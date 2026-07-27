"Одисея" на Нолан с нови рекорди и близо 640 млн. долара приходи

Филмът "Одисея" на Кристофър Нолан продължава да владее американските кина за втора поредна седмица, реализирайки приходи от 87 млн. долара през втория си уикенд в САЩ и Канада, предаде "Асошиетед прес".

С приходи от 128.3 млн. долара от международния боксофис общите печалби на продукцията стигнаха близо 640 млн. долара.

Регистрираният спад в приходите спрямо премиерния уикенд е едва 30%, което експертите определят като изключително силен резултат за филм с мащабен старт.

"Одисея" имаше отличен премиерен уикенд, събирайки 124.5 млн. долара в Северна Америка и още 139.6 млн. долара от международния боксофис. Този старт донесе на Нолан най-силния му дебют досега, изпреварвайки този на "Черният рицар: Възраждане" през 2012 г.

Адаптацията на Омировия епос донесе и най-успешния втори уикенд в кариерата на Нолан, надминавайки дори "Черният рицар", който през 2008 г. събра 75.2 млн. долара.

"Подобен резултат би бил впечатляващ старт за който и да е филм", заяви главният пазарен експерт в Rentrak Пол Дергарабедиан, цитиран от "Асошиетед прес".

И в България "Одисея" е бил най-гледаният филм в премиерния си уикенд (17-19 юли). Това показват данните на Националния филмов център. Филмът е бил излъчен в 3 IMAX кина и в 95 2D кина и е гледан от общо 32 815 зрители. Те са генерирали общо 270 358 евро приходи.

Междувременно се разбра, че над 2.1 млн. души са гледали новия филм на Нолан от пиратско копие в социалната мрежа "X", предаде BBC. Филмът е бил качен в събота и е бил свален 2 часа и половина по-късно. Зрителите на пиратското копие обаче не се могли да догледат лентата докрай, защото тя е с продължителност 2 часа и 52 минути.