ГЕРБ се присъедини към искането на ПП за вето на бюджета (обновена)

ГЕРБ се присъедини към искането на "Продължаваме промяната" (ПП) президентът Илияна Йотова да наложи вето върху Закона за държавния бюджет за 2026 г., приет от парламента миналия петък. Очаква се днес лидерът на ПП Асен Василев да връчи на Йотова подписка с искане за налагане на ветото. Това ще стане часове след като действащият президент получи подкрепа за кандидатура си за изборите през есента от водещата парламентарна сила "Прогресивна България".

"Смятаме, че президентът Илияна Йотова, ако не иска да споделя отговорността за тази "фискална вакханалия", трябва да върне за ново разглеждане закона за бюджета преди обнародването му", заяви във вторник следобед Владислав Горанов от ГЕРБ, с което даде знак, че подкрепя искането на Асен Василев и гражданската петиция за вето.

Отделно от това, ГЕРБ ще инициира конституционна жалба за нарушаване на принципа на правовата държава, тъй като законът за бюджета нарушава допустимите 3% дефицит според Закона за публичните финанси. "Конституционната жалба срещу държавния бюджет ще бъде внесена след обнародването му в "Държавен вестник", каза Горанов. Той допълни, че се търси подкрепата на всички парламентарни сили гласували против бюджета - "Продължаваме промяната", "Демократична България" и "Възраждане". От ДБ обаче отрекоха да са търсени за подкрепа.

Владислав Горанов

Междувременно, от президентството обявиха, че Илияна Йотова ще приеме представители на "Продължаваме промяната", за да получи подписката за вето върху бюджета. В подкрепа на искането са събрани подписите на над 32 000 българи.

Очаква се на "Дондуков" 2 да иде лидерът на партията Асен Василев заедно с Николай Денков.

"Продължаваме промяната" иска да бъдат преразгледани заложените във финансовата рамка параметри свързани подкрепата за майчинството, образованието, малкия бизнес и общините. Формацията настоява да бъде подложено на ново обсъждане възнагражденията на медицинските специалисти.

Миналата седмица парламентът прие окончателно държавния бюджет за 2026 г., с който се залага дефицит от 5.7% от брутния вътрешен продукт (БВП), замразява се минималната работна заплата на 620.20 евро и се дава възможност за поемане на нов дълг до 10.1 млрд. евро.