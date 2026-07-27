ЕС отмени забраната за вноса на самурени кожи от Русия; ще отменя и пакетния подход към санкциите

Европейският съюз извади руските самурени кожи от списъка със стоки, чийто внос в страните членки е забранен. Ограничението, което беше в сила от април, беше отменено в рамките на 21-вия пакет санкции срещу Русия, съобщава Euractiv.

От Европейската комисия обясниха решението с факта, че Русия практически доминира на световния пазар на самурени кожи, поради което европейските производители почти не разполагат с алтернативни доставчици. "Очевидно е изключително трудно те да бъдат набавени от други места", заявява високопоставен служител на ЕС пред изданието.

Изключването на самурените кожи от санкционния списък е било поискано от Италия и Гърция – двата най-големи купувача на руски самурени кожи в Европейския съюз.

Готовите изделия от самурена кожа обаче продължават да бъдат забранени за внос в ЕС от Русия съгласно санкциите срещу луксозните стоки. Самурената кожа е сред най-скъпите в света. През 2024 г. най-скъпото палто от такава кожа, продадено в Русия, е струвало 34 милиона рубли.

21-вият пакет европейски санкции срещу Русия влезе в сила на 23 юли. Той представлява най-мащабното разширяване на ограниченията срещу физически лица през последните четири години. Приемането му се забави, тъй като Гърция настояваше за изключения в полза на своя корабоплавателен сектор.

Възможна промяна на механизма за санкции

Европейският съюз може да промени механизма за въвеждане на санкции срещу Русия, като се откаже от практиката да приема мащабни пакети от ограничения. Вместо това в Брюксел се обсъжда преминаване към одобряване на отделни санкции или тематични блокове, съобщава Financial Times, позовавайки се на европейски представители.

По информация на изданието идеята се подкрепя както от Европейската комисия, така и от държавите членки, които заемат най-твърда позиция спрямо Русия.

"Това може да се окаже последният санкционен пакет. Вече е напълно очевидно, че този подход не работи", заявява един от източниците на Financial Times, коментирайки процеса по съгласуването на 21-вия пакет.

Сегашната система, при която санкциите се обединяват в големи пакети и изискват единодушната подкрепа на всичките 27 държави членки, все по-често води до продължителни преговори. Някои страни използват правото си на вето, за да защитят собствените си икономически интереси.

Според трима европейски представители, цитирани от вестника, Европейската комисия вече работи по механизъм, който да ограничи възможностите на държавите членки да използват правото на вето по време на преговорите.

Повод за преразглеждането на досегашния подход станаха преговорите по 21-вия пакет санкции. Европейската комисия представи проекта му на 9 юни, но на заседанията на 13 и 15 юли страните от ЕС не успяха да постигнат съгласие.

Гърция, Франция, Италия, Германия, Австрия, Португалия и България възразиха срещу отделни разпоредби. Гърция блокира приемането на пакета в продължение на няколко седмици и успя да договори изключение за корабите на компанията Dynagas, които превозват руски втечнен природен газ (LNG).

На европейските кораби беше разрешено да превозват руски втечнен природен газ за срок от една година, след което условията ще бъдат преразгледани. В резултат Съветът на ЕС одобри 21-вия пакет санкции едва в края на миналата седмица.