Автобус скъса мантинела на "Цариградско шосе"

Автобус от градския транспорт на София катастрофира на бул. "Цариградско шосе". По първоначална информация рейсът се е движел под номер 204 в посока "Младост". При навлизане на моста над кръговото движение на Четвърти километър е започнал да криволичи. След това се е завъртял скъсал е мантинелата между двете платна и се е ударил в бетонните ограждения в обратната посока.

Засега няма официална информация за пострадали. Според неофициални данни леко ранени са двама души. Не е имало удар с други коли.

Автобусът е препречил движението. Едното платно на моста ще остане затворено до изтеглянето на рейса. Движението се пренасочва през кръговото движение.

Към момента няма информация за причините за инцидента.

В социалните мрежи бившият екоминистър Борислав Сандов написа, че минути преди катастрофата е слязъл от автобус 204. Според него ресйсът е имал повреда.

Този инцидент за пореден път повдига въпроси за качеството на мантинелите както по магистралите, така и в градска среда. През последните седмици имаше няколко инцидента, при които тирове разкъсаха ограждания и преминаха в насрещното. При един от тях на магистрала "Тракия" загинаха две деца.

По правило мантинелите в градовете са отговорност на общините, а по магистралите и другите извънградски пътища - на АПИ.

Не по-малко важен е въпросът за поддръжката на автобусите. За нея в София отговаря общинското дружество "Автотранспорт", което от години има финансови проблеми, не може да осигури достатъчно нови машини, нито пък екипи за адекватна поддръжка и ремонти.