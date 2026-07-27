Какво ще представлява "Фрея" - по-евтината алтернатива на "Пейтриът"

Украйна иска прототипът за европейска система за отбрана срещу балистични ракети с кодово име "Фрея" (Freyja) да бъде готов в рамките на първата половина на следващата година, заяви пред Ройтерс високопоставен официален представител в момент, когато Киев оказва натиск върху съюзниците си да му помогнат да си осигури оръжие, способно да прехваща руски ракети.
Заместник-секретарят на Националния съвет за сигурност и отбрана на Украйна Давид Алоян, който отговаря за проекта "Фрея", казва, че се очаква международният ръководен комитет, натоварен да направи оценка на разходите за научноизследователска и развойна дейност, скоро да заседава за първи път.
Лидерите на 10 европейски страни, включително украинският президент Володимир Зеленски, както и около дузина производители на отбранителна техника, се събраха на среща на върха в Париж преди две седмици, за да поставят официално начало на коалицията за противоракетна отбрана, припомня Ройтерс.
"Тъй като работим с много ограничена времева рамка, имаме амбициозна цел: да имаме готов МФП (минимално функциониращ продукт) до първата половина на идната година", казва Алоян. "Това е прототип, който би могъл вече да демонстрира първите си практически резултати".
Украйна е хронично зависима от произвежданите в САЩ системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" (Patriot), които са единственото надеждно оръжие в арсенала ѝ срещу руските балистични ракети, развиващи скорост няколко пъти по-висока от тази на звука.
Доставките на ракети "Пейтриът" бяха засегнати от политическа нестабилност, ниските нива на запаси и дългите производствени цикли.
Русия този месец засили ударите с балистични ракети срещу украинската столица Киев и пристанищния център Одеса, като изстреля десетки ракети, повечето от които Украйна не можа да прехване заради липса на ракети прехващачи.
Украйна е готова да предостави на проекта "Фрея" установка за изстрелване и ракета прехващач, а Зеленски този месец заяви, че това е просто "въпрос на тестване". Украинският лидер казва, че се надява системата да започне да функционира в рамките на една година.
Киев очаква съюзниците му да допринесат с технологии като модерни радари, сензори и познания в областта на електрониката за управление и контрол на ракети.
Сред отбранителните компании, които се включиха в проекта, са "Юросам" (Eurosam), която произвежда системата за противовъздушна отбрана САМП/Т (SAMP/T), както и "Леонардо" (Leonardo), "Талес" (Thales) и "Сааб" (Saab).
Украинският производител на ракети и дронове "Файър Пойнт" (Fire Point), който разработи крилатата ракета "Фламинго", каза, че ще бъде водещият промишлен партньор в проекта. Компанията миналия месец обяви сделка с германския производител на отбранителна техника "Хензолт" (Hensoldt) за доставка на радари за проекта.
Открита системна архитектура
"Фрея" е опит да бъде създадена по-евтина алтернатива на системата "Пейтриът", на която разчитат и редица европейски страни. Други системи за противовъздушна отбрана, като френско-италианската САМП-Т и германската ИРИС-Т (IRIS-T), все още не са демонстрирали способност да прехващат балистични ракети.
Зеленски сравни коалицията за разработка на "Фрея" с конструктора "Лего" (Lego) – комбиниране на части от водещи компании в отбранителната промишленост.
На производителите е възложено да разработят рамка за система с взаимозаменяеми части, обяснява Алоян. "Цялостната логика на тази система е, че тя е с открита архитектура", казва той. "Така че, ако Дания каже "Искам системата "Фрея" с произведен в Дания радар "Вейбел" (Weibel), това е напълно приемливо. Ако Швеция каже, че иска системата "Сааб", и това не е проблем".
Създаването на специален орган, потенциално под формата на фонд, който да управлява всички дарения и да гарантира стабилно финансиране на проекта, е една от идеите, които се обмислят, казва Алоян.
Той също така се надява, че фактът, че предприятията участват директно в проекта заедно с правителствата, ще помогне за намаляване на административната тежест. "Коалицията трябва да е практическа, а не политическа".
По БТА
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