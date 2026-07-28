Бивш шеф на "Булгаргаз" осъди прокуратурата заради обвинението за спрения руски газ

Бившият шеф на „Булгаргаз“ Людмил Йоцов осъди прокуратурата да му плати обезщетение от над 10 000 евро заради разследването покрай спрените доставки на газ от Русия, съобщи lex.bg във вторник. Йоцов беше обвинен в безстопанственост през 2023 г., но след по-малко от година разследването срещу него беше прекратено.

Решението е на Софийския градски съд (СГС), където миналата година Йоцов заведе иск за 130 000 лева срещу прокуратурата – той поиска 120 000 лева обезщетение за неимуществени вреди от повдигнатото незаконно обвинение и още 10 000 лева за разходите за адвокат.

Йоцов бе привлечен като обвиняем заедно с бившия министър на енергетиката в кабинета на Кирил Петков - Александър Николов, и заместника му Данаил Николов.

До обвинението за умишлена безстопанственост и престъпление по служба, които били застрашили функционирането на "Булгаргаз", се стигна след като "Газпром" едностранно прекрати доставките на газ за България след отказа на държавното дружество плаща в рубли, защото договорът бе за разплащане в долари. Така се наложи да се осигурява природен газ от други доставчици, което според прокуратурата ощетило "Булгаргаз" с над 88 млн. лв. Как се е стигнало до тази щета тогава от обвинението не посочиха.

В иска си до съда Йоцов изрично посочва и оплакване от интервю на тогавашния зам.-главен прокурор Борислав Сарафов пред БНТ, в което той описва случая като кражба за милиони и подчертава ролята на Йоцов, тъй като посредник е била фирмата, която е ръководил преди да оглави "Булгаргаз".

"Това се нарича кражба за милиони – нагла, безочлива, арогантна кражба. Представете си, частната фирма, която до вчера е управлявал, става посредник и завишава цената с 30% на същата руска газ. Тежък конфликт на интереси. Те имат законово задължение да намерят алтернативна газ. Не са предприели никакви действия по осигуряване на прозрачни тръжни процедури, за да дойдат доставчици на друга газ, а не на руската", припомня Lex думите на Сарафов.

Още по темата "Булгаргаз" заведе арбитражно дело срещу "Газпром" за над 400 млн. евро Показания по делото е дала Паолина Христова, която по времето на Йоцов в "Булгаргаз" е шеф в дирекция "Търговия с природен газ". От решението на съда става ясно, че в един момент Христова също е била обвиняема по делото срещу Йоцов, макар да няма такава официална информация за това. В показанията си тя казва, че също води дело срещу прокуратурата и свидетелства за медийния и обществен отзвук на разследването, както и за интервюто на Сарафов, който обвинявал Йоцов в кражба на 88 млн. лева. По думите ѝ, след като Йоцов бил освободен от поста, започнал свой бизнес и я поканил за директор, но имали големи трудности, защото компаниите отказвали да работят с тяхната фирма заради лош имидж. Според показанията на Христова, Людмил Йоцов изпаднал и в дълбока депресия покрай разследването, защото градил кариерата си много години, а след това почти не излизал и се "докарал" до болница.

В решението си съдът отбелязва, че разследването е било за тежко престъпление, но пък е продължило само година преди да бъде прекратено. Според съда не са събрани доказателства Борислав Сарафов да е обвинил Йоцов в кражба, а твърденията на свидетелката Христова били нейни изводи от интервюто на Сарафов. Затова според съдебния състав тези изявления могат да бъдат част от друго дело за непозволено увреждане.

Съдът обаче отдава особено значение на това, че делото срещу Йоцов е било в сферата, в която той е изграждал кариерата си и това се е отразило след това на бизнеса му.

Съдия Зорница Езекиева посочва и прессъобщения на прокуратурата, за които приема, че директно нарушават правата на трети лица. Става дума за съобщение на прокуратурата, в което се казва, че е било застрашено изпълнението на задълженията на "Булгаргаз" да доставя природен газ и е било поставено в риск изпълнението на задълженията за непрекъсната и качествена доставка, както и че Йоцов и останалите обвиняеми не са предприели необходимите действия за осигуряване на алтернативни доставки от търговци на природен газ.

Още по темата Премиерът: Няма да отстъпим пред Москва за газа и да пропукаме ЕС "Изложеното прессъобщение не съставлява изпълнение на задължението на ответника да информира обществеността за водено разследване от публичен интерес, а прави директно обвинение, че във връзка с разследваната дейност, е застрашена доставката на природен газ в страната, както и че ищецът и останалите обвиняеми не са осигурили алтернативни източници на доставка. Такова изявление, предвид обстоятелството, че същата информация не е част от състава на престъпленията, за които е повдигнато обвинение, е годно да доведе до срив в кариерата на всеки професионалист, който се занимава с природен газ. На собствено основание, същото е годно и да всее паника и обоснован страх у обикновения човек, защото изявлението произхожда от държавен орган, запознат с фактите по разследването, ползващ се с авторитет", мотивира се съдът.

В същото време СГС посочва, че разследването срещу Йоцов е приключило в разумен срок, без да бъде осъждан и е бил с най-леката мярка за неотклонение, което предполага по-ниско обезщетение. Според съда справедливият му размер е 20 000 лева, които се равняват на 10 226 евро. Отделно на Йоцов са присъдени и малко над 2000 евро за разноските, които е направил за адвокат.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.