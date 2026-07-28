Здравният министър смени почти цялото ръководство на "Бул Био"

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова освободи четирима от петимата членове на Съвета на директорите на държавното дружество за производство на ваксини "Бул Био – НЦЗПБ“ ЕАД и назначи ново ръководство до провеждането на конкурс по Закона за публичните предприятия.
Решението е взето след анализ на финансовото състояние на дружеството, одит на Министерството на здравеопазването, констатации от инспекция на Световната здравна организация и оценка на изпълнението на плана за коригиращи и превантивни действия (CAPA). Работещите в "Бул Био" от седмици протестират именно с искане за смяна на ръководството на дружеството, което го е довело до настоящата ситуация.
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Според министър Ивкова натрупаните загуби, забавените коригиращи мерки, нарастващият регулаторен риск и напрежението сред служителите налагат незабавна смяна на управлението.
"Новото ръководство получава ясна задача – да възстанови финансовата устойчивост, производствената надеждност и доверието в "Бул Био", заяви тя.
От Съвета на директорите са освободени Десислава Билева, Бистра Колева-Маджарова, Стефан Гърчев и Румен Кофинов. На тяхно място са назначени Иво Тодоров като независим член, както и Климент Петров, Доротея Робева и Вероника Чанева като представители на държавата. Единствено Ани Александрова-Найденова запазва мястото си в управителния орган.
Смяната идва на фона на рязко влошаване на финансовите показатели на дружеството. За последните шест години печалбата му е преминала от около 8 млн. лв. към загуба, а към 31 март 2026 г. е отчетен отрицателен финансов резултат от 872 хил. евро. Според анализа дружеството произвежда и продава част от продукцията си на загуба, разходите нарастват, ликвидността се влошава, а контролът върху финансовите и производствените рискове е недостатъчно ефективен.
Одитът на здравното министерство и инспекцията на Световната здравна организация са установили и слабости в системата за управление на качеството и забавяне при изпълнението на предвидените коригиращи мерки, което създава риск за производството и регулаторното съответствие на предприятието.
На новото ръководство е възложено да изготви цялостен анализ на финансовото състояние на дружеството, да представи актуализирана прогноза до края на 2026 г., да предприеме мерки за ограничаване на загубите и подобряване на ликвидността, както и да ускори изпълнението на плана CAPA.
Сред задачите му са още гарантиране на непрекъснатото производство на ваксини, серуми и други стратегически продукти и възстановяване на диалога със служителите.
"Бул Био – НЦЗПБ" е дружество със 100% държавно участие и е стратегическият производител на ваксини, серуми и други биологични продукти за нуждите на общественото здравеопазване в България.
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