Отново ще се променят закони, за да се спре "войната по пътищата"

Серия от мерки, включително и законодателни, ще бъдат предприети от управляващите от "Прогресивна България" заради зачестилите тежки катастрофи с жертви по пътищата. Ангажиментът за ефективни мерки трябва да е надпартиен, опазването на човешкия живот е кауза, която изисква незабавна координация и системни реформи. Това беше мнението около което се обединиха участниците в кръглата маса за пътна безопасност, която се проведе днес в Народното събарние по инициатива на парламентарната група на "Демократична България".

Откривайки дискусията, председателят на парламентарната Комисия по транспорт и съобщения Йордан Иванов посочи, че разговорът за пътната безопасност изисква пълен синхрон между правила, правосъдие и модерни технологии.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че целта на дискусията не е да се политизира темата, а да се даде пример за конструктивна работа. Той се фокусира върху разбаротените от ДБ мерки за повишаване на пътната безопасност.

Мерки за пътна безопасност

Пакетът от мерки предвижда драстично подобряване на инфраструктурата чрез по-добро сцепление, строг контрол над мантинелите и маркировката, както и използване на тол камерите за констатиране на претоварени камиони.

Сигурността в рисковите участъци да се гарантира с камери за моментна и средна скорост, инфраструктурни подобрения и подаване на данни за опасните зони към навигационните приложения.

Борбата с корупцията в контролните органи залага на задължителни бодикамери за Пътна полиция и инспекторите от "Автомобилна администрация", като актове без видеозапис да са т недействителни. Да има и ротация на екипите, посочи Божанов.

Спрямо рисковите водачи се предвиждат публичен регистър на системните нарушители, спиране от движение на коли с невръчени фишове, дрегер-имобилайзери за провинили се с алкохол и нощни ограничения за новите шофьори.

Обучението за водачи да премине към дигитализация и одит на курсовете, както и провеждане на часове в тъмната част на денонощието.

Всичко това ще бъде подкрепено от дигитализация и интеграция на данните между МВР, тол системата и общините, както и от ускоряване на наказателните дела чрез нови технологии.

Демерджиев: Пътната безопасност е основен приоритет

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че пътната безопасност е изведена като основен приоритет на правителството и редица институции са ангажирани с темата.

Сериозни проблеми се констатират при обезопасителните съоръжения, а Главна дирекция "Национална полиция" работи активно по разследване на казусите, каза Демерджиев.

"Няма нормален отговор защо на мантинелата има две дупки за болтове, а на тези колове, които се забиват в земята, има по една. Болтовете, с които се закрепват мантинелите, трябва да бъдат много специални, да се маркират индивидуално, да отговарят на конкретни условия, тази маркировка да гарантира тяхната здравина и якост, способност да понесат удар", заяви вътрешният министър.

Той посочи, че има голям проблем по отношение на пътната инфраструктура и нейното поддържане. "Като се започне от пътната настилка, премине се през мантинелите, зоните край пътя, маркировките и знаковото стопанство. Сцеплението на пътната настилка е ниско на много места", изреди Демерджиев.

Той заяви, че заедно с министерствата на транспорта и на регионалното развитие МВР обсъжда законодателни промени в различна посоки. Някои от тях са свързани с налагането на административни мерки. Други - с ограничаване движението на тежкотоварни автомобили в лявата лента на автомагистралите, което е установено като сериозен проблем.

"Тези изпреварвания създават много рискове и генерират много пътнотранспортни произшествия. Работи се и по темата с рисковите водачи. За съжаление, често водачи с малък опит зад волана участват пътнотранспортни произшествия, и то тежки", отбеляза вътрешният министър.

По думите му се работи активно по темата с връчването на наказателни постановления, както и за идентифицирането на опасни водачи и предприемане на индивидуални мерки спрямо тях. Вътрешният министър отчете, че благодарение на създадената организация и включването на допълнителни служители "изключително много е напреднал процесът по връчване на фишове и наказателни постановления".

"В момента се работи по свързаността на системите - засечените нарушения от камерите да се подават автоматизирано към съответните устройства, които да генерират електронни фишове. Вече в много голяма степен постигната такава синхронизация. От една страна тя елиминира човешкия фактор, от друга - подпомага процеса да се случва по-бързо и по-ефективно", каза Демерджиев.

Той допълни, че се стараят да общините също да участват, за да се постигне максимално добро състояние на инфраструктурата, обезпечаване с камери, с които може да се контролира движението, за да се избегнат инциденти.

"Решенията са комплексни. Те далеч не се свеждат само до пътен контрол. Фокусът ни е насочен към превенцията, а не към санкциите. По отношение на всяко едно място, което сме обозначили като опасен участък, дали заради наситеност с концентрация на тежки пътнотранспортни произшествия или такъв, свързан с провеждане на нерегламентирани гонки, сме създали конкретни организационни мерки. Навсякъде търсим взаимодействие с други компетентни институции", каза Демерджиев.

Подготвя се използването на тол камерите за засичане на скоростта, въвеждат се цивилни автомобили за контрол в движението, използват се дронове и се затяга контрола на процедурата по връчване на наказателни постановления на рискови и чужди водачи, изреди вътрешният министър. По отношение на инфраструктурата се предприемат мерки за опасните участъци и се проверяват стандартите при ограничителните съоръжения.

Георги Пеев: Липсват интегрирани данни

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев посочи, че най-големият проблем към момента е фрагментираността на системата и липсата на интегрирани данни за превенция. Той обяви, че е сформирана междуведомствена работна група, която се координира от водемоството му. Тя ще разгледа всички предложения, за да се изработи цялостна стратегия за пътната безопасност.

Държавата няма как да постигне резултат, ако продължи да реагира частично, нужно е да се премине към цялостен и системен подход, смята Георги Пеев. Според него в обществения и институционалния дебат в момента се акцентира предимно върху наказанията за сметка на превантивните действия, докато най-важни за постигането на резултати остават комплексните мерки.

Въпросът за сигурността по пътищата стои над партийните разделения, каза транспортният министър. Той призова за общи усилия от всички страни.

В дискусията се включиха водещи експерти от гражданския сектор. Богдан Милчев от Института за пътна безопасност представи данни от навигационните приложения, които посочват участъци от републиканската пътна мрежа, където често се наблюдава повишаване на скоростта и катастрофите. Милчев предлага въз основа на данните да се изгради единен център за оценка на риска, който на базата на данни за над 5000 критични точки в страната да насочва ресурсите на КАТ и АПИ там, където инцидентите могат да бъдат реално предотвратени.

Участниците засегнаха множество теми, включително необходимост от промени в нормативната уредба за пътната инфраструктура; създаване на специализирани полигони и въвеждане на фазово обучение през целия живот, затягане на изпитните процедури и пресичане на корупцията при купуването на шофьорски книжки.

Д-р Александър Симидчиев, депутат от ДБ предложи въвеждането на задължителни тестове за сънна апнея при професионалните водачи за предотвратяване на тежки челни сблъсъци.