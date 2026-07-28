ГЕРБ се присъедини към искането на ПП за вето на бюджета (обновена)

ГЕРБ се присъедини към искането на "Продължаваме промяната" (ПП) президентът Илияна Йотова да наложи вето върху Закона за държавния бюджет за 2026 г., приет от парламента миналия петък. Очаква се днес лидерът на ПП Асен Василев да връчи на Йотова подписка с искане за налагане на ветото. Това ще стане часове след като действащият президент получи подкрепа за кандидатура си за изборите през есента от водещата парламентарна сила "Прогресивна България".
"Смятаме, че президентът Илияна Йотова, ако не иска да споделя отговорността за тази "фискална вакханалия", трябва да върне за ново разглеждане закона за бюджета преди обнародването му", заяви във вторник следобед Владислав Горанов от ГЕРБ, с което даде знак, че подкрепя искането на Асен Василев и гражданската петиция за вето.
Отделно от това, ГЕРБ ще инициира конституционна жалба за нарушаване на принципа на правовата държава, тъй като законът за бюджета нарушава допустимите 3% дефицит според Закона за публичните финанси. "Конституционната жалба срещу държавния бюджет ще бъде внесена след обнародването му в "Държавен вестник", каза Горанов. Той допълни, че се търси подкрепата на всички парламентарни сили гласували против бюджета - "Продължаваме промяната", "Демократична България" и "Възраждане". От ДБ обаче отрекоха да са търсени за подкрепа.
Междувременно, от президентството обявиха, че Илияна Йотова ще приеме представители на "Продължаваме промяната", за да получи подписката за вето върху бюджета. В подкрепа на искането са събрани подписите на над 32 000 българи.
Очаква се на "Дондуков" 2 да иде лидерът на партията Асен Василев заедно с Николай Денков.
"Продължаваме промяната" иска да бъдат преразгледани заложените във финансовата рамка параметри свързани подкрепата за майчинството, образованието, малкия бизнес и общините. Формацията настоява да бъде подложено на ново обсъждане възнагражденията на медицинските специалисти.
Миналата седмица парламентът прие окончателно държавния бюджет за 2026 г., с който се залага дефицит от 5.7% от брутния вътрешен продукт (БВП), замразява се минималната работна заплата на 620.20 евро и се дава възможност за поемане на нов дълг до 10.1 млрд. евро.
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21 коментара
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1,4 милиона от 6,5 милиона прави точно 21,5%. Наистина е жалко с гласовете на една пета да вървим уверено към катастрофа.
Е, според последните проучвания вече са втори пред ГЕРБ.
Много мило от страна на ГЕРБ, но досега не съм чул задоволително обяснение от Борисов КОЙ/какво го е накарал/о да побърза с оставката на кабинета „Желязков“, т.е. с поднасянето на властта на тепсия на Решетникови...
Кой може да сезира КС?! Това са: 1/5 от депутатите, президента, МС, ВКС, ВАС, Гл. Прокурор, ОМБУДСМАНА, Висшия адвокатски съвет. Изберете кой да реагира, как да се аргументира или направете ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ и внесете жалба в обикновения съд.
Това, което трябва да се направи, е: да се сезира Конституционният съд, който има силата и възможността да блокира всеки закон, който вреди на общото благо, противоконстуционен е и пречи за правилното функциониране на държавата.
Глупаво е да очаквате Йотова да върне бюджета, който има силата на закон, и който е гласуван от конгломерата, подкрепящ нейната кандидатура за президент.
идиЙотова ще рече - Таз петиция дето ми я връчихте РадЭв каза да ви кажа че не съм я получила.
Ето малко факти срещу евтините ти опорки от зайчарника :1.Кой спря реформите? ГЕРБ и ДПС бламираха реформата в съдебната система и регулаторите, защото ги е страх от независими органи.2.Кой дърпа към Евразия? ГЕРБ изпаднаха в транс заедно с Възраждане, за да прокарат популистки бюджети и закони, които ни отдалечават от Еврозоната. 3.Петицията за вето: Самият факт, че ПП-ДБ отиват при Йотова с петиция срещу сглобките и схемите в бюджета, доказва, че те са единствената опозиция на модела- "куц кон, тиква прасе".
Оказа се, че най-близкото ти до тениса е било да събираш фасове около корта, за да спечелиш копейки за евтина водка.А факта, че живееш в „прогнилия Запад“, и въздишаш по руската кочина, си е жалка история.
Тая бутикова партия някой бръсне ли ги и за сливи вече? ;)