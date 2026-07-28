Правната комисия върна машинния вот и зачеркна район "Чужбина"

Изцяло машинно гласуване в големите секции, отпадане на планираното въвеждане на избирателен район "Чужбина" и отмяна на ограничението за до 20 изборни секции извън консулските и дипломатическите представителства в страните извън ЕС. Тези изменения в Изборния кодекс прие във вторник парламентарната правната комисия на второ четене.

Очакванията са поправките да влязат за окончателно разглеждане в пленарната зала тази седмица.

Машини или хартия в малките секции

Управляващите предложиха само с машини да се гласува в големите секции с над 300 избиратели. Там резултатът от вота ще се смята на база протоколите от устройствата, а проверката дали отчетените от машината гласове съответстват на разпечатаните разписки ще става с контролни разписки. Според приетите текстове вотът с хартиена бюлетина остава за секциите с под 300 избиратели.

Между първо и второ четене от "Продължаваме промяната" направиха предложение изцяло машинният вот да обхване повече секции. От ПП поискаха с хартия да се гласува само в секциите с под 100 избиратели. Според формацията идеята им поставя по-голяма част от избирателите в равнопоставено положение по отношение на начина на гласуване. Именно в такива секции в по-малки населени места има най-висок процент контролиран и купен вот, както и има най-голям брой недействителни бюлетини, аргументира се партията.

Идеята предизвика дебат, дали ако бъде прието предложението, ще стигнат машините за секциите. Според депутатите от "Продължаваме промяната" става дума за около 2000 секции повече и няма финансов или логистичен проблем за наемането на нужните допълнителни устройства.

"Прогресивна България" се застъпи за собственото си предложение като обясниха, че то е базирано на анализ и предварителни разговори с ЦИК. "Не сме технически подготвени и не можем да осигурим машините, няма никакви други аргументи "против", посочи Иван Вачев (ПБ).

"Има как да се направи, стига да има желание", заяви депутатът от ПП Стою Стоев.

"ЦИК не знае, че има достатъчно налични такива машини, че да се наемат", опонира му Янка Тянкова и добави: "Не можем да поемем ангажимент да подкрепим вашето предложение, след като ЦИК не поема ангажимент за осигуряването на машините".

Отново отхвърлиха скенерите за бюлетини на ДПС

Ресорната комисия отхвърли предложението на ДПС за въвеждане на скенери за бюлетини, направено между първо и второ четене на поправките в Изборния кодекс. Идеята на хората от партията на Делян Пеевски беше новият вид устройства да бъде алтернатива на сегашните машини за гласуване.

Рая Назарян обясни, че групата на ГЕРБ подкрепяла по принцип предложението на ДПС, защото "обединява в най-голяма степен гаранциите за честен избор". Въпросът за въвеждането на скенерите обаче бил самостоятелна тема, която трябвало да се обсъди по-широко, включително да се потърси мнението на експерти. "Няма да подкрепим тези промени, които по принцип иначе подкрепяме", обяви Назарян.

"Демократична България" и "Продължаваме промяната" очаквано също не подкрепиха въвеждането на скенерите за хартиени бюлетини. Управляващите от "Прогресивна България" пък отбелязаха, че подобно предложение изисква общ преглед на целия изборен закон, експертни становища и финансов ресурс и се обезпокоиха, че "ако подкрепим, ще ни обвинят в резултати ала-бала".

"Предложението подлежи в бъдеще на коментар, но в момента не е обосновано (...)", заяви председателят на комисията по правни въпроси Янка Тянкова.

Без ограничение за секциите в страните извън ЕС, но и без район "Чужбина"

Комисията прие да отпадне ограничението за разкриване на до 20 секции извън консулските и дипломатическите представителства в страните извън ЕС.

В същото време управляващите прокараха отпадането на планираното създаване на избирателен район "Чужбина". Така за изборите територията на страната ще се разделя, както и досега, на 31 многомандатни изборни района.

"Беше създаден с много ентусиазъм район "Чужбина" и нашите сънародници в чужбина го приеха по този начин. Не виждам никаква правна и дори политическа логика в момента да бъде заличен избирателен район "Чужбина. Надявам се тя да не е финансова. Каквато и да е финансовата логика тя не може да служи за ограничаване на правата на нашите сънародници в чужбина, след като ги възстановихме с броя на избирателните секции, в които могат да гласуват", заяви Велислав Величков от ПП.

Срещу премахването на район "Чужбина" се обяви и Общественият съвет към ЦИК.

