транспорт и последната година - година и нещо ми прави впечатление, че автобуси и тролеи не се поддържат. Окачванията им хлопат и дрънчат при всяка неравност. Направо си прилича на умишлен саботаж.
ВСЯКА европейска
Автобусът прилича на 30 годишен. Все някога старите автобуси се скапват.
Когато са поставяни мантинелите законът е позволявал да се слагат такива... Друг е въпросът, че каква мантинела би издържала на това чудо ако се вреже в нея?
Така ли ви обяснява липсата на мантинели Вова?
Просто да махнат всички мантинели, защото за нищо не стават . Така водачите ще стант по внимателни на пътя