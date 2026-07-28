Зеленски е във Вашингтон за среща с Тръмп, който пък се бил разочаровал от Путин

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в САЩ, където ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп.

"Вече съм в САЩ. В програмата ми са насрочени срещи с президента Тръмп, неговия екип и онези, които могат да подкрепят нашата отбрана. Приоритет номер едно е противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с Америка. Мирът трябва да стане по-близък", написа Зеленски.

Украинският президент допълни, че ще присъства също на възпоменателна церемония за покойния сенатор Линдзи Греъм и ще почете неговите усилия за засилването на сигурността в евроатлантическия регион.

Всички 100 американски сенатори са били поканени на срещата със Зеленски. Очаква се Сенатът да започне гласуване още по време на неговото посещение по законопроект за налагане на санкции срещу Русия, който бе подкрепен от Греъм. Законопроектът беше в процес на разглеждане около една година преди внезапната смърт на Греъм този месец.

Целта му е да ограничи приходите от продажбата на руска енергия, използвани за войната срещу Украйна. Американските законодатели намалиха нивото на митото в законопроекта до 100% от първоначалните 500%, включени в предишната му версия, за да спечелят повече подкрепа.

Тръмп разочарован от Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп гледа на руския президент Владимир Путин във все по-неблагоприятна светлина, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, близки до американския лидер.

Според тях първоначално Тръмп е смятал, че руската армия ще победи Украйна на бойното поле. Путин неведнъж лично е уверявал Тръмп, че украинският фронт скоро ще се срине. Така например на 14 юли, по време на телефонен разговор, той заявил, че ситуацията за Киев е "критична", а на 9 март говорил за "много успешно настъпление" на руските войски. След срещата си с Путин в Аляска през август 2025 г. Тръмп заявил, че Украйна вече е загубила войната и че Володимир Зеленски "няма никакви козове".

Според публикацията Тръмп е казал на Путин, че иска войната да приключи. Той е изтъкнал огромните загуби на фронта, които според западни оценки са достигнали 1,4 милиона души за руската армия (включително убити и ранени) и около 2 милиона общо за двете армии. По данни на британското разузнаване Русия е загубила около 500 000 убити военнослужещи.

Въпреки тези загуби и ударите на украински безпилотни летателни апарати, достигащи градове в Сибир на разстояние до 3000 километра от границата, Путин не е променил стратегическата си цел да подчини Украйна, смятат американски официални представители. Според тях Тръмп все още гледа с оптимизъм на възможността за мирно уреждане на конфликта.

Източниците на The Wall Street Journal твърдят, че Тръмп е бил впечатлен от способността на Украйна да оказва съпротива и от далекобойните удари по руска територия, засегнали десетки петролни рафинерии, а впоследствие и логистични центрове.

Той също така се възхищава на украинската индустрия за производство на дронове, която произвежда над един милион безпилотни апарата годишно, както и на способността на Киев да отблъсква атаките с дронове "Шахед", с които американските военни са се сблъсквали и в Близкия изток.

Според събеседниците на изданието именно това, както и усилията на европейските лидери, са променили отношението на Тръмп към Зеленски, когото американският президент все повече възприема като победител.

Въпреки това не е ясно колко дълго ще продължи тази промяна в позицията на Тръмп. Източниците отбелязват, че в миналото Путин неведнъж е успявал успешно да наложи своята гледна точка в разговорите си с Тръмп и неговите съветници.

В началото на лятото Белият дом е планирал отново да изпрати в Москва Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за преговори. Посещението им обаче се отлага, докато Кремъл продължава да настоява, че "целите на специалната военна операция ще бъдат постигнати", че руските войски "напредват", а по границата с Украйна е необходима "буферна зона", включително заради нахлуването на украинските сили в Курска област.

Новото предложение на Тръмп към Путин е въздушно примирие между Русия и Украйна. Президентът на САЩ възнамерявал да обсъди тази идея с Володимир Зеленски днес във Вашингтон.

От Кремъл обаче заявиха, че не виждат "нищо конкретно" в новите предложения за уреждане на конфликта, каза на 27 юли говорителят на руския президент Дмитрий Песков. На следващия ден той добави, че заплахата от страна на "киевския режим" трябва да бъде "предотвратена и окончателно унищожена".