От "Демократична България" също се застъпиха за район "Чужбина" като се аргументираха с правото на представителство на българите зад граница в парламента и отново поискаха от район "Чужбина" да се разпределят най-малкия възможен брой мандати по закон - 4.

Стела Загорчева-Серафимова от ПБ опонира, че българите, живеещи в чужбина, все пак имат родни места у нас и познават излъчените оттам депутати, към които се обръщат със своите въпроси и проблеми.

Ефективно упражняване на вот за хората със зрителни увреждания, но от догодина

Депутатът от "Прогресивна България Иван Янев направи предложения за осигуряване на равнопоставено участие на хората със зрителни увреждания между двете четения на поправките в Изборния кодекс.

Идеята на Янев бе да се надгради софтуера на машините, така че да се осигури тайната на вота на незрящите избиратели и тези със слабо зрение. Янев поиска машините да бъдат оборудвани с говорещ модул тактилна или виртуална клавиатура и специални режими за увеличен шрифт и засилен контраст. В текстовете, които народният представител предложи, се предвижда и да се осигури по-добра достъпност при гласуването с хартия с т. нар. тактилни шаблони, така че незрящите избиратели да могат сами да отбележат избора си върху бюлетините.

Членовете на комисията от "Прогресивна България" първоначално обявиха, че заради краткото време до предстоящите президентски избори и свития бюджет ще оставят поправките за след изборите, когато отново щели да правят промени в изборния закон. От "Демократична България" обаче обявиха, че ще подкрепят предложенията на Янев като символен акт на доброто намерение и ангажимента към хората със зрителни увреждания, което предизвика обвинения в популизъм.

В крайна сметка обаче комисията единодушно реши да подкрепи текстовете, но те да влязат в сила с отложено действие след 1 година.

Управляващите се отказаха от въвличането на МВР в сертифицирането на машините

Между двете четения на поправките в Изборния кодекс от ПБ оттеглиха предложението си Министерството на вътрешните работи да сертифицира и верифицира машините заедно с Министерството на дигиталната трансформация.

До това решение на управляващите се стигна след остри критики на опозицията в пленарната зала при първото разглеждане на законопроектите за изменения в изборния закон.

"Тези бурни дискусии, според мен, бяха напълно неоснователни, защото изобщо не сме имали намерение да се създава усещането у гражданите, че МВР контролира машините. Идеята беше да се привлекат специалисти, с каквито министърът каза, че разполага, за да помогнат при проверка на това дали сертифцирането на машините действително отговоря на изискванията", обясни председателят на правната комисия Янка Тянкова.

"Оттегляме това предложение, за да са убедени българските граждани, че то не е имало за цел да манипулира машините, а да помогне процеса по контрола на софтуера и хардуера", добави тя.

Отстъпка от ПБ и за оповестяването на резултати в социалните мрежи, но не за медиите

Управляващите се отказаха от идеята да ограничат предизборната агитация и обявяване на резултати в деня на вота в личните профили и блогове в социалните мрежи.

Първоначално от ПБ искаха да разширят и забраната за оповестяване на социологически проучвания в изборния ден и вече да няма вратичка те да се публикуват в социалните мрежи дори в личните профили на потребителите, като предложиха и драстично увеличение на глобите при нарушения. След заседанието на ресорната комисия от вторник обаче склониха забраната и наказанията да важат само за страниците и профилите на медиите.

В същото време беше прието и социологическите агенции да бъдат задължени да подписват декларации, че няма да предоставят данни от екзитполове на медии и политически партии в изборния ден.

Изискване за основно образование за членовете на секционни комисии

От "Възраждане" бяха предложили да се въведе изискване за членовете на секционни избирателни комисии (СИК) да имат завършено основно образование. Въпреки че членовете на комисията се обединиха около идеята, техническата част по удостоверяването му стана причина в крайна сметка тя да бъде отхвърлена.

Членовете на правната комисия не успяха да решат дали, за да стане член на секционна избирателна комисия, човек ще трябва да представя удостоверение за завършено основно образование, или да попълва декларация, в която да заявява, че е завършил поне 7. клас. Появи се предложение Централната избирателна комисия да избере сама как да проверява дали членовете на СИК са завършили основно образование и да въведат изискването за документацията в методологическите си указания.

"Уважаеми дами и господа, не се опитвайте да оставяте на ЦИК да дописва закона", Йордан Василев от Централната избирателна комисия и поиска в закона да се запише как Комисията да упражнява контрол над изпълнението на изискването.

Така се стигна до предложението на председателя на ресорната комисия да не се подкрепя предложението "преди по-сериозна дискусия".